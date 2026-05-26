Perú

Nadeska Widausky: la mentira que la Interpol descubrió y el seguimiento que terminó en su captura

La modelo fue localizada en Jesús María tras un operativo de inteligencia, luego de que las autoridades detectaran que no residía en la dirección registrada en Reniec y la justicia belga solicitara su detención por graves delitos

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La figura mediática fue arrestada en la vía pública, tras burlar los registros oficiales y enfrentar una orden internacional de captura por trata de personas y robo con violencia emitida desde Bélgica. Latina

Nadeska Widausky, modelo y figura mediática peruana, fue detenida por agentes de Interpol en Jesús María tras un operativo que expuso falsedades respecto a su paradero oficial. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), la modelo no residía en el domicilio registrado en Reniec, lo que obligó a las autoridades a desplegar un seguimiento articulado que incluyó inteligencia, cruce de información y colaboración ciudadana.

Nadeska Widausky es detenida por la Interpol. Willax TV
Nadeska Widausky es detenida por la Interpol. Willax TV

Las autoridades explicaron que, al tratarse de una persona pública, recurrieron a diversas fuentes para establecer sus movimientos reales. “Según su DNI, tiene una información X donde no reside, pero gracias a inteligencia, información, a agentes y personas, se ha logrado intervenir a esa persona en el distrito Jesús María”, señaló un vocero policial. La captura se realizó en la vía pública, donde Widausky caminaba vestida de ropa deportiva, lejos de su supuesto domicilio.

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La orden de captura internacional fue emitida por la justicia de Bélgica bajo una notificación roja de Interpol, motivada por presuntos delitos de trata de personas y robo con violencia o amenaza. Expertos policiales han explicado que la extradición podría tomar desde semanas hasta varios meses, dependiendo de las decisiones judiciales y de cooperación entre ambos países. El destino inmediato de Widausky dependerá de la decisión del juez penal, quien podría determinar su traslado a un penal o dictar otras medidas cautelares.

Nadeska Widausky es vinculada con caso Oropeza. Willax TV
Nadeska Widausky es vinculada con caso Oropeza. Willax TV

Las imágenes de la detención, divulgadas en medios y redes sociales, mostraron a la modelo esposada y escoltada por agentes de Interpol, lo que reavivó la atención sobre episodios polémicos de su pasado y las investigaciones en las que fue mencionada durante los últimos años.

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Abogado Julio Gago asegura que Nadeska Widausky es incocente de los cargos que se le acusan. Willax TV

¿Quién es Nadeska Widausky?

Natural de Barrios Altos, Lima, Nadeska Widausky Gallo inició su carrera como anfitriona de eventos, lo que le permitió ingresar al mundo del espectáculo. Formó parte del grupo musical Hechiceras y fue vinculada sentimentalmente con futbolistas y personajes públicos, aunque aclaró que con algunos, como el cómico Edwin Sierra, solo mantuvo amistad.

Su nombre apareció en titulares en 2015 tras ser encontrada dentro de un taxi donde fue asesinado el narcotraficante ‘Chino’ Saucedo, implicado en el atentado con granada contra el vehículo de Gerald Oropeza. En 2017, volvió a ser mencionada en medios luego de que fotografías suyas aparecieran en el celular de Luis Fernando Moreno Senepo, alias ‘Nene Malo’, abatido por la policía en Miraflores.

Imagen dividida. Izquierda: Mujer rubia con gafas de sol y vestido posa en balcón. Derecha: La misma mujer con cabello corto y chaleco 'INTERPOL DETENIDO' frente a logo policial
La imagen compara dos momentos de Nadeska Widausky: a la izquierda, posando con un vestido ceñido en un balcón con vista al mar, y a la derecha, detenida por la Interpol en Perú, vistiendo ropa casual y un chaleco identificativo.

En “El Valor de la Verdad”, la modelo expuso aspectos íntimos y controversiales de su vida, reconociendo relaciones con figuras públicas, contratos con parejas sentimentales y vivencias personales marcadas por episodios de violencia y escándalo. Su participación terminó cuando decidió no responder más preguntas, retirándose con un premio de 25 mil soles.

Un caso bajo la lupa judicial

La detención de Nadeska Widausky es ahora parte de un proceso internacional que involucra a la justicia de Bélgica y la cooperación de la PNP y Interpol. El seguimiento que permitió su captura evidenció la necesidad de inteligencia y articulación policial frente a la información inexacta de registros oficiales. Su situación legal es crítica: si las autoridades belgas logran acreditar los delitos que se le imputan, podría enfrentar una extradición y una condena de hasta 20 años de prisión.

Mientras tanto, la modelo permanece bajo custodia de las autoridades peruanas, a la espera de la decisión judicial y del avance de las investigaciones internacionales. El caso sigue generando repercusión en medios y redes sociales, donde se debaten los alcances legales y mediáticos de su figura pública.

Nadeska Widausky, una mujer rubia con diadema negra, sonríe con los ojos cerrados mientras sostiene un gran ramo de rosas rojas. Viste un vestido floral azul
La modelo Nadeska Widausky, recientemente capturada por la Interpol, sonríe con los ojos cerrados mientras posa con un gran ramo de rosas rojas envueltas en papel oscuro.

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