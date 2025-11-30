Minsa alerta sobre trastornos alimentarios en adolescentes frente a la presión por el “físico ideal”: ¿cómo prevenirlos?

Familia y hogar, claves para prevenir problemas de alimentación en jóvenes. (Foto: Difusión)

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que los adolescentes están cada vez más expuestos a mensajes sobre la “imagen ideal”, difundidos a través de redes sociales, la escuela y el círculo de amigos. Estas presiones generan comparaciones constantes y expectativas irreales sobre el cuerpo, lo que puede incrementar el riesgo de desarrollar trastornos de conducta alimentaria.

Según la psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Minsa, Natalia Ascurra, la prevención de estos trastornos inicia en el hogar, donde la familia cumple un papel fundamental como soporte emocional. La especialista explicó que ciertos cambios en la conducta y hábitos alimenticios pueden ser señales de alerta de un problema alimentario.

Señales de alerta y conductas de riesgo

Entre los indicios que los padres deben observar, Ascurra mencionó variaciones bruscas de peso, evitar comer en familia, reducir la cantidad o frecuencia de las comidas, mostrar descontento con su cuerpo y realizar ejercicio de manera excesiva o compulsiva. Según la especialista, la detección temprana de estas conductas es clave para prevenir el desarrollo de cuadros más graves.

Ante la presencia de estas señales, el Minsa recomienda buscar ayuda profesional en salud mental. La intervención oportuna puede contribuir a evitar complicaciones físicas y emocionales asociadas a los trastornos alimentarios.

Prevención desde el hogar y apoyo profesional

La especialista del Minsa aconsejó fortalecer en casa una relación positiva con la comida y con el propio cuerpo. Entre las recomendaciones destacan evitar comentarios sobre el peso o la apariencia, fomentar hábitos saludables y prácticas de autocuidado sin caer en conductas obsesivas. Asimismo, sugirió resaltar las cualidades, esfuerzos y logros de los adolescentes más allá de lo físico.

Mantener una comunicación cercana, escuchando a los hijos con empatía y validando sus emociones, es otro punto clave para detectar a tiempo cualquier señal de alerta. En caso de necesitar orientación profesional, los padres pueden acudir a un establecimiento de salud o comunicarse gratuitamente con la Línea 113, opción 5, para recibir asesoramiento especializado.

Bulimia y anorexia en adolescentes peruanos

En 2024, de acuerdo con Gaba (Grupo de Autoayuda en Bulimia y Anorexia), se estima que más del 10% de adolescentes peruanos, tanto mujeres como hombres, sufren anorexia o bulimia. Estos trastornos de la conducta alimentaria (TCA) representan serios problemas de salud física y mental y, sin un tratamiento adecuado, pueden resultar incluso fatales.

La anorexia nerviosa, comúnmente llamada anorexia, se caracteriza por un peso corporal peligrosamente bajo, un temor intenso a ganar peso y una percepción distorsionada del propio cuerpo. Las personas con anorexia priorizan el control de su figura corporal, restringiendo drásticamente la ingesta de alimentos o utilizando de manera indebida laxantes, suplementos dietéticos, diuréticos o enemas para controlar las calorías. Por su parte, la bulimia nerviosa consiste en episodios de atracones, es decir, el consumo excesivo de alimentos en un corto período de tiempo, seguido de sentimientos de culpa y vergüenza. Para eliminar el exceso de comida y calorías, las personas con bulimia recurren a métodos poco saludables, como el vómito autoinducido o el abuso de laxantes, en un proceso denominado purga.

Según Diana Pacheco Ponce, psicóloga y coordinadora de Gaba, ambos trastornos se caracterizan por el miedo a subir de peso. La especialista explicó que aproximadamente el 60% de los casos está asociado a factores socioculturales, debido a que la sociedad peruana impone la delgadez como el físico ideal. Pacheco señaló que este contexto cultural refuerza las conductas de control extremo sobre la alimentación y contribuye a la aparición de anorexia y bulimia en adolescentes y jóvenes.