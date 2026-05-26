Perú

Video muestra a Nadeska Widausky esposada tras su captura, podría enfrentar 20 años de prisión: “Es inocente”, afirma su abogado

La figura mediática fue arrestada frente a un colegio en Jesús María por una orden internacional, mientras la justicia de Bélgica solicita su extradición para que responda por graves cargos penales

Guardar
Google icon
Abogado Julio Gago asegura que Nadeska Widausky es incocente de los cargos que se le acusan. Willax TV

Nadeska Widausky, modelo y figura mediática peruana, fue detenida por agentes de Interpol en el distrito de Jesús María, en Lima, luego de que Bélgica emitiera una orden de captura internacional en su contra. La intervención tuvo lugar frente al colegio San Felipe, en la intersección de las avenidas Gregorio Escobedo y Las Casuarinas. De acuerdo con información policial, la mujer es investigada por los presuntos delitos de trata de personas y robo con violencia o amenaza, crímenes por los que podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión si la justicia internacional así lo determina.

La detención de Widausky Gallo, de 33 años, fue ejecutada por agentes de la Dirección de Asuntos Internacionales y miembros de Interpol Lima bajo una notificación roja, un mecanismo utilizado para localizar y detener a personas buscadas por la justicia de otros países. Las autoridades judiciales de Bruselas, Bélgica, solicitaron la intervención tras vincular a la modelo con delitos graves de carácter transnacional.

PUBLICIDAD

El video de la detención, difundido por Willax TV, muestra a Nadeska Widausky esposada mientras es escoltada por los agentes policiales. Su captura reactivó el interés público en episodios polémicos de su pasado y la ubicó nuevamente en el centro de la atención mediática.

Nadeska Widausky alcanzó notoriedad en octubre de 2015 tras sobrevivir a un ataque armado que terminó con la vida de Antonio Saucedo Mendoza, alias ‘Chino Saucedo’, implicado en el atentado contra Gerald Oropeza. Posteriormente, su nombre apareció en investigaciones policiales luego de que se encontraran fotografías suyas en el celular de Luis Fernando Moreno Senepo, conocido como ‘Nene Malo’, quien fue abatido en la bajada de Armendáriz, en Miraflores.

PUBLICIDAD

En 2023, la modelo volvió a la esfera pública al participar en el programa ‘El Valor de la Verdad’, donde reveló aspectos de su vida personal y su relación con figuras del deporte nacional, como los futbolistas Christian Cueva y Marco ‘Chemo’ Ruiz, además de mencionar su presencia en el llamado búnker de Jefferson Farfán. Estas declaraciones generaron titulares y mantuvieron su imagen en la agenda mediática.

Nadeska Widausky es detenida por la Interpol. Willax TV
Nadeska Widausky es detenida por la Interpol. Willax TV

Abogado asegura inocencia de Nadeska Widausky

Tras la reciente captura, Julio Gago, abogado de la detenida, declaró a la prensa que no observó signos de agresión durante la intervención y que el procedimiento se desarrolló bajo el protocolo habitual de Interpol. Gago precisó que su clienta será puesta a disposición del juzgado, instancia que resolverá su situación jurídica y determinará si procede la extradición solicitada por Bélgica. “Ella va a pasar al médico legista y luego al juzgado. El juez va a definir su condición jurídica”, explicó el abogado, quien también reiteró su convicción de que Nadeska Widausky es inocente y no tiene antecedentes penales con él como defensa.

Nadeska Widausky es vinculada con caso Oropeza. Willax TV
Nadeska Widausky es vinculada con caso Oropeza. Willax TV

Durante el contacto con los medios, Gago evitó referirse a los detalles del proceso penal internacional, indicando que su participación hasta el momento solo ha correspondido al acompañamiento en temas contractuales y de asesoría. “No tengo ningún caso penal de ella, he estado con ella porque tiene un problema de contratos”, señalo.

La defensa legal sostiene que la modelo ha negado las acusaciones y que el desarrollo del caso quedará en manos de las autoridades judiciales peruanas y belgas. “No puedo darle más detalles porque solamente he visto lo de la captura. He conversado con ella un poquito y para mí es inocente, la conozco muchos años. Es poco lo que tengo que decirles ahora, pero también es lo que sé. Es la Interpol la que hace sus operativos de captura. Ella es inocente"

El operativo de captura, realizado por la Interpol, se enmarca en los procedimientos habituales para cumplir órdenes internacionales. Tras la detención, la modelo fue trasladada a la sede policial, donde permanece a la espera de las diligencias judiciales y de una conferencia de prensa de la policía, que brindará mayores detalles sobre el proceso y la investigación en curso.

