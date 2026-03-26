8 millones sin secundaria en Perú: la deuda educativa que golpea el empleo y reta al próximo gobierno

Escolares peruanas | Foto cortesía: La República

En Perú, más de ocho millones de jóvenes y adultos no han concluido la educación básica, un dato que especialistas consideran central para entender la relación entre formación y acceso al empleo formal. Diversos actores del sector educativo señalan que la falta de pertinencia y actualización en los contenidos educativos es uno de los factores que limitan las oportunidades laborales y el desarrollo personal de la población.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la demanda potencial de educación para personas mayores de 15 años de edad, es decir, la cantidad estimada de jóvenes y adultos que podrían beneficiarse de la educación básica alternativa o de programas de educación para adultos, supera los 16 millones. Esta cifra incluye tanto a quienes no han culminado la educación básica como a quienes buscan oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, lo que refleja el alcance del desafío nacional.

La educación peruana enfrenta dificultades estructurales que se agravaron durante la pandemia de COVID-19. El Ministerio de Educación (Minedu) y la UNESCO reportan que la tasa de culminación de la secundaria en áreas rurales es de 54%, frente al 85% de zonas urbanas, una diferencia que incide también en el acceso al empleo decente. Organizaciones civiles y académicas coinciden en que el vínculo entre educación y empleo depende en gran medida de que los contenidos escolares respondan a las realidades locales y a las demandas actuales del mercado laboral.

Nelly Claux, asociada del Foro Educativo y vocera del Grupo Impulsor por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, señaló para Infobae Perú que “la educación no está mirando las realidades concretas y necesidades de las personas, lo que se llama la pertinencia, y que no permite mantener a los niños en la escuela ni que los jóvenes y adultos encuentren en la oferta educativa aquello que les permita trabajar o tener una mejor vida de acuerdo a sus intereses”.

Esta visión es compartida por sectores que abogan por fortalecer la formación técnica y productiva como parte de la educación básica y alternativa, aunque existen posturas diversas sobre la mejor forma de lograr esa articulación.

Brecha en la continuidad educativa afecta a jóvenes y adultos en Perú

Para la asociada de Foro Educativo, la raíz del problema reside en la falta de continuidad educativa: “la educación básica regular no logra retener y acompañar a los estudiantes hasta la culminación de su formación, mientras que la educación básica alternativa, diseñada para quienes no concluyeron sus estudios en la edad esperada, carece de los recursos y reconocimiento necesarios para ofrecer una verdadera segunda oportunidad”, menciona.

Claux advierte que, aunque el presupuesto es un factor limitante, la problemática es más compleja. El financiamiento destinado al sector educativo se ha mantenido en torno al 3.5% del Producto Bruto Interno, lejos del 6% recomendado por acuerdos internacionales y expertos. Sin embargo, señala que el desafío no es solo numérico. Existe, además, una visión política que subvalora las modalidades alternativas de educación, lo que restringe las posibilidades de quienes buscan completar su formación fuera de los circuitos convencionales.

Uno de los puntos centrales de su planteamiento es la pertinencia de los contenidos educativos. Según Claux, la oferta educativa actual no responde a las realidades productivas, territoriales y sociales del país. El currículo poco articulado con las necesidades laborales de las regiones y la escasa presencia de formación técnico-productiva dificultan la inserción de los estudiantes en el mercado laboral y limitan sus perspectivas de desarrollo. En este sentido, plantea que la educación debería adaptarse de manera más efectiva a los intereses y contextos locales, permitiendo a jóvenes y adultos acceder a aprendizajes útiles para su vida y su trabajo.

En el campo de las políticas públicas, Claux observa avances puntuales, pero también retrocesos en iniciativas consideradas clave por algunos sectores, como la educación sexual integral (ESI), el cual fue retirado en noviembre pasado de la currícula escolar en reemplazo de un enfoque biológico, eliminando el enfoque de género. La ausencia de la ESI, considera la vocera, tiene impacto en la formación de capacidades para la vida y el trabajo. El tema continúa en debate, con posiciones diferenciadas tanto en la ciudadanía como en el ámbito político y académico.

Sobre las propuestas de los partidos para las Elecciones 2026

Diversos especialistas y organizaciones del sector educativo coinciden en la necesidad de impulsar políticas públicas que garanticen una oferta educativa flexible y actualizada, capaz de responder a las distintas etapas de la vida y a los retos del empleo.

En el debate educativo organizado por el Grupo Impulsor, representantes de diferentes partidos políticos presentaron propuestas como la creación de un viceministerio específico para la educación de jóvenes y adultos y la articulación entre Estado, sector privado, universidades y sociedad civil. Claux valora ambas iniciativas como complementarias, ya que podrían fortalecer la institucionalidad y diversificar las oportunidades de aprendizaje desde enfoques distintos.

El Grupo Impulsor, conformado por más de veinte organizaciones, sostiene campañas orientadas a visibilizar el derecho a la educación permanente y a posicionar la formación continua como clave para acceder a empleos dignos y al desarrollo nacional. En palabras de Claux, la educación en el Perú debe ser reconocida como un derecho humano vigente durante toda la vida, más allá de la infancia o la juventud.

El debate sobre la pertinencia educativa y su impacto en el empleo es compartido por múltiples voces, que coinciden en la urgencia de una reforma que integre el aprendizaje con el mundo laboral y las necesidades del entorno. Sin cambios estructurales y políticas sostenidas, advierten, millones de peruanos continuarán enfrentando obstáculos para acceder a empleos de calidad y mejorar sus condiciones de vida.