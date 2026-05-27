Perú

Corte de agua para el viernes 29 de mayo por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal aconsejó a los residentes de Lima seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones en casa para reducir el uso de agua

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Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información reciente sobre las zonas impactadas - Créditos: Magnific.
Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información reciente sobre las zonas impactadas - Créditos: Magnific.

Sedapal informó que este viernes 29 de mayo aplicará un corte temporal del servicio de agua potable en sectores de San Martín de Porres, Puente Piedra, Miraflores y La Molina como parte de tareas de mantenimiento preventivo en la red.

La empresa indicó que la restricción alcanzará viviendas y locales comerciales. El objetivo, sostuvo, es preservar la calidad del servicio y sostener la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana.

Según la institución, la intervención formó parte de un plan de mejoras orientado a fortalecer la infraestructura hídrica y aumentar la seguridad del sistema. Los trabajos se ejecutarán por etapas, por lo que el impacto variará entre zonas.

En cada punto previamente notificado, la interrupción se extenderá durante varias horas, de acuerdo con el cronograma operativo. La entidad precisó que estas acciones buscan reducir riesgos de fallas e incluyen revisiones técnicas y maniobras sobre componentes de la red; para realizarlas, se requirió detener de forma momentánea el flujo a fin de intervenir con seguridad.

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Sedapal ha programado un corte de agua para este 29 de mayo - Créditos: Andina.
Sedapal ha programado un corte de agua para este 29 de mayo - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Martín de Porres

  • APV. El Manatial
  • APV. Juan Carlos Tejada
  • Asoc. Viv. Papa Juan Pablo II
  • Asoc. Los Olivos Villa Residencial
  • Asoc. Propietarios Arizona
  • Asoc. Prop. Villa Margarita
  • Asoc. Prop. Oasis
  • Asoc. Señor de los Milagros
  • Asoc. Virgen del Sol 1ra etapa
  • Coop. Cajabamba 2da etapa
  • Coop. Huaytapallana
  • Coop. Servicios Múltiples Miguel Grau
  • Coop. Virgen de Fátima
  • Urb. El Rosario del Norte
  • Urb. San Francisco de Cayrán

Hora: 12 m - 8 p. m.

Puente Piedra

  • P. J. Laderas de Chillón 1ra explanada

Hora: 12 m - 8 p. m.

Miraflores

Urb. Miraflores

Cuadrante:

Av. 28 de Julio, av. José Larco, malecón de la Reserva, malecón 28 de julio

Hora: 12 m - 11 p. m.

La Molina

  • Urb. Portada del Sol de La Molina I etapa
  • Asoc. Cascajal
  • Urb. El Valle
  • Cobertura R-8E

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Los residentes deberán tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Magnific.
Los residentes deberán tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Magnific.

Recomendaciones ante el corte de agua

  • Repara fugas de grifos e inodoros: una filtración constante puede desperdiciar grandes volúmenes cada día.
  • Cierra el caño al cepillarte, afeitarte o enjabonarte; abre solo para enjuagar.
  • Toma duchas cortas y evita llenar la tina; usa un balde si necesitas controlar el consumo.
  • Instala aireadores en grifos y un rociador eficiente en la ducha para reducir el caudal sin perder presión.
  • Usa el inodoro con descarga doble o coloca una botella llena en el tanque si el sistema lo permite.
  • Lava ropa con carga completa y elige ciclos “eco”; ajusta el nivel de agua al peso de la carga.
  • Lava platos en un recipiente o con el lavadero enjabonado; no dejes el chorro abierto.
  • Reutiliza agua de enjuague de verduras para regar plantas o limpiar pisos.
  • Riega de noche o temprano para disminuir evaporación; prioriza riego por goteo.
  • Barre veredas y patios; evita manguera para limpiar exteriores.
  • Lava el auto con balde y esponja; cierra la manguera entre enjuagues.
  • Mantén una jarra en la refrigeradora para no dejar correr el agua hasta que enfríe.
  • Agrupa tareas que requieren agua (limpieza, lavado) para usarla de forma planificada.

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