El caso ha motivado repercusión y especulación en la prensa y redes sociales, donde se debate la responsabilidad de la figura pública y el alcance de las acusaciones en su contra.

Imagen dividida. Izquierda: Mujer rubia con gafas de sol y vestido posa en balcón. Derecha: La misma mujer con cabello corto y chaleco 'INTERPOL DETENIDO' frente a logo policial
La imagen compara dos momentos de Nadeska Widausky: a la izquierda, posando con un vestido ceñido en un balcón con vista al mar, y a la derecha, detenida por la Interpol en Perú, vistiendo ropa casual y un chaleco identificativo.

La situación legal de Nadeska Widausky se encuentra ahora en una etapa crítica, con la posibilidad de enfrentar una extradición y una pena severa si las autoridades de Bélgica logran acreditar los delitos imputados. Mientras tanto, la modelo permanece bajo custodia policial, a la espera de la decisión del juzgado y del avance de las investigaciones internacionales.

Temas Relacionados

Nadeska Widauskyperu-entretenimiento

Más Noticias

¿Quién es Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol?

La figura mediática nuevamente acaparó las portadas por una detención por una orden de arresto internacional emitida desde Bélgica

¿Quién es Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol?

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: posibles titulares para duelo en el Monumental por la Copa Libertadores 2026

Héctor Cúper prepara sorpresas en busca de su pase a octavos de final frente el cuadro colombiano en el estadio Monumental. Conoce cómo jugarían ambos equipos

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: posibles titulares para duelo en el Monumental por la Copa Libertadores 2026

Canal TV para ver los partidos de la selección peruana de vóley sub 17 en Copa Panamericana 2026

El equipo de Marcelo Bencardino debutará este miércoles 27 de mayo ante Canadá en el marco de la fecha 2 del certamen continental

Canal TV para ver los partidos de la selección peruana de vóley sub 17 en Copa Panamericana 2026

“El dueño del arroz en el Perú es un hombre muy poderoso”: la verdadera razón del paro arrocero apunta al norte

Mientras los gremios exigen cerrar fronteras, la verdadera amenaza para el sector surgió desde dentro: sobreoferta, deudas y grano sin salida

“El dueño del arroz en el Perú es un hombre muy poderoso”: la verdadera razón del paro arrocero apunta al norte

La Red Dorsal se viene abajo: modelo público de fibra óptica enfrenta degradación y resulta inviable, alertan stakeholders

Pronatel mantiene problemas operativos y financieros que afectan la conectividad ciudadana en 18 regiones de Perú, ampliando aún más la brecha de conectividad en el país

La Red Dorsal se viene abajo: modelo público de fibra óptica enfrenta degradación y resulta inviable, alertan stakeholders
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ busca suspender al juez Richard Concepción Carhuancho por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

JNJ busca suspender al juez Richard Concepción Carhuancho por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán: “Se dieron cuenta que empezaron a perder las elecciones”

Fernando Rospigliosi maltrata a periodista que le recordó que Keiko Fujimori “vivía con plata de Montesinos”

Guillermo Bermejo seguirá en prisión: PJ rechaza suspender su condena por afiliación terrorista

Antauro Humala reaparece y ratifica su apoyo a Roberto Sánchez: “Nacionalismo votará en plenitud por Juntos por el Perú”

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky es capturada en operativo de Interpol por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

Nadeska Widausky es capturada en operativo de Interpol por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

Melissa Klug responde a los celos de Youna a Samahara Lobatón con Renato Rossini Jr. en ‘La Granja VIP’: “Que no vea el programa”

Zaca TV sorprende en concierto de Santos Bravos en Lima y desata furor entre los fans: “Zaca es la clave”

Ricky Martin regresa a Lima: Fecha, lugar y preventa de entradas para su concierto

Así fue la entrevista de Suheyn Cipriani en el MGI All Stars: habló de sus hijos, sus retos y por qué quiere ganar

DEPORTES

Canal TV para ver los partidos de la selección peruana de vóley sub 17 en Copa Panamericana 2026

Canal TV para ver los partidos de la selección peruana de vóley sub 17 en Copa Panamericana 2026

A qué hora juega Universitario vs Tolima HOY: partido clave por última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Armadora de la selección peruana confiesa que extraña a Alianza Lima y contesta si regresará a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Universitario vs Tolima: ¿qué pasa si los ‘cremas’ ganan, empatan o pierden en busca de la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026?