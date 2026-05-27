Perú

Temblor HOY en Perú: último sismo y reporte de IGP de este miércoles 27 de mayo

Un fuerte movimiento telúrico sorprendió a Tacna el lunes, mientras Arequipa y otras regiones han sentido réplicas y nuevos temblores, según reportes oficiales recientes del Instituto Geofísico del Perú

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Mapa satelital de Sudamérica centrado en Perú, mostrando círculos concéntricos rojos y amarillos que indican actividad sísmica. Incluye el logo del IGP.
El mapa del Perú muestra la actividad sísmica reciente, con círculos concéntricos rojos y amarillos indicando epicentros de temblores, junto al logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el océano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 6.5 sacudió el sur de Perú la tarde del lunes 25 de mayo, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), reactivando la alerta sísmica en la región y generando preocupación por la frecuencia de temblores recientes. El evento principal se registró en Tacna, aunque en las últimas 48 horas también se han reportado movimientos en Arequipa, Lima, Ica, Tumbes y Puno.

El IGP informó que el sismo de Tacna tuvo su epicentro a 240 kilómetros al sur de la ciudad, con una profundidad de 129 kilómetros. Este movimiento telúrico fue percibido con intensidad III, lo que implica que la mayoría de los habitantes de Tacna notaron el temblor, acompañado por vibración de objetos y ventanas, pero sin daños estructurales reportados hasta el cierre de los informes oficiales.

16:30 hsHoy

Nuevo sismo remece hoy el sur del Perú: IGP reporta el epicentro en Moquegua y una magnitud de 4.1

El Centro Sismológico Nacional detalló que el temblor ocurrió la mañana de este miércoles 27 de mayo al sureste de la localidad de Ilo, con una profundidad de 49 kilómetros

Un sismo de regular inetensidad se registró esta mañana en Moquegua | Foto: Andina
Un sismo de regular inetensidad se registró esta mañana en Moquegua | Foto: Andina

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió la región Moquegua durante la mañana de este miércoles 27 de mayo, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 6:14 a.m. (hora local), con epicentro localizado a 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Ilo, en la provincia de Ilo.

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08:11 hsHoy

¿Cuándo se produce un terremoto?

Un terremoto se produce cuando se libera de manera súbita la energía acumulada en el interior de la Tierra a causa del movimiento de las placas tectónicas. Esta energía se genera por la fricción entre placas que, al chocar, separarse o deslizarse una sobre otra, acumulan tensión en las fallas geológicas.

Cuando la presión supera la resistencia de las rocas, la energía se libera en forma de ondas sísmicas, provocando el movimiento del suelo. El punto dentro de la Tierra donde ocurre esta ruptura se llama hipocentro y el lugar en la superficie directamente sobre el hipocentro se denomina epicentro.

La mayoría de los terremotos suceden en zonas donde las placas tectónicas están en contacto, como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Estos eventos pueden presentarse en cualquier momento, ya que no pueden preverse con exactitud, solo monitorearse y analizarse zonas de mayor riesgo.

Uno de los sismos más recordados en la historia del Perú tuvo su epicentro a 40 km al oeste de Pisco y causó destrucción y muerte en dicha ciudad.
Uno de los sismos más recordados en la historia del Perú tuvo su epicentro a 40 km al oeste de Pisco y causó destrucción y muerte en dicha ciudad. (PUCP)
08:00 hsHoy

¿Qué es el cinturón de fuego?

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una extensa franja geográfica que rodea el océano Pacífico y se caracteriza por su alta actividad sísmica y volcánica. Abarca más de 40.000 kilómetros y atraviesa países de América, Asia y Oceanía.

La ubicación geográfica del Perú lo sitúa en una zona altamente propensa a sismos y actividad volcánica, siendo parte del cinturón de fuego del Pacífico. (composición: Infobae / Andina)
La ubicación geográfica del Perú lo sitúa en una zona altamente propensa a sismos y actividad volcánica, siendo parte del cinturón de fuego del Pacífico. (composición: Infobae / Andina)

En esta zona, la interacción constante entre placas tectónicas genera numerosos terremotos y erupciones volcánicas. Perú, Chile, México, Estados Unidos, Japón, Indonesia y Nueva Zelanda son algunos de los países que forman parte de este cinturón, considerado la región más activa del planeta en términos geológicos.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el 90% de los sismos del mundo ocurre en el Cinturón de Fuego. Esta actividad es consecuencia de la subducción, un proceso donde una placa tectónica se desliza por debajo de otra, acumulando energía que se libera en forma de temblores o erupciones.

cinturon de fuego - sismos
Perú está dentro de la zona conocida como 'cinturón de fuego' en la que hay constante actividad sísmica
07:48 hsHoy

Riesgo de eventos mayores y proyecciones

El IGP ha advertido sobre la posibilidad de que se produzcan sismos de mayor magnitud por la acumulación de energía tectónica en la costa central y sur del país. Estudios recientes sugieren que Lima y las zonas comprendidas entre Nazca y Chala, así como sectores de Moquegua y Tacna, podrían verse afectados por un eventual sismo de hasta 8.8 grados, aunque la fecha y hora de ocurrencia no pueden preverse con exactitud.

Perú podría registrar un sismo de magnitud 8.8 en la costa central y sur, advierte el IGP. (Foto: Infobae Perú)
Perú podría registrar un sismo de magnitud 8.8 en la costa central y sur, advierte el IGP. (Foto: Infobae Perú)

La vulnerabilidad de ciertas áreas urbanas, especialmente en Lima, se incrementa en distritos edificados sobre suelos blandos, rellenos o laderas inestables, según el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID).

