Perú

Paro agrario EN VIVO: productores bloquean carreteras en cinco regiones y exigen declaratoria de emergencia para el campo

Las manifestaciones, articuladas desde la madrugada, derivaron en la interrupción de importantes corredores viales y alteraron la movilidad, con excepción de ambulancias y personal de emergencias, restringiendo el transporte de la población

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Policías con escudos y cascos frente a un grupo de manifestantes en una carretera bloqueada con ramas y cartones, bajo un cielo claro
Agentes de la Policía Nacional del Perú intervienen un piquete de agricultores en la Panamericana Norte, Piura, durante el paro nacional agrario en demanda de precios justos y apoyo al sector.

La paralización se produce en un contexto de doble presión sobre el pequeño y mediano productor: la caída sostenida de los precios de los cultivos por segundo año consecutivo y el alza simultánea de los costos de producción. Según Conveagro, el Gobierno fue alertado sobre esta situación hace más de dos meses sin que mediara respuesta concreta del Ejecutivo.

20:39 hsHoy

Policía libera parcialmente la Panamericana Norte en Piura, pero los agricultores no se retiran

Agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron el piquete de bloqueo instalado por agricultores en el bypass frente a La Legua, en el distrito de Catacaos, sobre la Panamericana Norte. El contingente policial —desplegado con cascos, escudos y equipos para el lanzamiento de gas lacrimógeno— logró liberar temporalmente uno de los carriles de la vía para permitir el paso de transporte de carga pesada, aunque se registró el uso de gas pimienta contra los manifestantes.

Pese a la intervención policial, los productores no abandonaron el punto de protesta. Los manifestantes advirtieron que, una vez que la policía se retire, retomar el control del piquete forma parte de la jornada de paro que el gremio tenía programada para este día.

Imágenes de la tensa situación vivida en La Legua, Piura, donde agricultores que acatan el paro agrario nacional bloquearon la carretera. La Policía Nacional intentó liberar la vía, generando un momento de confrontación con los manifestantes. | Facebook / Juan Nunura
20:35 hsHoy

Agricultores de Camaná tiran arroz a la carretera

Productores agrícolas y vecinos de la provincia de Camaná, en la región Arequipa, tiraron arroz a la carretera frente al puente de Camaná en el marco del paro nacional agrario indefinido convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), con lo que el tránsito en la zona quedó con restricción parcial. La acción buscó visibilizar el desplome del precio del grano, que pasó de 75 a 54 soles el saco de 50 kilos, mientras el costo de la urea —fertilizante indispensable para su cultivo— trepó hasta los 160 soles.

Los participantes advirtieron que la medida se mantendrá hasta recibir una respuesta de las autoridades. La protesta en Camaná se suma a los bloqueos que desde la madrugada se registran en Piura, Puno, San Martín y Lambayeque, donde agricultores arroceros, bananeros, cañicultores y otros gremios del agro nacional reclaman, entre otras medidas, la declaratoria de emergencia del sector agropecuario.

Imágenes impactantes de la protesta de arroceros en la provincia de Camaná. Desesperados por la crisis económica, los agricultores botan su producción como un llamado desesperado al gobierno para que atienda sus demandas por precios justos.
20:27 hsHoy

Impacto en servicios

Los efectos del paro se extendieron más allá de las carreteras bloqueadas. En Piura, la Dirección Regional de Educación informó que varias instituciones educativas optaron por el dictado de clases remotas ante la imposibilidad de garantizar el desplazamiento de alumnos y docentes. La medida contempla la posibilidad de reprogramar los días lectivos perdidos.

El sector del transporte acató parcialmente la paralización, y varios mercados de la región no abrieron sus puertas, lo que generó restricciones en el abastecimiento de alimentos y la movilidad de la población.

Un policía con uniforme táctico mueve neumáticos quemados de una carretera/puente, con un autobús policial y una camioneta blanca en el fondo bajo un cielo claro
Un agente de la Policía Nacional del Perú retira neumáticos quemados de la Panamericana Norte en Piura, durante la intervención para liberar la vía bloqueada por el paro agrario.
20:25 hsHoy

El detonante: precios por el piso y costos por las nubes

La crisis del arroz ilustra con precisión la situación que atraviesa el agro nacional. En Piura, región donde se concentra la mayor movilización, cerca de 20.000 productores arroceros se sumaron al paro desde la madrugada. El agricultor Gregorio Morán, vocero de los manifestantes en la zona, explicó la magnitud del deterioro a RPP Noticias: “El arroz nos lo están pagando, ahorita, a 54 soles el saco de 50 kilos. Antes estaba a 75 soles”.

La caída del precio de venta convive con el encarecimiento de los insumos. La urea, fertilizante indispensable para el cultivo del arroz, llegó a los 160 soles por saco, lo que obliga a los productores a vender tres sacos de arroz para poder adquirir uno de fertilizante. Morán precisó que muchos agricultores recurrieron a préstamos bancarios para financiar esa compra.

Una carretera bloqueada con tres neumáticos en llamas que emiten humo negro. Un camión y motocicletas están detenidos, con personas a los lados
En Piura, agricultores peruanos bloquean la Panamericana Norte quemando neumáticos para protestar por la caída de precios y el alza de costos de producción.

