Perú

Minsa alerta sobre trastornos alimentarios en adolescentes frente a la presión por el “físico ideal”: ¿cómo prevenirlos?

Los padres pueden acudir a establecimientos de salud o comunicarse con la Línea 113, opción 5, para recibir orientación profesional gratuita

Guardar
Familia y hogar, claves para
Familia y hogar, claves para prevenir problemas de alimentación en jóvenes. (Foto: Difusión)

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que los adolescentes están cada vez más expuestos a mensajes sobre la “imagen ideal”, difundidos a través de redes sociales, la escuela y el círculo de amigos. Estas presiones generan comparaciones constantes y expectativas irreales sobre el cuerpo, lo que puede incrementar el riesgo de desarrollar trastornos de conducta alimentaria.

Según la psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Minsa, Natalia Ascurra, la prevención de estos trastornos inicia en el hogar, donde la familia cumple un papel fundamental como soporte emocional. La especialista explicó que ciertos cambios en la conducta y hábitos alimenticios pueden ser señales de alerta de un problema alimentario.

Freepik
Freepik

Señales de alerta y conductas de riesgo

Entre los indicios que los padres deben observar, Ascurra mencionó variaciones bruscas de peso, evitar comer en familia, reducir la cantidad o frecuencia de las comidas, mostrar descontento con su cuerpo y realizar ejercicio de manera excesiva o compulsiva. Según la especialista, la detección temprana de estas conductas es clave para prevenir el desarrollo de cuadros más graves.

Ante la presencia de estas señales, el Minsa recomienda buscar ayuda profesional en salud mental. La intervención oportuna puede contribuir a evitar complicaciones físicas y emocionales asociadas a los trastornos alimentarios.

Minsa alerta sobre riesgos de
Minsa alerta sobre riesgos de trastornos alimentarios en adolescentes. (Foto: Agencia Andina)

Prevención desde el hogar y apoyo profesional

La especialista del Minsa aconsejó fortalecer en casa una relación positiva con la comida y con el propio cuerpo. Entre las recomendaciones destacan evitar comentarios sobre el peso o la apariencia, fomentar hábitos saludables y prácticas de autocuidado sin caer en conductas obsesivas. Asimismo, sugirió resaltar las cualidades, esfuerzos y logros de los adolescentes más allá de lo físico.

Mantener una comunicación cercana, escuchando a los hijos con empatía y validando sus emociones, es otro punto clave para detectar a tiempo cualquier señal de alerta. En caso de necesitar orientación profesional, los padres pueden acudir a un establecimiento de salud o comunicarse gratuitamente con la Línea 113, opción 5, para recibir asesoramiento especializado.

Bulimia y anorexia en adolescentes peruanos

En 2024, de acuerdo con Gaba (Grupo de Autoayuda en Bulimia y Anorexia), se estima que más del 10% de adolescentes peruanos, tanto mujeres como hombres, sufren anorexia o bulimia. Estos trastornos de la conducta alimentaria (TCA) representan serios problemas de salud física y mental y, sin un tratamiento adecuado, pueden resultar incluso fatales.

La anorexia nerviosa, comúnmente llamada anorexia, se caracteriza por un peso corporal peligrosamente bajo, un temor intenso a ganar peso y una percepción distorsionada del propio cuerpo. Las personas con anorexia priorizan el control de su figura corporal, restringiendo drásticamente la ingesta de alimentos o utilizando de manera indebida laxantes, suplementos dietéticos, diuréticos o enemas para controlar las calorías. Por su parte, la bulimia nerviosa consiste en episodios de atracones, es decir, el consumo excesivo de alimentos en un corto período de tiempo, seguido de sentimientos de culpa y vergüenza. Para eliminar el exceso de comida y calorías, las personas con bulimia recurren a métodos poco saludables, como el vómito autoinducido o el abuso de laxantes, en un proceso denominado purga.

La falta de menstruación a
La falta de menstruación a lo largo del tiempo puede generar consecuencias en la salud (Shutterstock)

Según Diana Pacheco Ponce, psicóloga y coordinadora de Gaba, ambos trastornos se caracterizan por el miedo a subir de peso. La especialista explicó que aproximadamente el 60% de los casos está asociado a factores socioculturales, debido a que la sociedad peruana impone la delgadez como el físico ideal. Pacheco señaló que este contexto cultural refuerza las conductas de control extremo sobre la alimentación y contribuye a la aparición de anorexia y bulimia en adolescentes y jóvenes.

Temas Relacionados

MinsaTranstornos alimenticiosBulimiaAnorexiaperu-noticias

Más Noticias

Guillermo Enrique rompió su silencio sobre pelea con Paolo Guerrero y opinó de salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Ensucian la imagen”

El lateral derecho fue involucrado en una polémica con el ‘Depredador’, la cual habría sido el motivo de su ausencia en la lista de convocados en los últimos partidos de Liga 1 2025

Guillermo Enrique rompió su silencio

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

La participante de 21 años dejó Ilo y sus trabajos para perseguir su sueño artístico, hoy revolucionando el reality con su homenaje al cantante

Michael Jackson de ‘Yo soy’:

¿Por qué es tendencia ‘La maldición’? La referencia a Alianza Lima tras la derrota de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

Esta expresión se viralizó en las redes sociales, especialmente en ‘X’, luego de la consagración de Flamengo en el estadio Monumental de Lima

¿Por qué es tendencia ‘La

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ se medirán con las latinas con la misión de asegurar el triunfo para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Universitario vs Olva Latino EN

Felipe Vizeu apareció en las graderías del estadio Monumental para celebrar el histórico título de Flamengo en Copa Libertadores 2025

El delantero de Sporting Cristal había realizado una promesa: ir como sea al recinto de la ‘U’ para apoyar a su amado ‘mengao’ como un espectador más. “Tengo un vínculo muy especial”, dijo

Felipe Vizeu apareció en las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran qué el país tiene un sistema de justicia firme contra la corrupción?

Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por presunta corrupción

Congreso: candidatos que operen granjas de bots para manipular una elección podrían ir a la cárcel hasta por 10 años

Víctor Rodríguez Monteza también busca volver como fiscal supremo: TC decidirá si anula su destitución

Hugo de Zela expondrá ante la OEA posición del Perú sobre asilo de Betssy Chávez: el gasto asciende a S/ 25 mil

ENTRETENIMIENTO

Jorge Salinas: de crecer entre

Jorge Salinas: de crecer entre las galerías de Gamarra a ser reconocido por Donatella Versace en los Latin American Fashion Awards

Michael Jackson de ‘Yo Soy’: así fue su impactante presentación de “Thriller”

Pati Lorena, exproductora de ‘Mi mamá Cocina’ rompe su silencio y aclara rumores entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

Dua Lipa, Mauricio Mesones y su homenaje a ‘Cariñito’ abrieron el debate: “¿Cómo así que este temazo no es colombiano?”

Dua Lipa cantó “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

DEPORTES

Universitario vs Olva Latino EN

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Por qué es tendencia ‘La maldición’? La referencia a Alianza Lima tras la derrota de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

Guillermo Enrique rompió su silencio sobre pelea con Paolo Guerrero y opinó de salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Ensucian la imagen”

Felipe Vizeu apareció en las graderías del estadio Monumental para celebrar el histórico título de Flamengo en Copa Libertadores 2025

Paolo Guerrero celebró título de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 junto a su familia en el estadio Monumental de Lima