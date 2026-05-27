Temblor HOY en Perú: último sismo y reporte de IGP de este miércoles 27 de mayo

El mapa del Perú muestra la actividad sísmica reciente, con círculos concéntricos rojos y amarillos indicando epicentros de temblores, junto al logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el océano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 6.5 sacudió el sur de Perú la tarde del lunes 25 de mayo, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), reactivando la alerta sísmica en la región y generando preocupación por la frecuencia de temblores recientes. El evento principal se registró en Tacna, aunque en las últimas 48 horas también se han reportado movimientos en Arequipa, Lima, Ica, Tumbes y Puno.

El IGP informó que el sismo de Tacna tuvo su epicentro a 240 kilómetros al sur de la ciudad, con una profundidad de 129 kilómetros. Este movimiento telúrico fue percibido con intensidad III, lo que implica que la mayoría de los habitantes de Tacna notaron el temblor, acompañado por vibración de objetos y ventanas, pero sin daños estructurales reportados hasta el cierre de los informes oficiales.