Perú Deportes

Tolima celebró a lo grande tras el empate con Universitario y su clasificación a octavos: “Cántico monumental”

El plantel y la hinchada del equipo colombiano vivieron una fiesta en el Estadio Monumental tras el 0-0 en el duelo decisivo del Grupo B del torneo continental

Guardar
Google icon
La afición del club colombiano se hizo sentir en las gradas del Monumental tras el final del partido. (Video: Tolima)

El Estadio Monumental fue escenario de dos realidades completamente opuestas tras el empate sin goles entre Universitario de Deportes y Deportes Tolima por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Mientras el conjunto ‘crema’ se despedía del certamen continental, el cuadro colombiano vivía una auténtica fiesta tras asegurar su boleto a los octavos de final.

Pese a ser visitante, un grupo de hinchas del club colombiano se hizo sentir con fuerza en las tribunas del recinto de Ate y celebró el resultado como una verdadera hazaña. Entre cánticos y banderas, los seguidores ibaguereño desataron la euforia tras confirmarse la clasificación a la siguiente ronda de la competencia continental.

“¡Míralo eh, míralo eh, es el equipo de Ibagué!”, cantaron con fuerza los hinchas de Tolima al término del partido, ya con el empate 0-0 sellado que les aseguró el segundo lugar del Grupo B. En contraste, la afición local comenzaba a abandonar el estadio con evidente decepción por la eliminación de Universitario.

PUBLICIDAD

Tras el pitazo final, el propio club colombiano compartió en sus redes sociales un video de esa escena vivida en el coloso de Ate y la calificó como el “cántico Monumental”, destacando el ambiente vivido en el recinto peruano luego de conseguir el objetivo de avanzar de ronda en la Copa Libertadores 2026.

La publicación rápidamente se viralizó entre los hinchas del equipo cafetero, que celebraron la clasificación como uno de los logros más importantes de la temporada internacional.

El plantel de Tolima vivió una verdadera fiesta con su hinchada en el Estadio Monumental.
El plantel de Tolima vivió una verdadera fiesta con su hinchada en el Estadio Monumental. Crédito: Prensa club

Fiesta en los camerinos tras la clasificación

La celebración no terminó en el campo de juego. Ya en los vestuarios del Estadio Monumental, los jugadores de Deportes Tolima continuaron con los festejos tras conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Entre música a todo volumen, bailes y abrazos, el plantel colombiano celebró a lo grande el objetivo alcanzado en condición de visitante.

En el camerino, el ambiente fue de total euforia, con el equipo reunido entre cantos y festejos colectivos, reflejando la importancia del logro en un escenario como el Monumental de Ate. Cada jugador participó de la celebración, que se extendió varios minutos tras el pitazo final.

PUBLICIDAD

La alegría fue compartida también con el comando técnico y el staff, que se sumaron a los festejos por una clasificación conseguida en un grupo exigente y lejos de casa, consolidando una de las celebraciones más importantes del torneo para el conjunto colombiano.

Los jugadores del equipo colombiano bailando tras el empate sin goles con Universitario y clasificación a octavos de Copa Libertadores 2026. (Video: Tolima)

Así se definió el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 se resolvió en una jornada final cargada de tensión y con varios escenarios abiertos hasta el último minuto. Coquimbo Unido terminó como líder sólido de la serie con 11 puntos y una diferencia de gol positiva, asegurando su clasificación anticipada a los octavos de final pese a los resultados de la última fecha.

La segunda plaza quedó en manos de Deportes Tolima, que consiguió el pase a la siguiente ronda al finalizar con 8 puntos y una diferencia de gol favorable, en una disputa cerrada con Nacional, que también terminó con 8 unidades, pero quedó relegado al tercer lugar por el criterio de desempate. El conjunto uruguayo cerró su participación fuera de la zona de clasificación, pero con el consuelo de jugar Sudamericana. Universitario cerró la tabla y se quedó con las manos vacías.

La eliminación de Universitario tras una campaña irregular

Universitario cerró su participación en la Copa Libertadores 2026 con una campaña irregular que terminó por dejarlo fuera de toda competencia internacional. El conjunto ‘crema’ sumó apenas 6 puntos de 18 posibles, un rendimiento que no le permitió competir de forma consistente en un grupo exigente.

