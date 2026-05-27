Tolima celebró a lo grande tras el empate con Universitario y su clasificación a octavos: “Cántico monumental”

La afición del club colombiano se hizo sentir en las gradas del Monumental tras el final del partido. (Video: Tolima)

El Estadio Monumental fue escenario de dos realidades completamente opuestas tras el empate sin goles entre Universitario de Deportes y Deportes Tolima por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Mientras el conjunto ‘crema’ se despedía del certamen continental, el cuadro colombiano vivía una auténtica fiesta tras asegurar su boleto a los octavos de final.

Pese a ser visitante, un grupo de hinchas del club colombiano se hizo sentir con fuerza en las tribunas del recinto de Ate y celebró el resultado como una verdadera hazaña. Entre cánticos y banderas, los seguidores ibaguereño desataron la euforia tras confirmarse la clasificación a la siguiente ronda de la competencia continental.

“¡Míralo eh, míralo eh, es el equipo de Ibagué!”, cantaron con fuerza los hinchas de Tolima al término del partido, ya con el empate 0-0 sellado que les aseguró el segundo lugar del Grupo B. En contraste, la afición local comenzaba a abandonar el estadio con evidente decepción por la eliminación de Universitario.

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Tras el pitazo final, el propio club colombiano compartió en sus redes sociales un video de esa escena vivida en el coloso de Ate y la calificó como el “cántico Monumental”, destacando el ambiente vivido en el recinto peruano luego de conseguir el objetivo de avanzar de ronda en la Copa Libertadores 2026.

La publicación rápidamente se viralizó entre los hinchas del equipo cafetero, que celebraron la clasificación como uno de los logros más importantes de la temporada internacional.

El plantel de Tolima vivió una verdadera fiesta con su hinchada en el Estadio Monumental. Crédito: Prensa club

Fiesta en los camerinos tras la clasificación

La celebración no terminó en el campo de juego. Ya en los vestuarios del Estadio Monumental, los jugadores de Deportes Tolima continuaron con los festejos tras conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Entre música a todo volumen, bailes y abrazos, el plantel colombiano celebró a lo grande el objetivo alcanzado en condición de visitante.

En el camerino, el ambiente fue de total euforia, con el equipo reunido entre cantos y festejos colectivos, reflejando la importancia del logro en un escenario como el Monumental de Ate. Cada jugador participó de la celebración, que se extendió varios minutos tras el pitazo final.

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La alegría fue compartida también con el comando técnico y el staff, que se sumaron a los festejos por una clasificación conseguida en un grupo exigente y lejos de casa, consolidando una de las celebraciones más importantes del torneo para el conjunto colombiano.

Los jugadores del equipo colombiano bailando tras el empate sin goles con Universitario y clasificación a octavos de Copa Libertadores 2026. (Video: Tolima)

Así se definió el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 se resolvió en una jornada final cargada de tensión y con varios escenarios abiertos hasta el último minuto. Coquimbo Unido terminó como líder sólido de la serie con 11 puntos y una diferencia de gol positiva, asegurando su clasificación anticipada a los octavos de final pese a los resultados de la última fecha.

La segunda plaza quedó en manos de Deportes Tolima, que consiguió el pase a la siguiente ronda al finalizar con 8 puntos y una diferencia de gol favorable, en una disputa cerrada con Nacional, que también terminó con 8 unidades, pero quedó relegado al tercer lugar por el criterio de desempate. El conjunto uruguayo cerró su participación fuera de la zona de clasificación, pero con el consuelo de jugar Sudamericana. Universitario cerró la tabla y se quedó con las manos vacías.

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La eliminación de Universitario tras una campaña irregular

Universitario cerró su participación en la Copa Libertadores 2026 con una campaña irregular que terminó por dejarlo fuera de toda competencia internacional. El conjunto ‘crema’ sumó apenas 6 puntos de 18 posibles, un rendimiento que no le permitió competir de forma consistente en un grupo exigente.

El equipo peruano no logró sostener resultados positivos a lo largo de la fase de grupos y llegó a la última jornada con la obligación de ganar para mantener sus opciones, pero no pudo revertir su situación. La falta de regularidad terminó siendo determinante en su eliminación anticipada del certamen continental.