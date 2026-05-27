Luz Pacheco renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Foto: TC

La magistrada Luz Pacheco Zerga renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional a menos de 4 meses de que culmine su mandato, según informaron fuentes de Infobae.

La renuncia fue planteada por Pacheco en la sesión del pasado lunes 25 de mayo ante presuntas irregularidades detectadas en la contratación de trabajadores/locadores cercanos a algunos magistrados. “Trabajadores fantasmas” y “mafia de funcionarios”, dicen las fuentes.

Luz Pacheco buscó respaldo de los magistrados para corregir estas situaciones, pero no lo tuvo, así que dijo que seguiría adelante con su dimisión al cargo.

Fuentes sostienen que, como medida para evitar ser despedidos, algunos trabajadores presuntamente involucrados en contrataciones irregulares habrían creado un sindicato. Esto para potencialmente alegar “represalias” por estar afiliado a un gremio en caso se le pretenda retirar del cargo.

Pacheco Zerga solo renuncia a la presidencia del TC. Se mantiene como magistrada. El Pleno del TC deberá elegir a un nuevo presidente, mientras tanto, asume de manera interina el vicepresidente Helder Domínguez Haro.

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El Pleno del Tribunal tiene previsto sesionar este jueves 28 y viernes 29 de mayo.

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