ONPE dará facilidades a la fiscalía para la investigación sobre las fallas en las elecciones del 12 de abril

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, aseguró que la institución brindará facilidades al Ministerio Público para las investigaciones tras el informe de la Contraloría que observa presuntas irregularidades en el repliegue de material electoral en la primera vuelta de las Elecciones 2026. Fuente: Canal N

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, aseguró que la institución pondrá a disposición del Ministerio Público toda la información y las facilidades necesarias para las investigaciones que se deriven del informe de la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades asociadas a la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

En una conferencia de prensa difundida por Canal N, Pachas sostuvo que la ONPE “va a brindar todas las facilidades del caso” a la Fiscalía, en referencia a las diligencias iniciadas luego de las observaciones del órgano de control sobre decisiones administrativas y logísticas adoptadas durante los días de la jornada electoral.

El pronunciamiento ocurrió después de que la Contraloría cuestionara la aprobación de prestaciones adicionales en un contrato de transporte para el repliegue de material y equipos informáticos, al advertir falta de sustento técnico, legal y económico suficiente, además de un aumento de tarifa consignado en documentos internos.

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La ONPE señaló que ya coordinó con el fiscal provincial Reynaldo Ariano Abia Arrieta, del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de una investigación preliminar vinculada al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, y otros investigados por presuntos delitos contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada y otros, a raíz de las fallas logísticas registradas el 12 de abril de 2026.

Jefe de ONPE asegura facilidades para investigación fiscal

Pachas afirmó que la coordinación con la Fiscalía se mantuvo desde el inicio de las diligencias y que la ONPE incluso habilitó infraestructura interna para facilitar el trabajo de los investigadores. “ONPE va a brindar todas las facilidades del caso. Tanto es así que hemos estado con él en varias reuniones y hemos cedido espacio para que él pueda hacer sus inspecciones o sus investigaciones”, declaró.

El jefe interino remarcó que la entidad no definirá el tiempo que tomará el proceso fiscal. “Los plazos lo determina el señor fiscal”, sostuvo, y añadió que esa decisión corresponde al Ministerio Público “de acuerdo con su ley orgánica y con su reglamento”.

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En ese mismo intercambio, Pachas también aludió al contexto operativo en el que se desarrollaron las actividades de la primera vuelta. “El cronograma apretado obliga a tomar decisiones rápidas, a trabajar hasta tarde”, dijo, al referirse a la presión logística y a la cadena de proveedores involucrados en la ejecución del despliegue y repliegue del material electoral.

Contraloría detecta presuntas irregularidades en la ONPE durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. Difusión

ONPE bajo observación por aprobar tarifa 900 % mayor en repliegue electoral

El Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, de la Contraloría General de la República, observó la aprobación de prestaciones adicionales al contrato de transporte suscrito con Servicios Generales Galaga S.A.C. entre el 7 y el 9 de abril de 2026, durante la etapa final del proceso electoral.

Una de las principales observaciones se centró en el cambio del precio unitario para trasladar 5.441 equipos informáticos, cuya tarifa pasó de S/ 0,60 por kilogramo a S/ 6 por kilogramo. La Contraloría señaló que el incremento fue de 900 % respecto del contrato original y que no se acreditó de manera suficiente la estructura de costos ni la justificación del nuevo valor.

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El documento indicó que el peso total estimado de los equipos fue de 27.950,99 kilogramos, con un volumen de 167,33 metros cúbicos, y que el cálculo consignó un total de S/ 167.705,94 para el repliegue. Además, advirtió que parte del servicio se habría ejecutado desde el 5 de abril de 2026, antes de la tramitación formal de la prestación adicional, lo que para el órgano de control cuestiona si se trató de una necesidad sobreviniente o del reconocimiento de un servicio ya realizado.

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ONPE alerta que bloqueos por paro agrario ponen en riesgo traslado de material electoral

En otro tramo de la conferencia, Pachas reiteró su preocupación por el paro agrario nacional indefinido iniciado el lunes 25 de mayo, que reportó bloqueos de vías en regiones como Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín, con impacto en corredores viales estratégicos.

El jefe interino pidió al Poder Ejecutivo resolver el conflicto “para que por favor solucionen el problema del paro agrario”, y advirtió que el escenario puede afectar tanto la logística como la preparación ciudadana. “No solamente es problema para ONPE, es problema para los ciudadanos que tienen que ir a votar, a capacitarse”, indicó.

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Manifestantes, incluyendo técnicos y profesionales agrarios, bloquean una vía en Perú durante el paro nacional, exigiendo mejores condiciones laborales y la derogación de la Ley 27360, con humo visible en el fondo. (Norte Sostenible)

Pachas agregó que las protestas podrían perjudicar el traslado del material electoral y el desarrollo de actividades previas. Mencionó que la ONPE tenía programado el simulacro de cómputo de la segunda vuelta este 31, con una “puesta a cero” en Lima y el mismo procedimiento en 126 centros de cómputo del país, además de la capacitación de los miembros de mesa antes de la jornada electoral.