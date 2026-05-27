“Ni a mi ex le rogué tanto”: Presidenta de Atenea revela dificultades para fichar jugadoras en la Liga Peruana de Vóley

Presidenta de Atenea revela dificultades para fichar jugadoras para la Liga Peruana de Vóley.

El mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley mantiene su dinamismo, con varios clubes anunciando nuevas incorporaciones. Sin embargo, no todos atraviesan el mismo escenario. Alexandra Villarán, presidenta de Atlético Atenea, expuso los desafíos para contratar jugadoras.

En una entrevista con Bloqueo y Punto, Villarán describió el proceso de negociación con una frase peculiar: “Voy a hacer un chiste que lo he hecho todas estas semanas, ni a mi ex le había rogado tanto como a las jugadoras. De verdad que lo hacía entre broma y broma, pero es verdad, porque hay una escasez de jugadoras”.

La directiva aclaró que el club no asegura la titularidad como estrategia para atraer refuerzos. “Nosotros siempre hablamos del proyecto, de lo que es Atenea, lo que queremos buscar con la deportista, que queremos potenciar indistintamente en la categoría en que esté. Muchos dicen que la jugadora viene porque le ofrecemos que va a jugar de todas maneras y no es así”.

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Alexandra Villarán subrayó la importancia de la entrenadora Lorena Góngora en la captación de jugadoras. “Lorena tiene un discurso que es: el que va a competir es el que va a jugar. Y si bien es cierto, nuestra planilla es más corta, que te permita jugar no quiere decir que las jugadoras te eligen porque le ofreces jugar. Eso es una mentira”.

Por último, la presidenta reafirmó la línea institucional. “Nosotros valoramos nuestro trabajo y creo que quienes hoy nos eligen son porque valoran el proyecto. Y a pesar de que quizás no podemos igualar el sueldo, o quizás sí, quizás no, están confiando en lo que venimos construyendo nosotros”.

Ale Villarán hizo inesperado comentario sobre el mercado de pases. Créditos: La Roro Network / Tik Tok.

Los fichajes de Atlético Atenea

Atlético Atenea alcanzó el quinto puesto en su segunda participación en la Liga Peruana de Vóley, estableciendo así su mejor registro histórico. De cara a la próxima temporada, el club se plantea un nuevo objetivo: ingresar al podio y consolidarse entre los tres mejores equipos del torneo.

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Con ese propósito, la dirigencia priorizó la continuidad de la estructura principal del plantel. Como primer paso, confirmó la permanencia de la entrenadora Lorena Góngora, quien había sido considerada por otros equipos del campeonato debido a su buen desempeño.

En la misma línea, el club logró retener a su principal referente ofensiva, la argentina Nicole Pérez. Tras superar los 500 puntos en la última temporada y captar la atención de instituciones como Alianza Lima, Pérez optó por quedarse en Atenea, guiada por el proyecto deportivo y su vínculo profesional con Góngora.

Nicole Pérez reveló su futuro en la Liga Peruana de Vóley. (Atenea)

Atenea también garantizó la continuidad de la central venezolana Isabel Fernández, así como de las jugadoras peruanas María José Rodríguez, Bárbara Agresott y Thaisa Mc Leod, quienes seguirán formando parte del plantel.

En materia de incorporaciones, hasta el momento el club ha anunciado la llegada de la líbero nacional Almendra Escobedo, procedente de Rebaza Acosta, y de la opuesta argentina Nayla Da Silva, que tuvo una destacada actuación previa con Olva Latino.

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Nayla Da Silva será nueva voleibolista de Atlético Atenea. Crédito: Instagram Atlético Atenea.

Por otro lado, el equipo sufrirá algunas bajas. La colombiana Manuela Sierra no continuará en el plantel y las líberos Hillary Palma y Reyshel Zea tampoco seguirán en la institución. Con estos movimientos, Atlético Atenea busca fortalecer su plantel y dar un salto de calidad en el próximo certamen.