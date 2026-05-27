Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 27 de mayo de 2026

La imagen detalla los precios mínimos y máximos por galón de gasohol regular, premium y diésel en Lima al 27 de mayo de 2026, según la plataforma Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento en el precio de los combustibles ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad peruana. Las diferencias de hasta cinco soles por galón entre estaciones de servicio, reportadas este 27 de mayo de 2026, impactan de forma directa en el presupuesto de los hogares y en los costos operativos del transporte público y privado.

Ante este panorama, el comparador de precios Facilito, desarrollado por Osinergmin, se ha consolidado como un recurso clave para los usuarios. La plataforma permite identificar las estaciones de servicio con los valores más accesibles y facilita la toma de decisiones informadas, en un contexto donde la volatilidad de los precios obliga a buscar alternativas para contener el gasto en combustibles.

Precios de la gasolina en Lima al 27 de mayo de 2026

Según los datos actualizados de la plataforma Facilito, los precios en Lima para este jueves son los siguientes:

Gasohol Regular (90 octanos)

Precio mínimo: S/ 17,85 por galón

Precio máximo: S/ 23,49 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos)

Precio mínimo: S/ 18,85 por galón

Precio máximo: S/ 25,49 por galón

Diésel B5 S-50 UV

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Precio mínimo: S/ 21,58 por galón

Precio máximo: S/ 26,99 por galón

Una estación de servicio de Petroperú en Lima, Perú, exhibe altos precios de combustible en sus surtidores digitales, reflejando la actual tensión económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre el precio mínimo y máximo de los combustibles evidencia una dispersión tarifaria considerable entre distritos y estaciones de servicio en Perú. Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

Una mano sostiene el surtidor de combustible en un vehículo oscuro junto a una tarjeta Facilito, que muestra bandas de colores representando precios de diferentes tipos de combustible para una elección informada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar la gasolina más barata por zona en Lima

La distribución de precios varía según el distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 17,95, uno de los valores más bajos registrados en Lima Este. En Villa El Salvador, el precio mínimo del gasohol regular es de S/ 17,84, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se ubica en S/ 20,85 en ese mismo distrito.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre S/ 17,85 y S/ 23,49, y el premium entre S/ 18,85 y S/ 25,49. En Los Olivos, zona norte de la capital, el regular va de S/ 18,15 a S/ 21,99 y el diésel de S/ 20,25 a S/ 25,19. En el Callao, el gasohol de 90 octanos puede encontrarse desde S/ 18,66 y el diésel desde S/ 20,49.

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Fuera de Lima, los precios también varían de forma considerable. En Cusco, el diésel se negocia entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, reflejo del mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista.

Los precios de la gasolina y el diésel se muestran en carteles electrónicos en una estación de servicio en Lima, Perú, con los logos de Facilito y Osinergmin visibles, mientras vehículos cargan combustible bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la plataforma Facilito para encontrar el grifo más barato

La plataforma Facilito, desarrollada por Osinergmin, se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan ahorrar en la compra de combustibles. Su acceso desde dispositivos móviles permite a los conductores comparar rápidamente los precios de las estaciones de servicio en todo el país, facilitando la identificación de los lugares más convenientes para abastecerse.

Para consultar los precios y ubicar el grifo más económico, los usuarios pueden seguir estos pasos:

Ingresar al navegador del teléfono móvil y acceder al sitio oficial de Facilito

Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal de la plataforma.

Elegir el tipo de combustible que deseen consultar, como gasoholes, diésel o GLP.

Especificar la ubicación ingresando el distrito, la provincia o activando la localización del dispositivo para que el sistema muestre las estaciones de servicio cercanas.

Facilito es una aplicación en la que se pueden verificar los precios más bajos y altos de la gasolina en Lima. Foto: Osinergmin

Una vez completados estos pasos, la plataforma despliega un listado de grifos con los precios actualizados. El usuario puede ordenar los resultados por precio o distancia, según su preferencia, y visualizar la dirección exacta de cada estación de servicio. Esta información resulta especialmente útil para quienes buscan optimizar sus recorridos y reducir el gasto en combustible.

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Consultar Facilito de manera regular permite a los conductores identificar variaciones en los precios y elegir el momento y lugar más oportunos para abastecerse. De esta manera, la plataforma contribuye a una mayor transparencia en el mercado y ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas respecto al consumo de combustibles en Perú.

Una persona utiliza un smartphone con la aplicación Facilito de Osinergmin en la pantalla para consultar los precios de combustible en una estación de servicio, promoviendo decisiones informadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué sube el precio de la gasolina en Perú

El precio de la gasolina en Perú responde a una combinación de factores internacionales y locales. El valor del petróleo en los mercados globales incide de manera directa en el costo de los combustibles, ya que Perú importa gran parte de los insumos necesarios para la refinación. Cambios en la cotización del barril de crudo, influenciados por la oferta, la demanda y situaciones geopolíticas, se reflejan en los precios al consumidor en el país.

Además de los factores internacionales, la variación del tipo de cambio del dólar frente al sol peruano también afecta el precio final de la gasolina. Dado que la compra de petróleo y derivados se realiza en dólares, una depreciación de la moneda local incrementa el costo de importación, lo que puede trasladarse al consumidor en los surtidores.

