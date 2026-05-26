¿Por qué paran los transportistas en Perú? Extorsión, amenazas y las promesas incumplidas del Gobierno entre las principales razones

El sector transporte en Perú anunció un paro indefinido desde el martes 2 de junio, con participación de más de 120 mil transportistas de carga pesada y empresas de transporte público en Lima y Callao. Los gremios señalan que la medida responde a la inseguridad, el alza del diésel y el incumplimiento de acuerdos con el Gobierno. Fuente: Canal N

El sector transporte en Perú anunció un paro indefinido desde las 00:00 de este martes 2 de junio. La convocatoria reúne a más de 120 mil transportistas de carga pesada de diversas regiones y a empresas de transporte público de Lima y Callao, con una suspensión de actividades prevista a nivel nacional.

Los gremios sostienen que la medida responde a una combinación de factores que se agravó en las últimas semanas: extorsión y amenazas contra conductores y empresas, el encarecimiento del diésel y, sobre todo, compromisos asumidos por el Gobierno que —afirman— no se ejecutaron pese a haber quedado por escrito tras reuniones con distintas entidades del Estado

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“Básicamente, por no respetar los acuerdos del 14 y 15 de abril”, declaró en Canal N Martín Ojeda, dirigente de transportistas, al asegurar que, pese a esos acuerdos, “hasta el día de hoy no tenemos respuesta alguna”.

Paro de transportistas. Composición Infobae Perú

Transportistas advierten incumplimiento de acuerdos

Uno de los ejes del paro es el reclamo por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en abril entre los gremios y representantes del Estado. Martín Ojeda, dirigente de transportistas, afirmó a Canal N que la medida se activó porque “no respetan los acuerdos del 14 y 15 de abril”, fechas en las que, según explicó, distintos gremios —de carga, urbano, Lima y Callao, provincias e interprovinciales— sostuvieron reuniones con varios sectores del Ejecutivo.

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“Es para anunciar un paro indefinido a partir de las 00:00 del 2 de junio. Básicamente, por no respetar los acuerdos del 14 y 15 de abril”, sostuvo Ojeda. En su declaración, precisó que en esas coordinaciones participaron entidades y ministerios, y remarcó que, pese a los compromisos asumidos, “hasta el día de hoy no tenemos respuesta alguna”.

Ojeda señaló que, frente a esa falta de respuesta, los gremios ratificaron la fecha del paro y anunciaron que sus representantes saldrán a exponer públicamente los fundamentos de la medida. “Nos reiteramos en esa fecha de paro”, afirmó, al insistir en que lo prometido como “urgente” no llegó a materializarse.

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Transportistas de al menos 50 empresas de transporte público acatan un paro de este martes 2 de junio

Impacto del costo del combustible en el sector transporte de carga

El incremento del combustible, en especial del diésel, aparece como el segundo gran motor de la protesta. Giovanni Diez, representante de los transportistas de carga pesada, sostuvo a Canal N que el problema golpea de forma directa la viabilidad de miles de operadores.

“Nosotros, como transporte de carga, somos aproximadamente 245 mil empresas a nivel nacional y casi el 90 % de ellas utiliza el diésel”, declaró. En esa línea, indicó que el encarecimiento del combustible implicó para el sector un “sobrecosto del 70 %”, que elevó el riesgo operativo de las empresas al concentrar gran parte del gasto en un solo rubro.

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Diez remarcó que la presión sobre los costos no es una advertencia futura, sino una situación inmediata: “Prácticamente todo el costo operativo se traduce a lo que es combustible. Entonces, ante esta situación, el transporte a nivel nacional no puede aguantar más”, sostuvo.

Paro de transporte este martes 2 de junio.

Critican falta de acción del Estado frente a precios de combustibles

El tercer bloque de reclamos apunta a lo que los transportistas consideran una ausencia de medidas estatales frente al mercado de combustibles. Diez afirmó que el Gobierno “no está haciendo nada” contra “seis operadores de combustible” a los que acusó de “jugar con la concertación de precios”.

En ese contexto, explicó que los gremios solicitaron una respuesta concreta del Estado: un subsidio al diésel. “Ese algo significa un subsidio”, afirmó, y precisó que —según lo conversado— se trataba de un apoyo de cuatro soles por mes, durante dos meses consecutivos.

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Sin embargo, el representante de carga pesada sostuvo que, pese a que el compromiso quedó plasmado en un acta, el subsidio no se implementó. “Estamos ya finales de mayo y se supone que el subsidio era para los meses de mayo y junio y no hemos tenido ninguna respuesta”, indicó. Por eso, añadió, los gremios ratificaron la protesta: “Vamos a llegar a esta fecha del 2 de junio con una paralización nacional”.