Mapa editorial de Perú con epicentro sísmico en Lima, mostrando el Océano Pacífico, el Cinturón de Fuego y zonas con incendios y humo.
Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:39 hsHoy

Preparación y monitoreo permanente

El IGP mantiene un monitoreo ininterrumpido a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) y la Red Sísmica Nacional, cuyos reportes son transmitidos al INDECI y a la ciudadanía. Todos los informes cuentan con certificación ISO y se actualizan de manera inmediata tras cada evento sísmico relevante.

El organismo ha insistido en que la ubicación geográfica del Perú implica la necesidad de una cultura de prevención y respuesta ante emergencias.

Las autoridades han recordado que la mejor herramienta frente a la amenaza sísmica es la preparación constante: “Las personas deben identificar rutas de evacuación, puntos de reunión y asegurar objetos que puedan caer en sus viviendas y centros de trabajo”, menciona el reporte.

Lluvias en la sierra sur
Lluvias en la sierra sur- Andina
07:24 hsHoy

Contexto sísmico del Perú y antecedentes históricos

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas geológicamente más activas del planeta, donde la interacción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana genera una presión tectónica permanente. Esta dinámica explica la alta frecuencia de sismos en el territorio nacional. Según datos proporcionados por el IGP y reproducidos por Infobae, el 90% de la actividad sísmica mundial se concentra en esta región.

El sismo instrumentado de mayor magnitud en la historia moderna del Perú ocurrió el 3 de octubre de 1974, con 8.0 grados en la escala de Richter. Este evento afectó Lima y la costa sur, se extendió durante 90 segundos y dejó un saldo de 252 fallecidos y 3.600 heridos.

Ilustración del mapa de Perú en rojo, explicando su vulnerabilidad sísmica en el Cinturón de Fuego con placas de Nazca y Sudamericana. Océano, tsunami, edificios y logo del IGP.
Ilustración que explica la vulnerabilidad sísmica de Perú, situado en el Cinturón de Fuego de Sudamérica por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, con el logotipo del Instituto Geofísico del Perú monitoreando la actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:28 hsHoy

Recomendaciones de autoridades ante sismos

Las autoridades, encabezadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), han reiterado la importancia de mantener la calma, dirigirse a las zonas de seguridad establecidas y evitar exponerse a objetos que puedan caer.

El protocolo también establece que nunca se debe usar el ascensor en edificios durante un sismo y recomienda preparar una mochila de emergencia con artículos de higiene, botiquín básico, abrigo, alimentos no perecibles, dinero en efectivo y elementos específicos para bebés, adultos mayores o personas con necesidades especiales.

Günter Rave – periodista – sismo – Lima - Perú – entretenimiento – 26 febrero
El noticiero en directo quedó registrado en video cuando el sismo sorprendió a todos en el estudio, mostrando luces y decorados moviéndose mientras el equipo buscaba información oficial sobre el fenómeno (Andina)
05:44 hsHoy

Otros temblores recientes

El lunes 25 de mayo, la región de Lima registró un temblor de magnitud 3.6 a la 1:51 a.m., con epicentro a 16 kilómetros al oeste de San Vicente de Cañete y una profundidad de 59 kilómetros. La intensidad en esa zona fue de grado II-III. En Ica, un movimiento de magnitud 3.5 ocurrió el sábado 24 de mayo a la 1:02 a.m., localizado a 19 kilómetros al sur de la ciudad y a 62 kilómetros de profundidad.

Según los datos recopilados, Tumbes experimentó un sismo de magnitud 4.1 antes de la medianoche del viernes 23 de mayo, y en Puno se registró un evento de magnitud 3.5 esa misma noche. En ambos casos, la intensidad reportada fue de grado II-III.

Mapa satelital de la costa peruana mostrando un sismo de magnitud 3.6 con epicentro marcado por una estrella verde al sur de Ica, con fecha 20 de mayo de 2026
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.6 con epicentro 19 km al sur de Ica, Perú, ocurrido el 20 de mayo de 2026 a las 07:14:12 hrs. (IGP)
05:05 hsHoy

Sismos en Arequipa y otras regiones en las últimas horas

La actividad sísmica no se limitó a Tacna. Entre el lunes 25 y el martes 26 de mayo, Arequipa experimentó dos movimientos telúricos. El primero, de magnitud 4.0, ocurrió el lunes a las 11:31 a.m., con epicentro a 78 kilómetros al sur de Quilca, provincia de Camaná, y una profundidad de 33 kilómetros. El segundo, de magnitud 3.7, se produjo la mañana del martes 26 de mayo a las 9:47 a.m., con epicentro a 25 kilómetros al sur de Atico, en la provincia de Caravelí.

Ningún sismo registrado en Arequipa ha provocado daños materiales ni víctimas. La naturaleza superficial de algunos de estos movimientos incrementa la percepción en superficie, aunque las intensidades reportadas han sido leves.

Gráfico del reporte sísmico del IGP mostrando un sismo de magnitud 3.6 cerca de Chala, Arequipa, con un mapa de la costa peruana y datos detallados.
El IGP reportó un sismo de magnitud 3.6 en Chala, Arequipa, a 25 km de profundidad, con intensidad II-III, el 22 de mayo de 2026 a las 21:07:11 hora local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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