Perú

Nadeska Widausky: el día en que la Fiscalía le incautó un departamento de lujo por un desbalance patrimonial de más de S/762 mil

Hace un año, la modelo ya evidenciaba problemas con la justicia y perdió un importante inmueble, ahora afronta una posible extradición

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Díptico de Nadeska Widausky. Izquierda: mujer rubia en vestido blanco posando frente a rascacielos. Derecha: misma mujer de perfil, con indumentaria gris, junto a policía
Nadeska Widausky, antes y después de que la Fiscalía incautara un departamento de lujo valorado en más de 762 mil soles por desbalance patrimonial.

Hace un año, Nadeska Widausky y su pareja, Ítalo Farias, perdieron un departamento y un estacionamiento ubicados en el distrito de Jesús María. La decisión judicial, adoptada en abril de 2025, ordenó la incautación y posterior entrega de estos bienes al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

El valor de los inmuebles alcanzaba los 255.157,60 dólares. Según la información oficial, la acción respondió a una investigación impulsada por el Ministerio Público sobre el presunto origen ilícito de los fondos utilizados para la compra.

Los fiscales Luis Jesús Aguirre Naupari y Cecilia Paola Pérez Breña, responsables de la investigación, detallaron que la adquisición de los bienes estaba vinculada a delitos como lavado de activos, estafa y robo agravado. Un informe contable determinó que Widausky presentaba un desbalance patrimonial de 762.119,26 soles, mientras que el de Farias llegaba a 4 millones 356 mil 760 soles.

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Nadeska

El proceso judicial culminó con la desocupación y transferencia de la propiedad a Pronabi. El dictamen subraya la intención de las Fiscalías de Extinción de Dominio de debilitar las estructuras económicas que sostienen delitos financieros y fortalecer la transparencia.

Así lo indica el comunicado oficial emitido tras la medida. “La recuperación de activos de procedencia ilícita refuerza el compromiso con la justicia y la transparencia, pilares para el desarrollo nacional”, se lee en el documento.

La incautación de los inmuebles marcó un punto de quiebre en la situación legal de la modelo, quien ya enfrentaba indagaciones abiertas por movimientos sospechosos en sus finanzas personales. Las autoridades consideraron que el nivel de desbalance detectado no podía justificarse con los ingresos declarados por Widausky y Farias en los años previos.

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Mujer rubia con sombrero blanco y gafas de sol amarillas posa frente a una fuente ornamental en una plaza pública con palmeras y edificios al fondo
Nadeska Widausky, la modelo peruana buscada por Interpol, posa sonriente en una plaza pública antes de su reciente captura por las autoridades.

Nadeska Widausky fue detenida por la Interpol

El caso de Nadeska Widausky adquirió un nuevo giro al ser arrestada en la ciudad de Lima por efectivos de la Interpol, en cumplimiento de una orden internacional emitida por la justicia de Bélgica. La detención se realizó mediante una Notificación Roja, mecanismo que permite localizar y capturar personas buscadas en distintos países.

Las autoridades europeas requieren a la modelo por presuntos vínculos con redes de trata de personas y otros delitos que aún no han sido detallados públicamente. Hasta ahora, la información oficial no ha precisado el proceso que seguirá tras su captura, ni se han adelantado plazos para la posible extradición.

Nadeska Widausky fue detenida en Jesús María por la Interpol. ATV

El arresto impactó en el entorno mediático y sorprendió a quienes seguían la actividad de Widausky en plataformas digitales. Días antes de la intervención policial, la modelo compartía imágenes desde la ciudad de Arequipa en sus redes sociales, lo que generó especulaciones sobre su paradero y su situación real con la justicia.

La situación de Widausky reactivó los cuestionamientos sobre su entorno personal y profesional. Varios reportes periodísticos han recordado su relación con figuras del espectáculo vinculadas a investigaciones de crimen organizado, como Gerald Oropeza. La exposición pública de estos vínculos alimentó sospechas sobre la amplitud de las investigaciones en curso y sus posibles ramificaciones.

Nadeska Widausky en foto policial; en recuadro, posa sonriente de noche con atuendo negro ajustado y fondo de ciudad
La detención de Nadeska Widausky fue ejecutada por Interpol en Jesús María tras una orden internacional solicitada por la justicia de Bélgica. (PNP / Instagram de Nadeska Widausky)

Mientras se resuelve su situación ante la justicia internacional, los antecedentes de incautación patrimonial y la reciente detención sitúan a Nadeska Widausky como una de las figuras más comentadas en los últimos meses en el cruce entre espectáculo y procesos judiciales de alto perfil. La evolución del caso continúa bajo la atención de las autoridades y la opinión pública.

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