Elecciones 2026, segunda vuelta: Conoce aquí los cambios de la ONPE para los comicios del 7 de junio

Este video presenta la cobertura de noticias sobre los cambios en los locales de votación para las elecciones en Perú en 2026. Muestra a una presentadora en estudio y una reportera en exteriores informando sobre las reubicaciones de centros de sufragio en distritos como Lince, Jesús María y Miraflores. Se detallan nuevos locales y aquellos que fueron reubicados por daños o negativa de uso, incluyendo información sobre la consulta electoral en ONPE.GOB.PE. Se muestran gráficos explicativos con las modificaciones de la primera a la segunda vuelta electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la modificación de 18 locales de votación en Lima Metropolitana para la segunda vuelta del 7 de junio, una medida que impacta directamente en la organización del proceso electoral y en la experiencia de más de 40.000 votantes. Según información oficial difundida por la entidad, la decisión implica la reubicación de electores que sufragaron en parques y espacios abiertos durante la primera vuelta, así como en recintos afectados por daños o reparaciones.

La ONPE explicó que estos cambios buscan optimizar la logística electoral y garantizar un entorno adecuado para el sufragio, recomendando a la ciudadanía verificar con anticipación el nuevo local asignado. Según datos proporcionados por la autoridad electoral, muchos de los afectados aún desconocen que deberán acudir a otro punto para emitir su voto, lo que puede provocar confusión y retrasos el día de la elección.

Parques y espacios abiertos ya no serán sedes de votación

Durante la primera vuelta, la ONPE habilitó de forma excepcional diez parques y áreas abiertas en distritos como Jesús María, Lince y Miraflores, con el objetivo de reducir el riesgo sanitario y facilitar el distanciamiento social. En estos lugares votaron más de 40.000 ciudadanos distribuidos en 136 mesas de sufragio. Para la segunda vuelta, la entidad electoral ha decidido prescindir de estos espacios, trasladando a los electores a recintos cerrados cercanos.

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cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.

En Jesús María y Lince:

Quienes sufragaron en el parque Cáceres deberán acudir ahora al colegio Sacoliveros , ubicado a pocos metros del lugar original.

En Lince , los electores del parque Mariscal Ramón Castilla pasarán al Centro Educativo Parroquial Santa Rosa de Lima .

Los votantes asignados al parque Los Bomberos deberán acudir al colegio José Baquijano y Carrillo ,

Los del parque Pedro Ruiz Gallo han sido reubicados en la institución educativa María Inmaculada .

Quienes votaron en el parque Santos Dumont lo harán en el estadio del colegio Melitón Carvajal.

Ilustración minimalista muestra un reloj con los logos de Transparencia y ONPE en su esfera, rodeado de papeles y sobres electorales, simbolizando la vigilancia y el proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios específicos en Miraflores y detalles de la reubicación

Para los residentes de Miraflores,

El Boulevar Tarata dejará de ser local electoral, y los votantes asignados allí deberán acudir al colegio Manuel Fernando Bonilla .

Los ciudadanos del parque Miguel Grau han sido trasladados al colegio Escipión Jona .

Además, los parques Tradiciones Peruanas y Ramón Castilla ya no figuran como puntos de sufragio, por lo que sus electores deberán dirigirse a la institución educativa Federico Villarreal .

Por último, quienes antes asistieron al parque Kennedy votarán en el colegio Nuestra Señora del Carmen de Primaria.

La ONPE indicó que la utilización de parques y zonas abiertas respondió a una situación extraordinaria en la primera vuelta, principalmente por razones sanitarias. En la mayoría de los casos, los nuevos locales se encuentran cerca de los espacios anteriores, lo que busca minimizar el impacto para los votantes.

La ONPE reubicó mesas en parques, cocheras, losas deportivas y complejos deportivos. Defensoría del Pueblo

Ocho locales modificados por daños, reparaciones o falta de disponibilidad

El organismo electoral también informó la modificación de otros ocho locales en distritos como San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar. Según la información oficial, las causas de estos cambios incluyen daños en la infraestructura, reparaciones necesarias o negativa de los propietarios a ceder los espacios. Hasta el momento, ONPE no había publicado el listado completo de los locales afectados por estas condiciones.

En declaraciones recogidas por Latina Noticias Central, autoridades de la ONPE insistieron en la importancia de que “todos los electores consulten desde ahora su local de votación para evitar contratiempos el 7 de junio”.

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Votantes experimentan demoras en las mesas de sufragio de la Universidad Católica, mientras personal de ONPE brinda información durante las Elecciones 2026. (Paula Díaz Elizalde)

Recomendaciones y advertencias para la ciudadanía

La ONPE reiteró que los cambios afectan principalmente a quienes votaron en espacios abiertos, pero también a un segmento de electores cuyos locales habituales han quedado inhabilitados por motivos logísticos. La entidad recordó que la consulta del local de votación puede realizarse a través de su página web oficial y mediante el aplicativo móvil habilitado para tal fin.

“Miles de ciudadanos todavía desconocen que deberán acudir a otro local para emitir su voto”, advirtió la ONPE en su comunicado, enfatizando la necesidad de revisar la información de manera anticipada. El ente electoral recomendó a la población verificar periódicamente las actualizaciones para evitar desplazamientos innecesarios o confusiones el día de la jornada.

Trabajadores asisten a una charla informativa sobre derechos laborales en días de elecciones.| Gemini IA

Impacto y próximos pasos en el proceso electoral

La modificación de locales de votación representa un desafío logístico tanto para la ONPE como para los electores de Lima Metropolitana. El organismo aseguró que continuará difundiendo información actualizada para garantizar una elección ordenada y transparente.

Se prevé que en los próximos días la ONPE publique un listado completo y detallado de los locales reubicados, así como instrucciones adicionales para los ciudadanos que resulten afectados por las modificaciones. La entidad reafirmó su compromiso de “facilitar el acceso a la información y evitar contratiempos durante la segunda vuelta electoral”.

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