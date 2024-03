Poder Judicial rechaza apelación de Magaly Medina en juicio contra Nadezka Widausky y la sentencia a prisión suspendida

Magaly Medina pierde juicio contra Nadeska Widausky.

El Poder Judicial emitió, este jueves 14 de marzo, el documento que declara infundado el recurso de apelación que interpuso Magaly Medina luego de perder en primera instancia el juicio contra Nadeska Widausky por difamación. Según este escrito, la presentadora y figura de ATV tendrá que seguir al pie de la letra algunas normas interpuestas por este ente. Como se recuerda, la primera sentencia se dio en agosto del año 2023 y en esta ocasión ha sido ratificado.

De acuerdo a este documento, se dio a conocer que las autoridades evaluaron el caso y resolvieron que el recuerdo de apelación que interpuso la defensa de Magaly Medina quedó declarado infundado. De esta manera se ratifica la sentencia del 2023.

“Por los fundamentos expresados, las señoras jueces superiores que conforman la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima declararon infundado el recurso de apelación”, señala el texto oficial.

Agrega también que: “CONFIRMARON la sentencia de fecha 15 de agosto de 2023 (…) que falla condenando a Magaly Jesús Medina Vela por delito contra el honor —difamación agravada— en agravio de Nadeska Widausky Gallo, a un año y ocho meses de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende por el mismo término”.

Además, Medina Vela tendrá que pagar un monto total de 30 mil soles por concepto de reparación civil en favor de Widausky. Hasta el momento, ni la figura de ATV, ni la modelo se han pronunciado al respecto, por lo que se espera que lo hagan en las próximas horas.

¿Por qué Nadeska Widausky demandó a Magaly Medina?

En mayo del año 2015, la modelo fue testigo del asesinato de Antonio Saucedo Mendoza, más conocido como ‘Chino Saucedo’. Este sujeto estaba involucrado en el mundo de las drogas y extorsión. Además, la policía sindicó que el ataque con él se habría dado como represalia por el caso Gerald Oropeza.

“He pasado por mucho, muchas acusaciones, difamación tras difamación. Se me han cerrado muchas puertas, me alejé totalmente de la televisión, perdí mis redes sociales y ahora volví a empezar desde cero”, manifestó la afectada. Esta situación subraya la complejidad y el daño que pueden causar las acusaciones sin fundamento y la difamación en la vida de las personas públicas.

En el año 2020, un episodio en particular exacerbó su situación cuando Magaly Medina, publicó una “nota bastante denigrante” hacia la modelo. En esta nota, se la involucraba incorrectamente en un segundo caso de un hecho violento, sin tener ninguna participación en tal evento.

“En el año 2020, la señora Magaly volvió a hacer una nota bastante denigrante hacia mi persona, donde me involucra en un segundo caso de un hecho sangriento, en el que yo no tuve absolutamente nada que ver”, indicó. Adicionalmente, otro reportaje atacó su dignidad al insinuar una relación inapropiada con un funcionario, lo que contribuyó aún más a la estigmatización y los prejuicios en su contra.

Los rechazos y las puertas cerradas que ha enfrentado son reflejo de cómo las narrativas mediáticas negativas pueden influir en la percepción pública y cerrar oportunidades a individuos en el ámbito profesional. “A mí se me cerraron las puertas”, comentó, destacando el impacto inmediato que tales reportajes tuvieron en su trayectoria y vida personal.

Esta situación pone de relieve la importancia de la responsabilidad periodística y el impacto que los medios de comunicación pueden tener en las vidas de las personas, especialmente en aquellos que dependen de su imagen pública para trabajar. La difamación no solo afecta la vida personal de los difamados, sino que también puede tener consecuencias devastadoras en su vida profesional, como lo demuestra este caso.