El equipo peruano no logró sostener resultados positivos a lo largo de la fase de grupos y llegó a la última jornada con la obligación de ganar para mantener sus opciones, pero no pudo revertir su situación. La falta de regularidad terminó siendo determinante en su eliminación anticipada del certamen continental.

Temas Relacionados

Deportes TolimaUniversitario de DeportesCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tras la eliminación de la Copa Libertadores 2026, los ‘cremas’ recibirán al ‘rojo matador’ en el estadio Monumental con la misión de pasar la página y meterse en el campeonato local

Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Óscar del Portal apuntó contra Franco Velazco tras eliminación de Universitario: “Mientras que siga con esa soberbia y egocentrismo..”

El comentarista deportivo destacó a Héctor Cúper por aceptar la responsabilidad y lo comparó con el administrador de la ‘U’ luego de quedar fuera de la Copa Libertadores 2026

Óscar del Portal apuntó contra Franco Velazco tras eliminación de Universitario: “Mientras que siga con esa soberbia y egocentrismo..”

“Ni a mi ex le rogué tanto”: Presidenta de Atenea revela dificultades para fichar jugadoras en la Liga Peruana de Vóley

Alexandra Villarán detalló su fórmula para competir con grandes equipos, como Alianza Lima y Universitario, en el mercado de pases

“Ni a mi ex le rogué tanto”: Presidenta de Atenea revela dificultades para fichar jugadoras en la Liga Peruana de Vóley

Rodrigo Ureña confirmó contacto con Universitario y reveló si volverá para el Torneo Clausura 2026: “Me llamaron para preguntar sobre mi condición”

El chileno se refirió a su posible vuelta a Ate para el segundo semestre tras acercamiento de la directiva. Fue contundente en marcar su postura ante la oferta de la ‘U’

Rodrigo Ureña confirmó contacto con Universitario y reveló si volverá para el Torneo Clausura 2026: “Me llamaron para preguntar sobre mi condición”

José Carvallo recordó la salida de Jairo Vélez en medio del duro presente de Universitario: “Nadie le llamó para renovarle”

Tras la reciente eliminación de la ‘U’ en la Copa Libertadores 2026, el exarquero ‘crema’ lamentó la salida del volante ecuatoriano a finales del año pasado, quien terminó fichando por Alianza Lima

José Carvallo recordó la salida de Jairo Vélez en medio del duro presente de Universitario: “Nadie le llamó para renovarle”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ANC del PJ sanciona al juez Richard Concepción Carhuancho por dar entrevistas a la prensa

ANC del PJ sanciona al juez Richard Concepción Carhuancho por dar entrevistas a la prensa

JNJ va por el juez Richard Concepción Carhuancho: Sería suspendido por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

Rosangella Barbarán vulneró neutralidad: JNE confirma infracción de congresista fujimorista

PCM revisa hoy medidas a favor de transportistas luego de que anunciaran un paro indefinido el 2 de junio

Mark Vito denuncia persecución antes de audiencia clave por caso Cócteles: “¿Qué hago para que no me investiguen?”

ENTRETENIMIENTO

El rating que logró el regreso de Carlos Álvarez con Jorge Benavides frente a ‘La Granja VIP’ y El Reventonazo de la Chola

El rating que logró el regreso de Carlos Álvarez con Jorge Benavides frente a ‘La Granja VIP’ y El Reventonazo de la Chola

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: deslumbró en vestido de gala y recibió puntuación casi perfecta

Paul Michael discute con Ethel Pozo por castigo en ‘La Granja VIP’ y producción evalúa nominación: “No voy a dormir con Samahara”

Jota Benz volvió a Esto es Guerra y le lanzó duro comentario al programa de Jazmín Pinedo: “Para que no se te caiga el rating”

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

DEPORTES

“Ni a mi ex le rogué tanto”: Presidenta de Atenea revela dificultades para fichar jugadoras en la Liga Peruana de Vóley

“Ni a mi ex le rogué tanto”: Presidenta de Atenea revela dificultades para fichar jugadoras en la Liga Peruana de Vóley

Óscar del Portal apuntó contra Franco Velazco tras eliminación de Universitario: “Mientras que siga con esa soberbia y egocentrismo..”

Rodrigo Ureña confirmó contacto con Universitario y reveló si volverá para el Torneo Clausura 2026: “Me llamaron para preguntar sobre mi condición”

José Carvallo recordó la salida de Jairo Vélez en medio del duro presente de Universitario: “Nadie le llamó para renovarle”

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026