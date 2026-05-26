Perú

Nadeska Widausky y su versión sobre Gerald Oropeza en ‘El Valor de la Verdad’: entre rumores y aclaraciones

La modelo aseguró que nunca conoció personalmente al ‘Tony Montana peruano’ y explicó cómo la coincidencia de fechas y el ambiente mediático la llevaron a ser injustamente vinculada con el caso Oropeza

Guardar
Google icon
Nadeska Widausky aclaró en el programa de Beto Ortiz que no conocía a Oropeza y habló de los rumores que la involucran con él. Panamericana TV

En 2025, Nadeska Widausky volvió a estar en el centro de la atención pública al sentarse en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, el programa conducido por Beto Ortiz. Durante la entrevista, la modelo y bailarina abordó en profundidad uno de los episodios más complejos y polémicos de su vida: el asesinato de su amigo Antonio Saucedo Mendoza, conocido como “Chino Saucedo”, y su supuesta relación con el investigado por narcotráfico Gerald Oropeza.

Widausky empezó aclarando que nunca mantuvo una amistad ni lazos directos con Oropeza, pese a los rumores y especulaciones surgidos en la prensa. “¿Tenías amigos en común?”, le preguntó Ortiz. “Nunca”, respondió, insistiendo en que aunque frecuentaban ambientes similares, no existía relación ni trato personal. Explicó que la coincidencia de fechas entre el caso Oropeza y el crimen que la involucró contribuyó a que su nombre quedara asociado injustamente a ese círculo mediático y policial.

PUBLICIDAD

Nadeska Widausky se sentó en ‘El Valor de la Verdad’ y contó si conoce a Gerald Oropeza. Captura de TV - Panamericana.
Nadeska Widausky se sentó en ‘El Valor de la Verdad’ y contó si conoce a Gerald Oropeza. Captura de TV - Panamericana.

La noche previa al asesinato de “Chino” Saucedo, el 25 de abril, ambos se encontraron en Miraflores, cenaron juntos y luego decidieron salir de forma espontánea a una discoteca. Al retirarse del local en taxi, fueron interceptados por una camioneta negra. Un hombre armado disparó contra Saucedo dentro del vehículo, causándole la muerte. Widausky sobrevivió al ataque y fue trasladada a la Dirincri para dar su testimonio como testigo presencial, permaneciendo internada dos días debido al impacto emocional que le generó el suceso.

En aquella ocasión, la joven aseguró que desconocía las actividades de Saucedo y que no tenía conocimiento sobre sus relaciones o amistades. “No sabía nada de sus vínculos, ni de los problemas en los que podría estar involucrado”, afirmó, dejando claro que su participación en aquel evento fue casual y que nunca sospechó que sus acciones la pondrían bajo el escrutinio de la justicia y los medios.

PUBLICIDAD

¿Por qué la vinculan con Oropeza?

En ‘El Valor de la Verdad’, la modelo explicó que, aunque ambos frecuentaban ambientes similares y coincidían en ciertos lugares del circuito social limeño, no existía ningún lazo personal entre Orpeza y ella.

Según Widausky, cualquier incidente policial quedaba automáticamente asociado a la figura del empresario. “Fue tan fuerte el tema policial que todo lo que pasaba lo asociaban automáticamente a él. Se reventaba una bomba, su culpa de él”, relató la entrevistada, destacando la presión mediática y la facilidad con la que las versiones se multiplicaban en la opinión pública.

“A mí el problema que me pasó fue exactamente en el mismo tiempo del caso de él, entonces lo relacionaron con él”, señaló Widausky, refiriéndose a las consecuencias de la coincidencia temporal entre los acontecimientos y la percepción pública.

Nadeska Widausky se sentó en ‘El Valor de la Verdad’. Captura de TV - Panamericana.
Nadeska Widausky se sentó en ‘El Valor de la Verdad’. Captura de TV - Panamericana.

¿Cantó en el cumpleaños de Oropeza?

Uno de los puntos más debatidos fue la invitación que recibió para que su orquesta animara la fiesta de cumpleaños de Oropeza. Widausky detalló cómo evaluó la propuesta desde el punto de vista profesional, buscando visibilidad para su grupo musical. “Me la arriesgué y me la jugué, la verdad”, reconoció, aludiendo a su decisión de aceptar la invitación pese a las implicancias mediáticas.

Las circunstancias, sin embargo, impidieron que la artista se presentara en el evento. Dos días antes de la celebración, una de sus cantantes principales le informó que no podría asistir por motivos de salud. La otra cantante también tenía compromisos laborales. Ante la imposibilidad de contar con su elenco, Widausky comunicó a la manager de Oropeza que no participaría en la fiesta, cancelando su presencia a último momento. “Yo iba a ir como haciéndole publicidad [a la orquesta] porque necesitaba que mi orquesta se moviera y que la vieran en todos lados. Pero al quedarme sin cantantes me quedé sin herramientas. Hablé con la manager y le dije, ‘Discúlpame, no voy a poder asistir’”, relató la entrevistada.