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Consumidores hacen fila para abastecer sus vehículos en una estación de servicio urbana en Lima, Perú, donde un letrero digital muestra los altos precios del gasohol, diésel y GNV, con logos de Facilito y OSINERGMIN visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura impositiva y los márgenes de comercialización representan otro componente relevante. El combustible en Perú está sujeto a impuestos específicos y generales, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que impactan directamente el valor de venta. A esto se suman los costos de transporte y distribución, que varían según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible en cada región.

Factores climáticos, logísticos o incluso restricciones temporales por mantenimiento en refinerías también pueden incidir en el abastecimiento y en la formación de precios. Las variaciones en la oferta interna, los costos operativos de las estaciones de servicio y la competencia entre los grifos contribuyen a la dispersión tarifaria observada en distintas zonas del país.

Un conductor paga con soles peruanos en un surtidor de combustible que muestra el logo de Osinergmin, destacando la supervisión regulatoria en el sector energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sectores económicos que se ven afectados ante el alza de combustible

El alza de combustibles en Perú impacta de manera directa al sector transporte, tanto de pasajeros como de carga. Empresas de transporte público, taxistas y operadores logísticos ven incrementados sus costos operativos, lo que puede traducirse en un aumento en las tarifas para los usuarios o en una reducción de márgenes para los prestadores de servicios. Esta situación afecta la movilidad urbana e interprovincial, así como el traslado de mercaderías a lo largo del territorio nacional.

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El sector agrícola también experimenta consecuencias por el incremento en los precios de la gasolina y el diésel. Muchas actividades agrícolas dependen del uso de maquinaria, vehículos y sistemas de riego que funcionan con combustibles fósiles. Los mayores costos de producción pueden reflejarse en un encarecimiento de los productos agrícolas, con impacto en la cadena de suministro y en el precio final al consumidor.

Un despachador de gasolina atiende a un conductor en Perú, quien muestra preocupación por el alza del precio a S/ 25.10 por galón, visible en el surtidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria pesquera figura entre los sectores más sensibles al alza de combustibles. Las embarcaciones utilizadas para la pesca artesanal e industrial demandan grandes volúmenes de diésel para sus operaciones. Un incremento en los precios afecta la rentabilidad de esta actividad, con potenciales repercusiones en la oferta de productos marinos y en la economía de las comunidades costeras.

Otros sectores, como la construcción y la manufactura, también se ven afectados por el aumento en el precio de los combustibles. El transporte de materiales, la operación de maquinaria pesada y los procesos productivos que requieren energía derivada del petróleo enfrentan mayores costos. Esta situación puede ralentizar proyectos, elevar los precios finales de bienes y servicios, y generar presión inflacionaria en la economía peruana.

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Un despachador de gasolina de Primax señala el precio de S/ 25.00 por galón a un conductor visiblemente preocupado en un grifo de Perú, reflejando el impacto del alza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para gastar menos en gasolina

Ante el alza sostenida, los expertos recomiendan varias estrategias para reducir el consumo:

Mantener el vehículo en buen estado: revisar el motor, cambiar filtros y controlar la presión de los neumáticos mejora el rendimiento y reduce el gasto de combustible.

Planificar rutas: usar aplicaciones de navegación para evitar el tráfico y elegir horarios de menor congestión.

Conducir de forma moderada: evitar aceleraciones y frenadas bruscas, mantener velocidad constante y apagar el motor en paradas prolongadas.

Compartir el vehículo: distribuir los gastos de combustible entre varios pasajeros en trayectos similares.

Comparar precios antes de cargar: usar Facilito para identificar el grifo más económico en la zona antes de salir.

Para denuncias sobre precios distintos a los declarados, Osinergmin habilitó los siguientes canales: teléfonos (01) 219 3410 y 0800-41800, correo atencionalcliente@osinergmin.gob.pe y la ventanilla virtual en www.osinergmin.gob.pe.

Una balanza de justicia equilibra un bidón de gasolina amarillo y billetes de soles peruanos, simbolizando el subsidio estatal y la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se puede denunciar alzas irregulares del petróleo en Perú?

En Perú, los consumidores pueden denunciar alzas irregulares en el precio del petróleo y sus derivados ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Esta entidad supervisa el mercado de combustibles y brinda canales para que los ciudadanos reporten posibles prácticas abusivas o incrementos injustificados en los precios. Las denuncias pueden presentarse a través de la página web oficial, líneas telefónicas o directamente en las oficinas de Osinergmin.

Al recibir una denuncia, Osinergmin realiza investigaciones para verificar si existen irregularidades, como concertación de precios o falta de transparencia en la información que deben brindar los grifos y distribuidores. El organismo también exige que las estaciones publiquen de manera visible los precios de los combustibles, facilitando el control ciudadano y la fiscalización. Si se detectan infracciones, Osinergmin puede sancionar a las empresas responsables conforme a la normativa vigente.

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Además de Osinergmin, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) interviene en casos de prácticas anticompetitivas o acuerdos ilegales entre empresas para fijar precios. De esta manera, el marco legal peruano ofrece mecanismos para que los usuarios denuncien y se protejan frente a alzas irregulares en los precios del petróleo y los combustibles.