Más de 323 mil peruanos recibieron sus pasaportes en los primeros cinco meses del 2026

Una persona recibe su pasaporte electrónico peruano de un funcionario de Migraciones, destacando la eficiencia en los trámites documentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que en lo que va del año 2026 logró la emisión de 323.321 pasaportes electrónicos, un volumen que representa un aumento de más de tres % frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con la entidad.

Según Migraciones, solo entre el 8 de abril y el 25 de mayo se tramitaron 104.281 pasaportes electrónicos, cifra que equivale a más del 32% del total emitido en lo que va del año desde el inicio de la gestión actual.

El organismo precisó que el total incluye a ciudadanos que realizaron el trámite con cita previa en las sedes a nivel nacional y a quienes accedieron al pasaporte de emergencia hasta 2 días antes de su vuelo programado.

PUBLICIDAD

El superintendente nacional de Migraciones Juan Ramiro Alvarado Gómez atribuyó el aumento a una mayor demanda de viajes internacionales. “Estamos trabajando para brindar una atención más rápida, ordenada y oportuna a los ciudadanos que requieren su pasaporte, ampliando capacidades y optimizando nuestros procesos en beneficio de los usuarios”, afirmó.

Migraciones indicó que realizó 2 ediciones de las Ferias del Pasaporte, donde atendió a más de 5.400 usuarios sin cita previa. Para esas jornadas, la superintendencia desplegó a más de 300 servidores, entre operadores, enroladores, orientadores y personal de apoyo, según la entidad.

Migraciones busca eliminar a tramitadores ilegales

La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú anunció la eliminación definitiva del sistema de citas virtuales para tramitar pasaportes y el inicio de una “marcha blanca” a partir de la próxima semana en la que se probará un nuevo sistema basado únicamente en el orden de llegada de los ciudadanos.

PUBLICIDAD

En declaraciones a la Agencia Andina, Alvarado explicó que el cambio obedece a los problemas detectados con el sistema de citas tras la pandemia, y que la transición permitirá frenar el accionar de intermediarios no autorizados en el proceso de expedición de pasaportes.

El funcionario indicó que refuerzan las acciones legales tras identificar al menos 30 empresas y personas que ofrecen “servicios migratorios” de forma ilícita para conseguir turnos o lugares en la fila dentro de oficinas como Breña. Migraciones avanza así, según el funcionario, no solo en la simplificación del proceso sino también en la protección directa de los usuarios que caían en la red de tramitadores.

PUBLICIDAD

“Ya no va habrá más trámites de citas, por lo tanto ellos (los tramitadores) ya no van a poder ni abusar del ciudadano ni aprovecharse de sus necesidades”, indicó Alvarado.

La modalidad presencial funcionará por medio de un ticket. Los ciudadanos deberán tomar uno y permanecer en la sede hasta que el pasaporte esté listo, con la opción de retirarse temporalmente durante el proceso de impresión.

El procedimiento se aplicará en todas las oficinas, incluyendo módulos en centros comerciales y espacios MAC, bajo el principio de preferencia legal para adultos mayores, gestantes y personas que acuden acompañados de menores.

PUBLICIDAD