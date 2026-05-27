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Christian Ramos elogió a dos jugadores de Alianza Lima tras ganar el Torneo Apertura 2026 y aseguró: “Daría la vida por volver”

La ‘Sombra’ se pronunció por la consecución del cuadro ‘íntimo’ del primer trofeo doméstico del año y halagó a dos futbolistas. También reconoció su deseo para regresar a La Victoria

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La 'Sombra' habló del reciente éxito del cuadro 'blanquiazul' en la Liga 1. (Video: Inka Digital TV)

El reciente título de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026, tras golear 3-0 a Los Chankas en el estadio Alejandro Villanueva, significó mucho más que un simple trofeo. El equipo dirigido por Pablo Guede dio un paso decisivo en su camino hacia el campeonato nacional, consolidando un plantel con figuras de experiencia y un cuerpo técnico que logró transformar la identidad futbolística del club en pocos meses.

Entre quienes siguen de cerca la campaña victoriosa se encuentra Christian Ramos, quien no dudó en elogiar el trabajo del técnico argentino y el compromiso de los referentes del plantel.

“Obviamente uno como hincha siempre habla y quiere ganar, pero yo, como hincha y como jugador de fútbol, dije que no, que (Pablo Guede) tenía que quedarse para saber su idea de juego y ver si los jugadores le captaban la idea. Y mira ahora, le están copiando todo”, explicó en diálogo con Inka Digital TV.

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El exseleccionado nacional remarcó la diferencia entre el Alianza Lima actual y el anterior con Néstor Gorosito. “Muy diferente, porque con Gorosito el equipo hacía goles, pero también le hacían goles. Ahora Alianza hace goles y a ellos es muy difícil hacerles uno”, sentenció.

Se reveló el DT que podría reemplazar a Pablo Guede en Alianza Lima. - créditos: Difusión
Pablo Guede fue de menos a más en Alianza Lima en la Liga 1 2026. - créditos: Difusión

Para Christian Ramos, la presencia de jugadores como Paolo Guerrero y Luis Advíncula ha sido determinante en la obtención del campeonato. “Mucha jerarquía la de Paolo (Guerrero) y la de Luis (Advíncula). Tienen jugadores de nivel, futbolistas que han jugado finales y eso se nota. Me quedo con el esfuerzo que hace cada uno porque, si te das cuenta, todos corren para recuperar el balón. Y resalto que mantienen el arco en cero primero y, a partir de ahí, van a buscar el arco rival”, comentó.

La solidez defensiva ha sido una de las grandes virtudes del equipo en el Torneo Apertura. El trabajo colectivo para recuperar el balón y la disciplina táctica permitieron mantener la portería en cero en partidos clave, reduciendo al máximo los riesgos y potenciando las opciones de victoria.

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Ahí fue cuando la ‘Sombra’ Ramos no ocultó su deseo de volver a vestir la camiseta ‘blanquiazul’ y dejó clara su identificación con el club. “¿Cuánto daría por volver a Alianza Lima? Daría la vida”, afirmó con convicción, evidenciando el sentimiento que lo une con la institución.

Alianza Lima se consagra campeón del Torneo Apertura 2026. El video muestra el instante en que los futbolistas celebran el título, pasándose el trofeo y compartiendo la victoria con sus compañeros.

La obtención del Torneo Apertura ha devuelto la ilusión a la hinchada y ha puesto al club en la ruta ideal para pelear por el título nacional a fin de año. Sin embargo, tanto el plantel como el entorno saben que el desafío no ha terminado y que el Torneo Clausura exigirá el mismo nivel de compromiso y regularidad.

Paolo Guerrero sobre ganar el Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima

La voz de Paolo Guerrero también se hizo sentir tras la consagración. El capitán y referente destacó el trabajo colectivo y la fortaleza del grupo a lo largo de la primera mitad del año. “Merecimos este logro. Hicimos un Apertura muy sólido, esa es la palabra. El equipo respondió muy bien en todos los campos donde jugamos, especialmente en la altura. Fuimos contundentes tanto fuera de casa como de local. Fuimos campeones de la apertura con justicia”, expresó.

El DT argentino halagó al 'Depredador' luego de la conquista del primer campeonato de la Liga 1. (Video: Liga 1)

El delantero de 42 años no perdió de vista los objetivos que aún quedan por delante. “Esto no ha terminado. Es un momento para disfrutar, pero no podemos olvidar que falta el Clausura. El equipo debe mantener la misma mentalidad y humildad, seguir trabajando con dedicación para poder levantar la copa al final del año. Ese es el mensaje”, afirmó, mostrando un enfoque claro en la continuidad del proyecto.

El ‘Depredador’ subrayó el valor emocional de este título en su carrera. “Levantar títulos con el club más importante del Perú, el club de mis amores donde nací, es una gran satisfacción. Hoy toca disfrutarlo, pero siempre recordando que falta la segunda parte, que será aún más exigente”, aseguró.

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