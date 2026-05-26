Nadeska Widausky y su versión sobre Gerald Oropeza en ‘El Valor de la Verdad’: entre rumores y aclaraciones

Nadeska Widausky aclaró en el programa de Beto Ortiz que no conocía a Oropeza y habló de los rumores que la involucran con él. Panamericana TV

En 2025, Nadeska Widausky volvió a estar en el centro de la atención pública al sentarse en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, el programa conducido por Beto Ortiz. Durante la entrevista, la modelo y bailarina abordó en profundidad uno de los episodios más complejos y polémicos de su vida: el asesinato de su amigo Antonio Saucedo Mendoza, conocido como “Chino Saucedo”, y su supuesta relación con el investigado por narcotráfico Gerald Oropeza.

Widausky empezó aclarando que nunca mantuvo una amistad ni lazos directos con Oropeza, pese a los rumores y especulaciones surgidos en la prensa. “¿Tenías amigos en común?”, le preguntó Ortiz. “Nunca”, respondió, insistiendo en que aunque frecuentaban ambientes similares, no existía relación ni trato personal. Explicó que la coincidencia de fechas entre el caso Oropeza y el crimen que la involucró contribuyó a que su nombre quedara asociado injustamente a ese círculo mediático y policial.

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Nadeska Widausky se sentó en ‘El Valor de la Verdad’ y contó si conoce a Gerald Oropeza. Captura de TV - Panamericana.

La noche previa al asesinato de “Chino” Saucedo, el 25 de abril, ambos se encontraron en Miraflores, cenaron juntos y luego decidieron salir de forma espontánea a una discoteca. Al retirarse del local en taxi, fueron interceptados por una camioneta negra. Un hombre armado disparó contra Saucedo dentro del vehículo, causándole la muerte. Widausky sobrevivió al ataque y fue trasladada a la Dirincri para dar su testimonio como testigo presencial, permaneciendo internada dos días debido al impacto emocional que le generó el suceso.

En aquella ocasión, la joven aseguró que desconocía las actividades de Saucedo y que no tenía conocimiento sobre sus relaciones o amistades. “No sabía nada de sus vínculos, ni de los problemas en los que podría estar involucrado”, afirmó, dejando claro que su participación en aquel evento fue casual y que nunca sospechó que sus acciones la pondrían bajo el escrutinio de la justicia y los medios.

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¿Por qué la vinculan con Oropeza?

En ‘El Valor de la Verdad’, la modelo explicó que, aunque ambos frecuentaban ambientes similares y coincidían en ciertos lugares del circuito social limeño, no existía ningún lazo personal entre Orpeza y ella.

Según Widausky, cualquier incidente policial quedaba automáticamente asociado a la figura del empresario. “Fue tan fuerte el tema policial que todo lo que pasaba lo asociaban automáticamente a él. Se reventaba una bomba, su culpa de él”, relató la entrevistada, destacando la presión mediática y la facilidad con la que las versiones se multiplicaban en la opinión pública.

“A mí el problema que me pasó fue exactamente en el mismo tiempo del caso de él, entonces lo relacionaron con él”, señaló Widausky, refiriéndose a las consecuencias de la coincidencia temporal entre los acontecimientos y la percepción pública.

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Nadeska Widausky se sentó en ‘El Valor de la Verdad’. Captura de TV - Panamericana.

¿Cantó en el cumpleaños de Oropeza?

Uno de los puntos más debatidos fue la invitación que recibió para que su orquesta animara la fiesta de cumpleaños de Oropeza. Widausky detalló cómo evaluó la propuesta desde el punto de vista profesional, buscando visibilidad para su grupo musical. “Me la arriesgué y me la jugué, la verdad”, reconoció, aludiendo a su decisión de aceptar la invitación pese a las implicancias mediáticas.

Las circunstancias, sin embargo, impidieron que la artista se presentara en el evento. Dos días antes de la celebración, una de sus cantantes principales le informó que no podría asistir por motivos de salud. La otra cantante también tenía compromisos laborales. Ante la imposibilidad de contar con su elenco, Widausky comunicó a la manager de Oropeza que no participaría en la fiesta, cancelando su presencia a último momento. “Yo iba a ir como haciéndole publicidad [a la orquesta] porque necesitaba que mi orquesta se moviera y que la vieran en todos lados. Pero al quedarme sin cantantes me quedé sin herramientas. Hablé con la manager y le dije, ‘Discúlpame, no voy a poder asistir’”, relató la entrevistada.

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Niega conocer a Oropeza

En el programa, Widausky insistió en que nunca llegó a conocer personalmente a Oropeza. “Hasta el día de hoy nunca le he visto la cara”, aseguró, y agregó que, aunque ha visto contenido de él en redes sociales y plataformas como TikTok, no ha mantenido ningún tipo de interacción directa. La modelo admitió sentir curiosidad por la figura de Oropeza debido a las frecuentes menciones de usuarios en redes sociales, pero reiteró que no hubo trato ni contacto personal.

En aquella conversación con Beto Ortiz, Nadeska Widausky intentó desmontar los rumores y especulaciones que la han rodeado durante años. Sin embargo, hoy enfrenta una realidad mucho más compleja tras su captura por la Interpol en Lima.

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Nadeska Widausky es detenida por la Interpol. Willax TV

La detención, solicitada por la justicia de Bélgica, la coloca nuevamente en el centro de la atención mediática, ahora bajo acusaciones de trata de personas y robo con violencia o amenaza. Mientras permanece bajo custodia policial, la modelo afronta la posibilidad de una extradición y un proceso judicial internacional que podría derivar en una condena severa, a la espera de que las autoridades definan su futuro.

Nadeska Widausky es vinculada con caso Oropeza. Willax TV