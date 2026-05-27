Perú

ONPE dará facilidades a la fiscalía para la investigación sobre las fallas en las elecciones del 12 de abril

Bernardo Pachas informó que la ONPE coordina con la Fiscalía una investigación por presunta colusión agravada vinculada a fallas logísticas en las Elecciones 2026. “Hemos cedido espacio para que él pueda hacer sus inspecciones”, afirmó

Guardar
Google icon
El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, aseguró que la institución brindará facilidades al Ministerio Público para las investigaciones tras el informe de la Contraloría que observa presuntas irregularidades en el repliegue de material electoral en la primera vuelta de las Elecciones 2026. Fuente: Canal N

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, aseguró que la institución pondrá a disposición del Ministerio Público toda la información y las facilidades necesarias para las investigaciones que se deriven del informe de la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades asociadas a la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

En una conferencia de prensa difundida por Canal N, Pachas sostuvo que la ONPE “va a brindar todas las facilidades del caso” a la Fiscalía, en referencia a las diligencias iniciadas luego de las observaciones del órgano de control sobre decisiones administrativas y logísticas adoptadas durante los días de la jornada electoral.

El pronunciamiento ocurrió después de que la Contraloría cuestionara la aprobación de prestaciones adicionales en un contrato de transporte para el repliegue de material y equipos informáticos, al advertir falta de sustento técnico, legal y económico suficiente, además de un aumento de tarifa consignado en documentos internos.

PUBLICIDAD

Imagen AE3GMKUXHVESJJHF5V4PQIGDZI

La ONPE señaló que ya coordinó con el fiscal provincial Reynaldo Ariano Abia Arrieta, del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de una investigación preliminar vinculada al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, y otros investigados por presuntos delitos contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada y otros, a raíz de las fallas logísticas registradas el 12 de abril de 2026.

Jefe de ONPE asegura facilidades para investigación fiscal

Pachas afirmó que la coordinación con la Fiscalía se mantuvo desde el inicio de las diligencias y que la ONPE incluso habilitó infraestructura interna para facilitar el trabajo de los investigadores. “ONPE va a brindar todas las facilidades del caso. Tanto es así que hemos estado con él en varias reuniones y hemos cedido espacio para que él pueda hacer sus inspecciones o sus investigaciones”, declaró.

El jefe interino remarcó que la entidad no definirá el tiempo que tomará el proceso fiscal. “Los plazos lo determina el señor fiscal”, sostuvo, y añadió que esa decisión corresponde al Ministerio Público “de acuerdo con su ley orgánica y con su reglamento”.

PUBLICIDAD

En ese mismo intercambio, Pachas también aludió al contexto operativo en el que se desarrollaron las actividades de la primera vuelta. “El cronograma apretado obliga a tomar decisiones rápidas, a trabajar hasta tarde”, dijo, al referirse a la presión logística y a la cadena de proveedores involucrados en la ejecución del despliegue y repliegue del material electoral.

Contraloría detecta presuntas irregularidades en la ONPE durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. Difusión
Contraloría detecta presuntas irregularidades en la ONPE durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. Difusión

ONPE bajo observación por aprobar tarifa 900 % mayor en repliegue electoral

El Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, de la Contraloría General de la República, observó la aprobación de prestaciones adicionales al contrato de transporte suscrito con Servicios Generales Galaga S.A.C. entre el 7 y el 9 de abril de 2026, durante la etapa final del proceso electoral.

Una de las principales observaciones se centró en el cambio del precio unitario para trasladar 5.441 equipos informáticos, cuya tarifa pasó de S/ 0,60 por kilogramo a S/ 6 por kilogramo. La Contraloría señaló que el incremento fue de 900 % respecto del contrato original y que no se acreditó de manera suficiente la estructura de costos ni la justificación del nuevo valor.

El documento indicó que el peso total estimado de los equipos fue de 27.950,99 kilogramos, con un volumen de 167,33 metros cúbicos, y que el cálculo consignó un total de S/ 167.705,94 para el repliegue. Además, advirtió que parte del servicio se habría ejecutado desde el 5 de abril de 2026, antes de la tramitación formal de la prestación adicional, lo que para el órgano de control cuestiona si se trató de una necesidad sobreviniente o del reconocimiento de un servicio ya realizado.

Más de 55 mil electores habrían sido afectados por retrasos en la instalación de mesas de sufragio en Lima Metropolitana. Difusión
Más de 55 mil electores habrían sido afectados por retrasos en la instalación de mesas de sufragio en Lima Metropolitana. Difusión

ONPE alerta que bloqueos por paro agrario ponen en riesgo traslado de material electoral

En otro tramo de la conferencia, Pachas reiteró su preocupación por el paro agrario nacional indefinido iniciado el lunes 25 de mayo, que reportó bloqueos de vías en regiones como Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín, con impacto en corredores viales estratégicos.