A ello se suma la presión de las importaciones. “Nosotros produciendo bastante arroz acá, ¿por qué traen esa importación?”, cuestionó Morán, quien reclamó al Gobierno que escuche la petición de precios justos y evalúe restricciones al ingreso de arroz extranjero.

El diagnóstico no se limita al arroz. El dirigente de la Junta de Usuarios Chancay–Lambayeque, Carlos Guevara, advirtió que el maíz, el algodón y la caña de azúcar también registran pérdidas sostenidas: “Todos los cultivos están afectados. Hay una caída de precios en el campo por dos años consecutivos que nos preocupa y estamos perdiendo el capital”.

20:20 hsHoy

Las regiones en pie de protesta

Los bloqueos de este lunes abarcaron corredores viales de alta circulación en cinco regiones del país, con distintos niveles de intensidad.

En Piura, la mayor concentración de manifestantes paralizó tramos de la Panamericana Norte y vías estratégicas del Bajo Piura. Los piquetes se extendieron a las rutas Piura-Sullana, Piura-Sechura y Sullana-Las Lomas, así como a zonas como Tambogrande y el puente La Manuela. En distritos como La Unión y Catacaos se registró la suspensión total del tránsito hacia la capital regional. Los manifestantes colocaron ramas y quemaron llantas para impedir el paso de vehículos, con excepción del personal de salud y emergencias.

En Lambayeque, agricultores del valle Chancay–Lambayeque, que reúne a más de 32.000 productores, marcharon hacia el Gobierno Regional en una movilización denominada “la marcha de sacrificio”.

En Puno, el bloqueo se ubicó en el kilómetro 1.220 de la carretera Longitudinal de la Sierra Sur, en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, uno de los principales ejes viales del sur del país.

Vista general de una carretera o puente bloqueado por un grupo de personas. Se ven ramas y neumáticos en el asfalto. Al fondo, un autobús y torres eléctricas
Agricultores peruanos bloquean una vía principal con ramas y neumáticos durante el paro nacional agrario, exigiendo medidas ante la caída de precios y el alza de costos de producción.

En San Martín, los cortes se registraron en la carretera Longitudinal de la Selva Norte: uno en el kilómetro 602, en el distrito de Uchiza (provincia de Tocache), y otro en el kilómetro 472, en el distrito de Rioja.

En Arequipa, los arroceros de Uraca Corire, en la provincia de Castilla, se movilizaron hacia Camaná para concentrarse con productores de los valles de Ocoña, Camaná y Tambo. Los manifestantes evaluaron además un bloqueo en el puente Pucchun, sobre la Panamericana Sur, cuya concreción dependería del número de participantes.

20:19 hsHoy

El pliego de reclamos de Conveagro

Según La República, Conveagro presentó al Gobierno un pliego de reclamos que incluye:

Declaratoria de emergencia del sector agropecuario.

Medidas inmediatas frente a la caída de precios de los productos agrarios.

Acciones urgentes para reducir el impacto del alza de fertilizantes, combustible e insumos agrícolas.

Restricciones o suspensión de las importaciones de arroz, al considerar que la producción nacional puede abastecer la demanda interna.

Financiamiento de emergencia para los productores en riesgo de quiebra.

Vista de manifestantes en una carretera bloqueada, portando pancartas negras con letras blancas y una pequeña pancarta amarilla. Se observa humo y señalización de carretera
Miles de agricultores peruanos se manifiestan en un paro nacional, portando pancartas y bloqueando carreteras, para exigir al gobierno medidas concretas frente a la profunda crisis económica que afecta al sector agropecuario. (Conveagro)

La organización advirtió que los sectores arrocero, bananero, cañicultor, lechero, limonero y las cooperativas cafetaleras atraviesan una situación que podría derivar en quiebras masivas si no se adoptan medidas a corto plazo. Conveagro también señaló que el cambio climático y el riesgo del fenómeno de El Niño agravan la vulnerabilidad del sector.

Si el Gobierno no atiende estas demandas, la organización anunció que exigirá la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

20:18 hsHoy

La respuesta del Gobierno: mesas de trabajo sin compromisos concretos

Hasta el momento, el Ejecutivo no emitió una postura oficial pública frente al paro. La única respuesta institucional provino de la Dirección Regional de Agricultura Piura (DRAP), cuyo director, Ilich López Orozco, expresó respaldo a las demandas de los productores y reconoció la gravedad de la crisis.

López Orozco señaló que la entidad participa en mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Presidencia del Consejo de Ministros para buscar soluciones en materia de financiamiento y apoyo al agro. “Nosotros siempre vamos a estar al lado de los productores porque necesitan el respaldo de sus autoridades. Esperamos que esta paralización permita encaminar soluciones importantes para el sector”, declaró el funcionario, según consignó La República.

La DRAP informó además que, como medida paliativa, durante la campaña complementaria se reducirá entre 5.000 y 8.000 hectáreas de siembra de arroz en Piura para disminuir la sobreoferta. Las autoridades regionales también promueven la reconversión hacia cultivos como menestras y ajonjolí, productos con mayor demanda en mercados internacionales.

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