Niega conocer a Oropeza

En el programa, Widausky insistió en que nunca llegó a conocer personalmente a Oropeza. “Hasta el día de hoy nunca le he visto la cara”, aseguró, y agregó que, aunque ha visto contenido de él en redes sociales y plataformas como TikTok, no ha mantenido ningún tipo de interacción directa. La modelo admitió sentir curiosidad por la figura de Oropeza debido a las frecuentes menciones de usuarios en redes sociales, pero reiteró que no hubo trato ni contacto personal.

En aquella conversación con Beto Ortiz, Nadeska Widausky intentó desmontar los rumores y especulaciones que la han rodeado durante años. Sin embargo, hoy enfrenta una realidad mucho más compleja tras su captura por la Interpol en Lima.

Nadeska Widausky es detenida por la Interpol. Willax TV
Nadeska Widausky es detenida por la Interpol. Willax TV

La detención, solicitada por la justicia de Bélgica, la coloca nuevamente en el centro de la atención mediática, ahora bajo acusaciones de trata de personas y robo con violencia o amenaza. Mientras permanece bajo custodia policial, la modelo afronta la posibilidad de una extradición y un proceso judicial internacional que podría derivar en una condena severa, a la espera de que las autoridades definan su futuro.

Nadeska Widausky es vinculada con caso Oropeza. Willax TV
Nadeska Widausky es vinculada con caso Oropeza. Willax TV

Temas Relacionados

Nadeska Widauskyperu-entretenimientoEl Valor de la Verdad

Más Noticias

Piero Quispe regresa a Pumas UNAM tras quedar subcampeón de la A-League 2025/26 con Sydney FC

La cesión vigente del peruano con los ‘sky blue’ ha concluido no bien se cerró la participación en la máxima categoría de Australia. La vuelta al Pedregal es obligatoria, aunque no se descarta evaluar otras opciones

Piero Quispe regresa a Pumas UNAM tras quedar subcampeón de la A-League 2025/26 con Sydney FC

Más de 323 mil peruanos recibieron sus pasaportes en los primeros cinco meses del 2026

Migraciones también inició la eliminación definitiva del sistema de citas virtuales para obtener nuevos documentos

Más de 323 mil peruanos recibieron sus pasaportes en los primeros cinco meses del 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Tolima por fecha 6

Si bien Coquimbo Unido ya puso su nombre en octavos de final, los otros tres equipos todavía tienen chances de seguir a nivel internacional. Cualquier cosa puede pasar en el cierre de la fase de grupos

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Tolima por fecha 6

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

El comandante de la Interpol Jorge Pérez informó que la alerta internacional se emitió el 21 de mayo de 2026 por presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y otros.

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

¿Por qué paran los transportistas en Perú? Extorsión, amenazas y las promesas incumplidas del Gobierno entre las principales razones

Las movilizaciones iniciarán a las 00:00 del 2 de junio y reunirán a más de 120 mil transportistas de carga y transporte urbano, quienes denuncian el incremento de crímenes contra choferes y cobradores, el alza del diésel y acuerdos no ejecutados por el Ejecutivo

¿Por qué paran los transportistas en Perú? Extorsión, amenazas y las promesas incumplidas del Gobierno entre las principales razones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Partido de Ricardo Belmont anuncia respaldo a Roberto Sánchez para la segunda vuelta con “vigilancia y fiscalización”

Partido de Ricardo Belmont anuncia respaldo a Roberto Sánchez para la segunda vuelta con “vigilancia y fiscalización”

Roberto Sánchez considera “excesivo” que Antauro Humala se atribuya la mitad de sus votos: “Son opiniones”

JNJ busca suspender al juez Richard Concepción Carhuancho por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán: “Se dieron cuenta que empezaron a perder las elecciones”

Fernando Rospigliosi maltrata a periodista que le recordó que Keiko Fujimori “vivía con plata de Montesinos”

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

Detienen a Nadeska Widausky en un operativo de Interpol tras una orden internacional de Bélgica por presunto proxenetismo

Nadeska Widausky: ¿Cuáles son los delitos por los que la modelo fue detenida por la Interpol en Jesús María?

Video de Nadeska Widausky esposada tras su captura, podría enfrentar 20 años de prisión: “Es inocente”, afirma su abogado

Así fue la entrevista de Suheyn Cipriani en el MGI All Stars: habló de sus hijos, sus retos y por qué quiere ganar

DEPORTES

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Piero Quispe regresa a Pumas UNAM tras quedar subcampeón de la A-League 2025/26 con Sydney FC

Sorpresiva derrota de Gonzalo Bueno en primera ronda del Challenger 75 de Vicenza a manos de un tenista proveniente de la ’qualy’

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Tolima por fecha 6

A qué hora juega Universitario vs Tolima HOY: partido clave por última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026