Tres buses del Metropolitano protagonizan choque múltiple en la estación Angamos: hay más de 40 heridos

Accidente se registró en la estación Ricardo Palma de Miraflores. Choque provicó una larga fila de buses detenidos | Canal N

Tres buses del Metropolitano protagonizaron un choque múltiple en la estación Angamos, dejando a varios usuarios heridos y provocando complicaciones en el servicio la mañana de este lunes 18 de mayo, informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao.

Testigos reportaron que la colisión ocurrió en plena Vía Expresa, generando una interrupción significativa en el flujo de unidades de este sistema de transporte masivo de Lima. En diversos videos por redes sociales se mostró a pasajeros descendiendo abruptamente de los vehículos tras el impacto, mientras algunos observaban desde la vía los daños visibles en las unidades involucradas, en particular el parabrisas delantero destruido de uno de los buses.

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El incidente originó una larga fila de vehículos detenidos. Hasta el momento, no se sabe la gravedad de las lesiones de los usuarios afectados, pero —según reportó RPP Noticias— en total habrían al menos 40 heridos.

El choque múltiple en la estación Angamos del Metropolitano provocó caos, dejó varios heridos y expuso graves deficiencias en el transporte público de Lima. (Roger García/Twitter)

Detalles del accidente

En un reporte de Canal N se informó que el choque involucró la parte delantera de uno de los vehículos y la trasera de otro, además de un tercero, lo que obligó a la mayoría de los pasajeros a evacuar las unidades siniestradas.

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Algunos usuarios describieron escenas de tensión y desconcierto mientras el personal del sistema y testigos intentaban determinar la magnitud del incidente en la vía exclusiva del Metropolitano.

Las imágenes captadas a la altura de la estación Angamos, en el distrito de Miraflores, exhibieron el parabrisas delantero completamente destrozado, reflejando la fuerza del impacto. Los pasajeros, en su mayoría, abandonaron los buses y se reunieron cerca del lugar para esperar instrucciones y asistencia.

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Tres buses del Metropolitano colisionaron en plena vía expresa, lo que obligó a la evacuación de decenas de pasajeros y generó largas filas de unidades detenidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historial de siniestros

El choque en la estación Angamos se suma a una serie de accidentes recientes en el Metropolitano, un sistema que transporta cerca de 700.000 usuarios diarios en sus 38 estaciones, según datos oficiales.

El historial de siniestros ha crecido en los últimos años, destacando la fragilidad de una flota envejecida y la alta demanda diaria, de acuerdo a la advertencia de expertos. En mayo, una unidad del Expreso 5 quedó empotrada contra una estructura metálica en la estación Andrés Reyes, en San Isidro, destruyendo el parabrisas y activando protocolos de emergencia.

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El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) desplegó seis ambulancias y trasladó a tres pacientes a centros de salud cercanos. Aquel siniestro, ocurrido a las 16:28 según el Cuerpo General de Bomberos, requirió la intervención de ocho unidades de emergencia, entre ambulancias y equipos de rescate.

El 26 de enero de 2026, un bus del Metropolitano se estrelló contra la base del puente México, en La Victoria, dejando un saldo de 46 personas heridas, varias con lesiones de consideración. Las autoridades debieron activar protocolos de evacuación y habilitar vías alternas para evitar una mayor congestión, mientras los pasajeros relataban momentos de pánico en plena hora punta.

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El accidente del bus del Metropolitano en Lima dejó al menos 30 heridos tras chocar violentamente contra la base del puente México. (Exitosa)

Estadísticas y riesgos

Según cifras del Centro de Gestión y Control de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), solo en 2023 se registraron 3.694 casos entre incidentes y accidentes al interior del Metropolitano.

De ese total, 1.502 correspondieron a incidentes como caídas al subir o bajar del bus y atrapamientos de puertas, mientras que los accidentes notificados por los conductores sumaron 73, incluyendo choques contra infraestructura, frenadas intempestivas y atropellos.

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La situación de riesgo sostenido ha generado preocupación entre los usuarios, pues el 45,6% manifiesta no sentirse satisfecho con el servicio, según el último estudio de Lima Cómo Vamos. Patricia Alata, directora de Conocimiento de la organización, explicó: “Aún no se percibe que la calidad del viaje de los pasajeros haya cambiado en los últimos años”.

Problemas estructurales

Gran parte de los incidentes se atribuyen al deterioro de la flota del Metropolitano, ya que varias de las unidades superan los 15 años de servicio, pese a que el contrato de concesión fijaba una vida útil de 12 años.

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Accidente de tránsito entre bus del Metropolitano y 'anconero' provoca la muerte de tres personas. (Foto: FB/ATU)

Desde mediados de 2025, la ATU reconoció el deterioro y anunció que la renovación de los buses se postergaría hasta 2026. Su presidente ejecutivo, David Hernández, declaró que el proceso depende de la firma de una adenda contractual con los concesionarios y de la participación del Ministerio de Economía y Finanzas.

La autoridad también informó que, en diciembre de 2025, se confirmaron fondos para la adquisición de 60 nuevos buses y la ampliación del recorrido hacia el norte de la ciudad. No obstante, la ejecución de estas mejoras podría tomar hasta ocho meses después de la firma del acuerdo.

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Incidentes recientes

El historial reciente del Metropolitano incluye accidentes de alto impacto, como el ocurrido en julio de 2025, cuando una cúster invadió la vía exclusiva y chocó de frente con una unidad troncal, causando tres fallecidos y 27 heridos.

El incidente generó congestión vehicular dentro del corredor segregado, afectando la circulación normal de los buses.

En otros episodios, vehículos particulares han invadido el carril exclusivo, provocando colisiones y lesiones a conductores y pasajeros.En cada emergencia, la ATU activa protocolos de evacuación y habilita rutas alternas para garantizar la continuidad del servicio, aunque los usuarios suelen experimentar demoras y aglomeraciones. La ausencia de subsidio estatal y la autofinanciación por pasaje, cuyo valor es de S/ 3.20, refuerzan la presión sobre el sistema ante cada nuevo incidente.

Mientras la renovación de la flota y las mejoras en las estaciones continúan pendientes, los usuarios del Metropolitano enfrentan a diario el riesgo de accidentes y la insatisfacción con un servicio que no se ha modernizado desde 2008. Cada hecho como el choque múltiple en Angamos evidencia la urgencia de soluciones estructurales para uno de los sistemas de transporte más utilizados en la capital peruana, afirman los expertos.