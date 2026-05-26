Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Tolima por fecha 6

Universitario busca la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Prensa U

El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 llega a su jornada final con un panorama completamente abierto y con Universitario de Deportes como uno de los principales protagonistas de la definición. La fase de grupos se cierra con el conjunto ‘crema’ en plena disputa por uno de los dos cupos a los octavos de final, en una tabla ajustada que se resolverá en la última fecha.

El equipo peruano afronta este tramo decisivo con la obligación de sumar un resultado favorable en condición de local ante Deportes Tolima en su último compromiso de la fase de grupos para mantenerse con vida en el certamen continental. Los ‘merengues’ llegan a esta instancia tras una campaña irregular, con altibajos en su rendimiento, aunque todavía conserva opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Coquimbo Unido lidera el grupo y tiene asegurado su boleto a los octavos de final tras una campaña sólida. En la segunda posición aparece Deportes Tolima, que mantiene ventaja en la pelea por el segundo cupo, aunque sin margen de error. Más abajo, Universitario y Nacional comparten la misma cantidad de puntos, lo que mantiene abierta la disputa por el último cupo disponible a octavos. Esta es la tabla:

1° Coquimbo Unido – 10 puntos (+3)

2° Deportes Tolima – 7 puntos (+1)

3° Universitario – 5 puntos (-1)

4° Nacional – 5 puntos (-3)

La tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Universitario y una última oportunidad en casa

Universitario llega a la última jornada con la presión de actuar en condición de local y la obligación de sumar un triunfo para mantenerse en competencia internacional. El equipo dirigido por Héctor Cúper afronta este compromiso ante Tolima como una final, consciente de que cualquier resultado distinto a la victoria lo dejará fuera de la Copa Libertadores 2026.

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El conjunto ‘crema’ ha atravesado una campaña irregular en la fase de grupos, con resultados que lo obligaron a llegar sin margen de error a esta instancia decisiva. Aun así, conserva opciones de clasificación si logra imponerse en la última fecha. Por ello, el choque en el estadio Monumental será determinante para sus aspiraciones en el certamen continental.

Hay que tener en cuenta que solo los dos primeros lugares del grupo acceden a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, mientras que el tercer puesto obtiene un premio consuelo: el cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana.

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Bajo ese escenario, Universitario está obligado a ganarle a Tolima en Ate para sostener sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo principal. Cualquier otro resultado significaría su eliminación. Además, el cuadro ‘merengue’ deberá estar atento al desenlace del otro encuentro del grupo entre Nacional y Coquimbo Unido, resultado que también influirá en la definición de la tabla.

El cuadro 'crema' empató sin goles de visita y se aleja de los primeros lugares del Acumulado - Crédito: L1MAX.

Un Grupo B que llega al límite de la tensión

El Grupo B ha sido uno de los más parejos de esta edición de la Copa Libertadores, con resultados cruzados que han mantenido la incertidumbre hasta la última jornada. La diferencia entre el segundo, tercer y cuarto puesto es mínima, lo que convierte la definición en una de las más ajustadas del torneo.

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Coquimbo Unido logró sostener el liderato gracias a su regularidad, mientras que Deportes Tolima se mantiene en zona de clasificación pese a algunas derrotas recientes que complicaron su cierre de grupo. Universitario y Nacional llegan igualados en puntos, lo que incrementa la tensión de una definición donde cada gol puede resultar determinante.