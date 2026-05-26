Paro agrario: Link para consultar el estado de las carreteras en tiempo real con el visor oficial del MTC y rutas bloqueadas

Paro agrario mantiene bloqueos y restricciones en carreteras de Piura, San Martín, Huánuco y Puno este 26 de mayo. Composición: Infobae

Las protestas vinculadas al paro nacional agrario continúan con impacto en distintos corredores viales del país. Durante la jornada del 26 de mayo, reportes oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Policía Nacional del Perú y concesionarias registraron interrupciones y restricciones en rutas de Piura, San Martín, Huánuco y Puno, con presencia de bloqueos en carreteras estratégicas para el transporte de pasajeros y carga.

El escenario coincide con una etapa de alta circulación en las vías nacionales, mientras distintos sectores revisan el avance de las movilizaciones y el efecto sobre el tránsito interprovincial. Los reportes oficiales muestran afectaciones tanto en la costa norte como en corredores de la selva y la sierra sur, con puntos críticos en la Carretera Longitudinal de la Costa Norte y la Carretera Longitudinal de la Selva Norte.

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En paralelo, el MTC mantiene activo su visor digital de emergencias, plataforma que permite revisar en tiempo real el estado de transitabilidad de las carreteras nacionales. El sistema identifica los tramos con circulación restringida o tránsito interrumpido mediante un código de colores y actualizaciones permanentes.

MTC habilita visor digital para consultar el estado de las carreteras

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que los ciudadanos pueden consultar el estado actualizado de las carreteras nacionales mediante un visor interactivo disponible las 24 horas. La plataforma muestra tramos habilitados, restringidos y bloqueados en distintos puntos del país.

El sistema utiliza tres colores para identificar la situación de las vías. El rojo señala bloqueos totales, el amarillo advierte circulación restringida y el verde indica tránsito normal. Según el MTC, la herramienta incluye información de la red vial nacional administrada por Provías Nacional y concesionarias.

El acceso al visor oficial del MTC se encuentra disponible y también permanece activo el sistema de alertas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías.

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El MTC precisó que los datos provienen de reportes oficiales de Provías Nacional, Corpac, la Autoridad Portuaria Nacional y otras dependencias del sector Transporte.

Piura concentra la mayor cantidad de bloqueos

El paro agrario en la región de Piura escala a un nuevo nivel de violencia. Este video captura el momento exacto en que un bloqueo de carretera por parte de agricultores desencadena una fuerte respuesta policial. | Noticias Piura 3.0

La región Piura registra varios puntos afectados por el paro agrario, principalmente en la Carretera Longitudinal de la Costa Norte y rutas provinciales.

Según reportes actualizados hasta las 15:00 horas del 26 de mayo, estos son los tramos bloqueados o restringidos:

KM 1045 de la Carretera Longitudinal de la Costa Norte, en Marcavelica, provincia de Sullana. Fuente: DESPRCAR Marcavelica.

KM 24 de la Carretera Longitudinal de la Costa Norte, en Ignacio Escudero, provincia de Sullana. Fuente: PNP.

KM 1042 de la Carretera Longitudinal de la Costa Norte, en Marcavelica, provincia de Sullana. Fuente: DESPRCAR Marcavelica.

KM 1099 de la carretera Sullana – Las Lomas – Suyo, en Las Lomas. Fuente: CPNP Tambogrande.

KM 980 de la Carretera Longitudinal de la Costa Norte, en Cura Mori. Fuente: PNP.

KM 20 de la carretera Catacaos – La Unión – Sechura, en La Unión. Fuente: PNP.

KM 974 de la Carretera Longitudinal de la Costa Norte, en Cura Mori. Fuente: PNP.

KM 967 de la Carretera Longitudinal de la Costa Norte, en El Tallán. Fuente: PNP.

KM 960 de la Carretera Longitudinal de la Costa Norte, en Cristo Nos Valga, provincia de Sechura. Fuente: concesionaria de la vía.

KM 47+220 de la carretera Catacaos – La Unión – Sechura, en Sechura. Fuente: PNP.

KM 51 de la carretera Catacaos – La Unión – Sechura, en Sechura. Fuente: PNP.

Los reportes oficiales identifican presencia de pobladores y bloqueos vinculados al paro nacional agrario en estos sectores.

Bloqueos alcanzan rutas de la selva norte

Agricultores peruanos bloquean vías con montículos de arena en regiones como Piura, Tumbes y Lambayeque, como parte de la protesta nacional agraria. (Norte Sostenible)

La Carretera Longitudinal de la Selva Norte también presenta interrupciones en distintos puntos de San Martín y Huánuco.

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Los registros actualizados indican las siguientes afectaciones:

KM 439+500 de la Carretera Longitudinal de la Selva Norte, en Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, región San Martín. Fuente: concesionaria de la vía.

KM 472+230 de la misma carretera, en Rioja, región San Martín. Fuente: PNP.

KM 602+500 en Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín. Fuente: DESPRCAR Tocache.

KM 519+100 en José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. Fuente: PNP.

En el caso del tramo ubicado en Huánuco, el reporte oficial consigna “tránsito interrumpido”.

Puno reporta afectación en la sierra sur

Manifestantes del paro nacional agrario bloquean una carretera con neumáticos en llamas en el norte de Perú, interrumpiendo el tránsito en Piura y Tumbes. (Norte Sostenible)

En la región Puno también se registró una afectación vinculada al paro agrario. El reporte oficial ubica el bloqueo en:

KM 1220+700 de la Carretera Longitudinal de la Sierra Sur, en Ayaviri, provincia de Melgar. Fuente: PNP.

La información figura en la actualización oficial emitida a las 15:00 horas del 26 de mayo.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones recordó que el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial mantiene habilitadas líneas telefónicas para reportar incidentes en carreteras nacionales o solicitar información sobre transitabilidad.

Los números disponibles son 981 232 298 y 981 232 505, según la información difundida por el sector Transporte.

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