El jefe interino pidió al Poder Ejecutivo resolver el conflicto “para que por favor solucionen el problema del paro agrario”, y advirtió que el escenario puede afectar tanto la logística como la preparación ciudadana. “No solamente es problema para ONPE, es problema para los ciudadanos que tienen que ir a votar, a capacitarse”, indicó.

Multitud de personas con pancartas y una bandera, algunas con mascarillas, bloqueando una vía. Dos banderas peruanas y humo oscuro son visibles en el fondo
Manifestantes, incluyendo técnicos y profesionales agrarios, bloquean una vía en Perú durante el paro nacional, exigiendo mejores condiciones laborales y la derogación de la Ley 27360, con humo visible en el fondo. (Norte Sostenible)

Pachas agregó que las protestas podrían perjudicar el traslado del material electoral y el desarrollo de actividades previas. Mencionó que la ONPE tenía programado el simulacro de cómputo de la segunda vuelta este 31, con una “puesta a cero” en Lima y el mismo procedimiento en 126 centros de cómputo del país, además de la capacitación de los miembros de mesa antes de la jornada electoral.

Temas Relacionados

Oficina Nacional de Procesos ElectoralesElecciones Generales 2026Ministerio PúblicoONPEContraloríaperu-noticias

Más Noticias

Primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 se conocerán este viernes, anuncia el INEI

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, señaló que los resultados ayudarán a entender mejor cómo ha cambiado la población del Perú en los últimos años

Primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 se conocerán este viernes, anuncia el INEI

Diego Romero pidió perdón a la hinchada de Universitario en medio de la crisis: “Este año debimos hacer mejor las cosas”

El arquero ‘crema’ reconoció el mal momento del equipo tras la eliminación en la Copa Libertadores 2026 y aseguró que el plantel debe asumir responsabilidades

Diego Romero pidió perdón a la hinchada de Universitario en medio de la crisis: “Este año debimos hacer mejor las cosas”

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: deslumbró en vestido de gala y recibió puntuación casi perfecta

La representante peruana sigue perfilándose como una de las favortias luego de su primera pasarela oficial en el escenario del MGI All Stars

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: deslumbró en vestido de gala y recibió puntuación casi perfecta

¿Quién es Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol?

La figura mediática nuevamente acaparó las portadas por una detención por una orden de arresto internacional emitida desde Bélgica

¿Quién es Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol?

Nadeska Widausky: el día en que la Fiscalía le incautó un departamento de lujo por un desbalance patrimonial de más de S/762 mil

Hace un año, la modelo ya evidenciaba problemas con la justicia y perdió un importante inmueble, ahora afronta una posible extradición

Nadeska Widausky: el día en que la Fiscalía le incautó un departamento de lujo por un desbalance patrimonial de más de S/762 mil
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez dice que renunciaría y convocaría a nuevas elecciones si el Congreso amenaza con vacarlo: “¡Atrévanse!”

Roberto Sánchez dice que renunciaría y convocaría a nuevas elecciones si el Congreso amenaza con vacarlo: “¡Atrévanse!”

Jefe de la ONPE afirma que paro agrario es un riesgo para el traslado de material electoral

Dos rutas, un mismo objetivo: Así se redefinen las campañas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez antes de la segunda vuelta del 7 de junio

Luz Pacheco renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional

Keiko Fujimori promete capturar a Vladimir Cerrón si gana, pero Fuerza Popular bloqueó investigación por el ‘Caso Cofre’

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Nadeska Widausky responsabiliza a empresario os: “Es una denuncia falsa”

July Naters toma distancia de sketch de monjas en ‘Chapa tu Money’ y aclara: “Ese personaje no es Pataclaun”

Nadeska Widausky: el expediente judicial que la acusa de integrar red internacional de trata de personas y por el que sería extraditada a Bélgica

DEPORTES

Diego Romero pidió perdón a la hinchada de Universitario en medio de la crisis: “Este año debimos hacer mejor las cosas”

Diego Romero pidió perdón a la hinchada de Universitario en medio de la crisis: “Este año debimos hacer mejor las cosas”

Christian Ramos elogió a dos jugadores de Alianza Lima tras ganar el Torneo Apertura 2026 y aseguró: “Daría la vida por volver”

Óscar del Portal apuntó contra Franco Velazco tras eliminación de Universitario: “Mientras que siga con esa soberbia y egocentrismo..”

“Ni a mi ex le rogué tanto”: Presidenta de Atenea revela dificultades para fichar jugadoras en la Liga Peruana de Vóley

Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026