¿Gastar S/ 4.200 en el álbum Panini del Mundial 2026? Peruano en TikTok explica cómo llenarlo con menos de mil soles

La colección oficial de figuritas Panini para el Mundial de la FIFA 2026, incluyendo el álbum, caja de sobres y sobres individuales, se exhibe sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peruano Estefano Matta publicó un video en TikTok en el que desafió la cifra sobre el costo de llenar el álbum Panini del Mundial 2026: “He visto muchos videos de gente que dice que te vas a gastar entre dos mil y tres mil lucas, y yo le digo: están quemados o los han agarrado de giles. No es así”. Matta asegura haber completado los álbumes de Rusia 2018 y Qatar 2022 por menos de mil soles cada uno y propone una estrategia de tres pasos para replicar ese resultado con la edición de Estados Unidos, Canadá y México.

El contexto le da peso a su advertencia. El álbum Panini del Mundial 2026, disponible en Perú desde el 5 de mayo, es el más grande de la historia del torneo: 980 figuritas distribuidas en 112 páginas, con 48 selecciones y 20 stickers especiales en cuatro variantes de color.

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El sobre de siete figuritas cuesta S/ 4,20 y el paquetón de 104 sobres, S/ 420. Según los cálculos del profesor Paul Harper, de la Universidad de Cardiff, quien modeló el problema con la metodología estadística conocida como “El problema del coleccionista de cupones”, un coleccionista promedio necesita abrir más de 1.045 sobres para completar la colección sin intercambios, lo que implica un gasto de entre S/ 3.360 y S/ 4.200 solo en sobres.

¿Crees que necesitas miles de soles para llenar el álbum del Mundial? ¡Estás equivocado! En este video te revelo los mejores trucos y el método exacto para completar tu colección gastando lo mínimo posible. Aprende cuántos paquetes comprar y cómo intercambiar inteligentemente | TikTok / @mattagarratt

Los tres pasos para llenar el álbum del Mundial 2026

El primer paso es comprar el álbum y un único paquetón. Matta es tajante en este punto: “Un solo paquetón, por favor. No hagan esa locura de comprarse dos, tres paquetones, no lo vale”. Con los 728 sobres del paquetón, el coleccionista pegará varias figuritas y acumulará un número importante de repetidas. Esas repetidas son el insumo del segundo paso.

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El segundo paso es el intercambio de figuritas o stickers, pero con reglas claras. Matta recomienda hacerlo exclusivamente con personas de confianza —amigos, familia, círculo cercano— y bajo una lógica de equivalencia estricta: jugador normal por jugador normal, escudo por escudo, cromada por cromada. Advierte contra sobrevalorar figuras por popularidad: “Que no te quieran atarantar”.

El esperado álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a cajas y sobres de cromos, se muestra sobre una mesa de madera, listo para coleccionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace una sola excepción: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, por quienes acepta hasta cinco figuritas normales o dos cromadas cada uno. También desaconseja los puntos masivos de intercambio, como el Parque Kennedy, donde a su juicio conviven coleccionistas honestos con quienes buscan sacar ventaja.

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El tercer paso es el que más disciplina exige: esperar. “Si quieres de verdad gastar lo menos posible en tu álbum, tienes que esperar que haya pasado el mundial, que acabe el mundial, y te esperas dos, tres meses y ahí compras sueltas”, indicó Matta. La lógica es simple: en pleno torneo, los vendedores de figuritas sueltas cobran hasta S/ 2 por unidad o S/ 50 por una figurita de Messi o Cristiano. Pasada la fiebre, esos precios caen de forma pronunciada. Matta citó su propia experiencia con Qatar 2022: llenó el álbum a finales de 2023, casi un año después del torneo, con apenas 15 figuritas pendientes que fue comprando de a poco.

Un coleccionista de Panini reflexiona sobre el alto costo de 4200 soles para completar el álbum, comparándolo con gastos esenciales o lujos como alimentos básicos, un viaje a Machu Picchu, un smartphone o un televisor de 65 pulgadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que dicen otros coleccionistas

Los comentarios del video funcionaron como validación colectiva del método. Varios usuarios detallaron sus propios resultados con el álbum 2026.

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Un coleccionista describió una variante más activa: compró el álbum de tapa dura dorada (S/ 99,90) y dos paquetones (S/ 730), intercambió sus repetidas —entre ellas varias del número especial “00” y de Erling Haaland, que facilitan los cambios por su alta demanda— y luego vendió sus sobrantes a precios escalonados: S/ 0,50 por figurita normal, S/ 1 por equipos y S/ 1,50 por escudos y especiales. Con esa venta recaudó cerca de S/ 100, lo que redujo su gasto neto a aproximadamente S/ 730.

El álbum oficial de figuritas Panini FIFA World Cup 2026, junto con numerosos sobres y figuritas sueltas, se exhiben en una mesa de madera, listos para coleccionistas. (Redes sociales)

Otro usuario reportó haber llenado el álbum de tapa dura en seis días de intercambios activos, con un gasto total de S/ 600 tras comprar un paquetón y 20 sobres adicionales. Un tercero lo completó por S/ 400 después de adquirir en oferta el álbum de tapa dura y dos paquetones por S/ 708 con tarjeta de crédito, vender figuritas de Messi, Kylian Mbappé y Lamine Yamal por S/ 120, tres copias del número “00” a S/ 10 cada una y figuritas sueltas por S/ 80, y liquidar sus sobrantes finales por S/ 150. “Tienes que ser rápido, sino no funciona”, advirtió.

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Para quienes no cuentan con un círculo cercano de coleccionistas, un usuario recomendó la plataforma figuritaclub.com como alternativa para coordinar intercambios de forma organizada.

El álbum oficial y un paquetón de figuritas Panini del Mundial 2026 se exhiben, generando expectativa para su inminente venta en Perú. (Redes sociales)

El respaldo matemático

Los números respaldan la lógica del método. El estudio Paninimanía, elaborado por los matemáticos Zardi y Velenik de la Universidad de Ginebra a partir de la compra y análisis de 6.000 figuritas en cuatro regiones de Suiza, demostró con certeza estadística casi absoluta que no existen figuritas difíciles: todas tienen la misma probabilidad de aparecer. La sensación de que nunca sale Messi o Cristiano es pura matemática, no una política de distribución de Panini.

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El mismo estudio cuantificó el impacto del intercambio: con un solo amigo con quien cambiar repetidas, el gasto total se reduce 33%. Con cinco personas, el ahorro llega al 57%. Con diez coleccionistas intercambiando de manera coordinada, cada uno gastaría alrededor de S/ 1.440 en vez de S/ 4.400. El estudio advierte, sin embargo, que incluso con diez amigos comprando 100 sobres cada uno e intercambiando a la perfección, existe más de 25% de probabilidad de que a todos les falte la misma figurita, no por rareza, sino por la naturaleza del azar.

El álbum más caro de la historia en Perú

El precio del sobre se multiplicó por 13 respecto a la última edición mundialista. En Qatar 2022, el sobre con cinco figuritas costaba S/ 3. En Rusia 2018, S/ 2,20. Hoy, el sobre con siete figuritas cuesta S/ 4,20. Frente a 2018, el incremento acumulado supera el 400% en ocho años. El número de figuritas pasó de 682 en Qatar a 980 en 2026, un aumento del 44%, y el de selecciones de 32 a 48. En 2018, completar el álbum demandaba una inversión estimada de S/ 330. Hoy, sin estrategia, puede costar hasta 13 veces más.

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