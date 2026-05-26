Perú

Una de cada tres adolescentes en Lima está en riesgo de sufrir trastornos alimentarios: uso de redes sociales eleva el riesgo

Un estudio realizado en escolares de 14 a 17 años detectó que la exposición constante a contenidos sobre estética, dietas y ejercicio sin supervisión profesional estaría impulsando conductas peligrosas vinculadas con la alimentación y la autoestima

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Adolescente de piel morena con cabello oscuro y chaqueta de mezclilla, cubriendo su rostro con una mano mientras mira un teléfono celular, apoyada en una pared clara.
Una adolescente de piel morena, visiblemente preocupada, cubre su rostro con una mano mientras sostiene un teléfono celular, recostada contra una pared texturizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de las redes sociales entre adolescentes genera nuevos peligros en materia de salud mental. En el marco del Día de la Nutrición, una investigación difundida por la Universidad Científica del Sur reveló que el 35,7% de las escolares en Lima —es decir, aproximadamente una de cada tres— presenta riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria (TCA), un problema que suele aparecer de forma silenciosa y que afecta con mayor fuerza a mujeres adolescentes.

El estudio, publicado en la revista Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria, también halló que, por cada punto adicional en el nivel de uso de estas plataformas, la probabilidad de desarrollar conductas alimentarias de riesgo aumenta en 3%. La investigación se enfoca en el impacto que tienen espacios como TikTok e Instagram en la percepción corporal de las menores, especialmente cuando consumen contenidos vinculados con estética, alimentación, ejercicio y “hábitos saludables” sin el respaldo de profesionales de la salud.

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El efecto de las redes sociales en la conducta alimentaria de las escolares

En la imagen de archivo, el logotipo de la aplicación de TikTok en un teléfono móvil. EFE/EPA/HAYOUNG JEON
En la imagen de archivo, el logotipo de la aplicación de TikTok en un teléfono móvil. EFE/EPA/HAYOUNG JEON

La investigación analizó a 269 estudiantes mujeres de secundaria, de entre 14 y 17 años, y encontró una relación directa entre la exposición constante a contenidos digitales y la aparición de comportamientos asociados a los trastornos alimentarios. En este grupo, el riesgo alcanzó una cifra que preocupa a especialistas, sobre todo porque supera ampliamente los resultados observados en otros segmentos poblacionales.

Uno de los hallazgos más llamativos es que esta prevalencia triplica la registrada en otros estudios realizados en universitarios de Lima, donde el riesgo rondaba el 10%. Ese contraste ha encendido las alarmas entre investigadores y profesionales de la salud, que observan cómo el problema se instala con mayor intensidad en etapas cada vez más tempranas de la vida escolar.

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El nutricionista Jose Jairo Narrea Vargas, coautor del estudio, explicó que los adolescentes todavía no tienen herramientas suficientes para diferenciar entre recomendaciones saludables y contenidos que pueden resultar dañinos. Según indicó, muchas menores terminan copiando prácticas que ven en personas que consideran atractivas o exitosas en redes, sin verificar si esas rutinas son seguras, adecuadas o sostenibles para su edad.

La investigación también advierte que no solo las publicaciones sobre alimentación influyen en este escenario. Los contenidos vinculados con ejercicio, estética y transformación corporal pueden empujar a las adolescentes a restringir comidas, realizar ayunos sin supervisión o adoptar rutinas extremas con la idea de bajar de peso rápido. En ese proceso, la presión por alcanzar un supuesto “cuerpo ideal” termina afectando la relación con la comida y la autoestima.

En ese contexto, el estudio remarca que la exposición a estándares de belleza irreales en las plataformas digitales puede generar comparaciones constantes, insatisfacción corporal y una necesidad creciente de aprobación externa. Ese tipo de dinámica, según la evidencia recogida, incrementa la vulnerabilidad frente a los TCA, especialmente en un público adolescente que se encuentra en plena etapa de formación emocional y física.

Señales de alerta y por qué preocupa más en adolescentes

La pérdida de peso repentina o esconder la comida son algunas señales de alerta, según los expertos (Europa Press)
La pérdida de peso repentina o esconder la comida son algunas señales de alerta, según los expertos (Europa Press)

Los autores del estudio y los especialistas consultados coinciden en que la detección temprana es clave para frenar el avance de este problema. Entre las señales que pueden alertar a padres, docentes y cuidadores aparece el hecho de saltarse comidas principales, como el desayuno o el almuerzo, bajo argumentos repetitivos como falta de apetito o temor a subir de peso.

Otra conducta frecuente es la imitación de prácticas promovidas por influencers o creadores de contenido, como el ayuno intermitente o las dietas restrictivas, sin entender que ese tipo de hábitos no siempre son apropiados para una menor en etapa escolar. En paralelo, también preocupa el uso inadecuado del ejercicio físico, cuando se entrena de forma intensa sin haber comido o sin hidratarse, únicamente con la intención de modificar el peso corporal en poco tiempo.

Narrea Vargas sostuvo que los adolescentes suelen asumir como correctas prácticas que aparecen en contenidos visualmente atractivos, aunque no tengan sustento técnico. En esa línea, remarcó que cuando estos mensajes no provienen de profesionales capacitados, el ayuno o el entrenamiento mal guiado pueden convertirse en factores de riesgo importantes para el desarrollo de un trastorno alimentario.

La investigación también propone respuestas concretas desde el entorno educativo. Una de ellas es la alfabetización mediática, es decir, enseñar a los escolares a consumir redes de forma crítica y a cuestionar la información que reciben sobre nutrición, ejercicio y salud. El objetivo es que las adolescentes aprendan a identificar contenidos que promueven conductas poco saludables o que presentan como normales prácticas que pueden afectar su bienestar.

Otra línea de acción planteada es reforzar el rol de padres, docentes y profesionales de la salud en la detección de señales tempranas. La preocupación por la imagen corporal, el aislamiento en torno a la comida, la pérdida de interés por las comidas familiares o los cambios bruscos en la conducta alimentaria pueden ser indicadores que ameriten atención inmediata.

En paralelo, el equipo investigador subraya que la información sobre nutrición debe provenir de especialistas acreditados. La exposición a mensajes simplificados o extremos en redes puede distorsionar lo que significa comer de manera saludable. En una población adolescente, donde la imagen personal tiene un peso creciente, ese tipo de contenidos puede consolidar hábitos de riesgo difíciles de revertir sin acompañamiento profesional.

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