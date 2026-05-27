Suheyn Cipriani en el reto a ‘cara lavada’ del MGI All Stars: así fue su desfile y el puntaje que alcanzó

Suheyn Cipriani se convirtió en una de las protagonistas del Miss Grand International All Stars tras encarar el reto a ‘cara lavada’ durante la preliminar celebrada este 27 de mayo. La representante nacional asumió uno de los desafíos más exigentes de la competencia, donde las participantes aparecieron sin maquillaje para evidenciar su belleza natural ante el jurado.

En esta edición, la organización incorporó por primera vez una ronda dedicada a destacar la autenticidad. Todas las concursantes ingresaron al escenario y, frente al público, utilizaron pañitos especiales para limpiar sus rostros, asegurando que ningún producto cosmético permaneciera en su piel. El objetivo fue mostrar confianza y naturalidad, valores que la competencia quiso impulsar entre las candidatas.

El turno de Suheyn Cipriani generó expectativa. La peruana atravesó la pasarela con un vestido corto de pedrería blanca y un peinado voluminoso, reforzando su presencia escénica.

Suheyn Cipriani participa en el reto "cara lavada" del MGI All Stars, mostrando su belleza natural mientras representa a Perú en la competencia. (Grand TV)

Su paso firme y la seguridad en su mirada se reflejaron en el ambiente, mientras las cámaras captaban cada detalle de su presentación sin maquillaje. La actitud y la naturalidad que transmitió fueron parte fundamental de la evaluación.

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El jurado, compuesto por especialistas del certamen, calificó no solo la apariencia física, sino la capacidad de cada concursante para proyectar confianza en estas condiciones. Cipriani recibió en su mayoría puntajes de 8, con la excepción de un juez que marcó 5.

El promedio estimado llegó a 8.7 sobre 10, resultado que la posiciona favorablemente de cara a la final programada para el 30 de mayo en Bangkok, Tailandia. El desempeño de la peruana fue destacado en redes sociales y espacios de análisis, donde su actuación fue vista como una muestra de autenticidad y temple.

Suheyn Cipriani de Perú sonríe mientras se revelan sus puntajes individuales y el promedio de 8.74 en el reto ‘cara lavada’ del MGI All Stars. (Grand TV)

La primera jornada dejó instalada la expectativa sobre su avance en la competencia, con la posibilidad abierta de acceder a una de las plazas para la ronda final.

Suheyn Cipriani y su paso en vestido de gala

En la segunda parte de la preliminar, Suheyn Cipriani volvió a captar la atención durante el desfile en vestido de gala. La candidata de Perú lució un traje largo y compartió un mensaje grabado en el que relató experiencias personales y sus objetivos sociales.

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“Soy una mujer que transformó el dolor en poder y la presión en presencia. Estoy comprometida a generar un impacto a través del trabajo social, especialmente para los niños, y he apoyado iniciativas junto a instituciones en Perú. Quiero inspirar a otros, demostrar que todo es posible y dejar un legado significativo como reina”, expresó la concursante en su presentación.

La representante peruana sigue perfilándose como una de las favortias luego de su primera pasarela oficial en el escenario del MGI All Stars | YouTube / Grand TV

La ronda de gala resultó decisiva en la puntuación final. El jurado reconoció la seguridad y la elegancia de Cipriani. El especialista Osmel Sousa le otorgó la calificación máxima de 10 puntos, mientras que otros integrantes la evaluaron entre 9 y 9.9.

El promedio final alcanzó 9.4 sobre 10, cifra que la posiciona entre las principales favoritas para avanzar al Top 18 del certamen, cuya definición se conocerá el 30 de mayo.

Suheyn Cipriani deslumbró con un espectacular vestido de gala rojo y brillante en la preliminar del MGI All Stars, donde recibió una puntuación casi perfecta. (Grand TV)

La actuación de Suheyn Cipriani se mantiene bajo la mirada de seguidores y expertos, quienes esperan sus próximos pasos en el escenario internacional del Miss Grand International All Stars.

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