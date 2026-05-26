Video muestra a Nadeska Widausky esposada tras su captura, podría enfrentar 20 años de prisión: “Es inocente”, afirma su abogado

Abogado Julio Gago asegura que Nadeska Widausky es incocente de los cargos que se le acusan. Willax TV

Nadeska Widausky, modelo y figura mediática peruana, fue detenida por agentes de Interpol en el distrito de Jesús María, en Lima, luego de que Bélgica emitiera una orden de captura internacional en su contra. La intervención tuvo lugar frente al colegio San Felipe, en la intersección de las avenidas Gregorio Escobedo y Las Casuarinas. De acuerdo con información policial, la mujer es investigada por los presuntos delitos de trata de personas y robo con violencia o amenaza, crímenes por los que podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión si la justicia internacional así lo determina.

La detención de Widausky Gallo, de 33 años, fue ejecutada por agentes de la Dirección de Asuntos Internacionales y miembros de Interpol Lima bajo una notificación roja, un mecanismo utilizado para localizar y detener a personas buscadas por la justicia de otros países. Las autoridades judiciales de Bruselas, Bélgica, solicitaron la intervención tras vincular a la modelo con delitos graves de carácter transnacional.

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El video de la detención, difundido por Willax TV, muestra a Nadeska Widausky esposada mientras es escoltada por los agentes policiales. Su captura reactivó el interés público en episodios polémicos de su pasado y la ubicó nuevamente en el centro de la atención mediática.

Nadeska Widausky alcanzó notoriedad en octubre de 2015 tras sobrevivir a un ataque armado que terminó con la vida de Antonio Saucedo Mendoza, alias ‘Chino Saucedo’, implicado en el atentado contra Gerald Oropeza. Posteriormente, su nombre apareció en investigaciones policiales luego de que se encontraran fotografías suyas en el celular de Luis Fernando Moreno Senepo, conocido como ‘Nene Malo’, quien fue abatido en la bajada de Armendáriz, en Miraflores.

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En 2023, la modelo volvió a la esfera pública al participar en el programa ‘El Valor de la Verdad’, donde reveló aspectos de su vida personal y su relación con figuras del deporte nacional, como los futbolistas Christian Cueva y Marco ‘Chemo’ Ruiz, además de mencionar su presencia en el llamado búnker de Jefferson Farfán. Estas declaraciones generaron titulares y mantuvieron su imagen en la agenda mediática.

Nadeska Widausky es detenida por la Interpol. Willax TV

Abogado asegura inocencia de Nadeska Widausky

Tras la reciente captura, Julio Gago, abogado de la detenida, declaró a la prensa que no observó signos de agresión durante la intervención y que el procedimiento se desarrolló bajo el protocolo habitual de Interpol. Gago precisó que su clienta será puesta a disposición del juzgado, instancia que resolverá su situación jurídica y determinará si procede la extradición solicitada por Bélgica. “Ella va a pasar al médico legista y luego al juzgado. El juez va a definir su condición jurídica”, explicó el abogado, quien también reiteró su convicción de que Nadeska Widausky es inocente y no tiene antecedentes penales con él como defensa.

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Nadeska Widausky es vinculada con caso Oropeza. Willax TV

Durante el contacto con los medios, Gago evitó referirse a los detalles del proceso penal internacional, indicando que su participación hasta el momento solo ha correspondido al acompañamiento en temas contractuales y de asesoría. “No tengo ningún caso penal de ella, he estado con ella porque tiene un problema de contratos”, señalo.

La defensa legal sostiene que la modelo ha negado las acusaciones y que el desarrollo del caso quedará en manos de las autoridades judiciales peruanas y belgas. “No puedo darle más detalles porque solamente he visto lo de la captura. He conversado con ella un poquito y para mí es inocente, la conozco muchos años. Es poco lo que tengo que decirles ahora, pero también es lo que sé. Es la Interpol la que hace sus operativos de captura. Ella es inocente"

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El operativo de captura, realizado por la Interpol, se enmarca en los procedimientos habituales para cumplir órdenes internacionales. Tras la detención, la modelo fue trasladada a la sede policial, donde permanece a la espera de las diligencias judiciales y de una conferencia de prensa de la policía, que brindará mayores detalles sobre el proceso y la investigación en curso.

El caso ha motivado repercusión y especulación en la prensa y redes sociales, donde se debate la responsabilidad de la figura pública y el alcance de las acusaciones en su contra.

La imagen compara dos momentos de Nadeska Widausky: a la izquierda, posando con un vestido ceñido en un balcón con vista al mar, y a la derecha, detenida por la Interpol en Perú, vistiendo ropa casual y un chaleco identificativo.

La situación legal de Nadeska Widausky se encuentra ahora en una etapa crítica, con la posibilidad de enfrentar una extradición y una pena severa si las autoridades de Bélgica logran acreditar los delitos imputados. Mientras tanto, la modelo permanece bajo custodia policial, a la espera de la decisión del juzgado y del avance de las investigaciones internacionales.

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