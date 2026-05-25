Paro agrario EN VIVO: productores bloquean carreteras en cinco regiones y exigen declaratoria de emergencia para el campo

Pese a la intervención policial, los productores no abandonaron el punto de protesta . Los manifestantes advirtieron que, una vez que la policía se retire, retomar el control del piquete forma parte de la jornada de paro que el gremio tenía programada para este día.

Agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron el piquete de bloqueo instalado por agricultores en el bypass frente a La Legua , en el distrito de Catacaos , sobre la Panamericana Norte . El contingente policial —desplegado con cascos, escudos y equipos para el lanzamiento de gas lacrimógeno— logró liberar temporalmente uno de los carriles de la vía para permitir el paso de transporte de carga pesada, aunque se registró el uso de gas pimienta contra los manifestantes.

Policía libera parcialmente la Panamericana Norte en Piura, pero los agricultores no se retiran

Los participantes advirtieron que la medida se mantendrá hasta recibir una respuesta de las autoridades. La protesta en Camaná se suma a los bloqueos que desde la madrugada se registran en Piura , Puno , San Martín y Lambayeque , donde agricultores arroceros, bananeros, cañicultores y otros gremios del agro nacional reclaman, entre otras medidas, la declaratoria de emergencia del sector agropecuario .

Productores agrícolas y vecinos de la provincia de Camaná , en la región Arequipa , tiraron arroz a la carretera frente al puente de Camaná en el marco del paro nacional agrario indefinido convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), con lo que el tránsito en la zona quedó con restricción parcial. La acción buscó visibilizar el desplome del precio del grano, que pasó de 75 a 54 soles el saco de 50 kilos, mientras el costo de la urea —fertilizante indispensable para su cultivo— trepó hasta los 160 soles.

El sector del transporte acató parcialmente la paralización, y varios mercados de la región no abrieron sus puertas, lo que generó restricciones en el abastecimiento de alimentos y la movilidad de la población.

Los efectos del paro se extendieron más allá de las carreteras bloqueadas. En Piura, la Dirección Regional de Educación informó que varias instituciones educativas optaron por el dictado de clases remotas ante la imposibilidad de garantizar el desplazamiento de alumnos y docentes. La medida contempla la posibilidad de reprogramar los días lectivos perdidos.

El diagnóstico no se limita al arroz. El dirigente de la Junta de Usuarios Chancay–Lambayeque , Carlos Guevara , advirtió que el maíz, el algodón y la caña de azúcar también registran pérdidas sostenidas: “Todos los cultivos están afectados. Hay una caída de precios en el campo por dos años consecutivos que nos preocupa y estamos perdiendo el capital” .

A ello se suma la presión de las importaciones. “Nosotros produciendo bastante arroz acá, ¿por qué traen esa importación?” , cuestionó Morán, quien reclamó al Gobierno que escuche la petición de precios justos y evalúe restricciones al ingreso de arroz extranjero.

La caída del precio de venta convive con el encarecimiento de los insumos. La urea, fertilizante indispensable para el cultivo del arroz, llegó a los 160 soles por saco, lo que obliga a los productores a vender tres sacos de arroz para poder adquirir uno de fertilizante. Morán precisó que muchos agricultores recurrieron a préstamos bancarios para financiar esa compra.

La crisis del arroz ilustra con precisión la situación que atraviesa el agro nacional. En Piura , región donde se concentra la mayor movilización, cerca de 20.000 productores arroceros se sumaron al paro desde la madrugada. El agricultor Gregorio Morán , vocero de los manifestantes en la zona, explicó la magnitud del deterioro a RPP Noticias: “El arroz nos lo están pagando, ahorita, a 54 soles el saco de 50 kilos. Antes estaba a 75 soles”.

El detonante: precios por el piso y costos por las nubes

20:20 hs

Las regiones en pie de protesta

Los bloqueos de este lunes abarcaron corredores viales de alta circulación en cinco regiones del país, con distintos niveles de intensidad.

En Piura, la mayor concentración de manifestantes paralizó tramos de la Panamericana Norte y vías estratégicas del Bajo Piura. Los piquetes se extendieron a las rutas Piura-Sullana, Piura-Sechura y Sullana-Las Lomas, así como a zonas como Tambogrande y el puente La Manuela. En distritos como La Unión y Catacaos se registró la suspensión total del tránsito hacia la capital regional. Los manifestantes colocaron ramas y quemaron llantas para impedir el paso de vehículos, con excepción del personal de salud y emergencias.

En Lambayeque, agricultores del valle Chancay–Lambayeque, que reúne a más de 32.000 productores, marcharon hacia el Gobierno Regional en una movilización denominada “la marcha de sacrificio”.

En Puno, el bloqueo se ubicó en el kilómetro 1.220 de la carretera Longitudinal de la Sierra Sur, en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, uno de los principales ejes viales del sur del país.

Agricultores peruanos bloquean una vía principal con ramas y neumáticos durante el paro nacional agrario, exigiendo medidas ante la caída de precios y el alza de costos de producción.

En San Martín, los cortes se registraron en la carretera Longitudinal de la Selva Norte: uno en el kilómetro 602, en el distrito de Uchiza (provincia de Tocache), y otro en el kilómetro 472, en el distrito de Rioja.