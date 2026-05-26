Perú

Luego de 15 años el Metropolitanó dejará “fase de prueba”: ATU plantea al MEF comprar 600 buses para operar oficialmente

El documento que será enviado al MEF busca resolver un vacío contractual que mantuvo al sistema en etapa preoperativa desde el inicio de sus operaciones en 2010

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ATU proyecta modernizar el Metropolitano con 600 buses y oficializar inicio de operaciones. (Foto: Agencia Andina)
ATU proyecta modernizar el Metropolitano con 600 buses y oficializar inicio de operaciones. (Foto: Agencia Andina)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la culminación de la etapa de observaciones con los operadores del Metropolitano y confirmó el envío de una adenda estructural al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de establecer por primera vez en 15 años una fecha oficial de inicio de operación del sistema. El presidente de la ATU, David Hernández, en entrevista con RPP, explicó que este proceso permitirá pasar de una fase preoperativa a un régimen plenamente formal, lo que representa un cambio legal y operativo histórico para el transporte público de Lima y Callao.

Hasta el momento, el Metropolitano ha funcionado bajo una condición jurídica excepcional. Aunque inició operaciones en 2010, el contrato de Asociación Público-Privada (APP) mantenía el sistema en “etapa preoperativa”, ya que la fecha oficial de inicio se encontraba supeditada a la entrega completa de la infraestructura. “El 20 de mayo hemos culminado el proceso formal y ha habido detalles que evaluar, que hemos coincidido con los operadores que podemos hacerlo hasta el 9 de junio. Eso nos permite que el 15 de junio enviaremos al MEF nuestra adenda estructural que hemos venido conversando con nuestros operadores del Metropolitano para iniciar nuestra fecha de operación”, detalló para el citado medio.

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La adenda propuesta busca solucionar un vacío legal que se arrastra desde el inicio del proyecto, dado que el contrato original establecía que el plazo de concesión recién empezaría cuando el Estado entregara completamente la troncal hasta Chimpu Ocllo, en Carabayllo. Ese tramo nunca se completó en los plazos previstos, lo que forzó a mantener el sistema en una especie de “fase de prueba” durante más de una década.

ATU enviará al MEF adenda para formalizar operación del Metropolitano tras 15 años y renovar flota. (Foto: Agencia Andina)
ATU enviará al MEF adenda para formalizar operación del Metropolitano tras 15 años y renovar flota. (Foto: Agencia Andina)

600 buses nuevos y expansión del servicio

Uno de los ejes principales de la adenda que la ATU remitirá al MEF es la renovación y ampliación de la flota de buses del Metropolitano. Según detalló Hernández a RPP, la propuesta contempla la adquisición de aproximadamente 600 nuevos vehículos entre buses troncales y alimentadores. “Estamos hablando de 300 vehículos troncales más los 60 del modelo operacional para la ampliación norte y estamos hablando de 223 vehículos alimentarios. Estamos hablando más o menos de 580 a 600 unidades que tendrían que reinvertirse”, precisó.

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La renovación de la flota incluye no solo la sustitución de los buses actuales, sino también la incorporación de nuevas unidades para cubrir la expansión del servicio hacia el norte. Hernández agregó que la modernización considerará mejoras como la implementación de aire acondicionado en los vehículos, con el fin de elevar la calidad del servicio para los usuarios.

Según informó, el plan de ampliación responde a la necesidad de atender la creciente demanda en los distritos de Lima norte y a la obligación contractual de completar la infraestructura acordada en el modelo APP.

Metropolitano busca salir de etapa preoperativa: ATU plantea compra de casi 600 buses nuevos. (Foto: Agencia Andina)
Metropolitano busca salir de etapa preoperativa: ATU plantea compra de casi 600 buses nuevos. (Foto: Agencia Andina)

Problemas contractuales y cambio de gestión

El origen de esta situación se remonta a la época en que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de Protransporte, lideraba el proyecto del Metropolitano. El contrato de concesión establecía que el conteo del plazo formal iniciaría solo tras la entrega total del corredor segregado, exigencia que no se cumplió. Esta circunstancia llevó a “congelar” el inicio formal de la concesión, manteniendo al sistema en una situación jurídica especial durante más de 15 años.

Actualmente, la ATU ha asumido la gestión integral del sistema y busca corregir definitivamente este desfase. Hernández subrayó a RPP que “este documento permitirá definir, de manera consensuada con los concesionarios, la fecha oficial de inicio de operaciones del sistema, algo que nunca ocurrió desde la puesta en marcha del corredor segregado”.

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La resolución de estos problemas contractuales históricos y la transición a una operación formal permitirán a la ATU planificar con mayor certeza la expansión y modernización del Metropolitano. El proceso cuenta ya con la aprobación preliminar de los operadores y se encuentra en la fase final de precisiones técnicas antes de su envío al MEF.

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