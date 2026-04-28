Municipalidad de Lima declara en emergencia el tránsito en vías metropolitanas por 180 días

Municipalidad de Lima abre inscripciones para acceder a becas educativas mediante Supérate Lima 2026. (Foto: Agencia Andina)

La Municipalidad Metropolitana de Lima declaró en situación de emergencia el tránsito en las vías del Sistema Vial Metropolitano por un plazo de 180 días a partir del 23 de abril de 2026, según la Ordenanza N° 2817 publicada en el Diario Oficial El Peruano. La medida busca ejecutar de manera prioritaria acciones de control, fiscalización e intervención para restablecer la operatividad de la red vial metropolitana.

La norma faculta a la Gerencia de Movilidad Urbana para implementar disposiciones sobre fiscalización electrónica, educación vial y semaforización, utilizando todas las unidades orgánicas competentes, de acuerdo con la ordenanza recogida en El Peruano. El alcalde metropolitano podrá emitir un reglamento complementario y ampliar el plazo de emergencia si lo justifican informes técnicos.

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Para su cumplimiento, la responsabilidad recae en EMAPE S.A., el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), la propia Gerencia de Movilidad Urbana y el Gobierno Regional Metropolitano de Lima. Estas entidades deberán coordinar con la Policía Nacional del Perú y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Nuevo accidente en la Vía Expresa Sur

La declaración de emergencia en las vías metropolitanas se hizo oficial dos días después de que se produjera un nuevo accidente vehicular en la Vía Expresa Sur, obra inaugurada durante la gestión municipal de Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia por Renovación Popular.

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Un grave accidente de tránsito se registró en el cruce de la avenida Surco con Paseo de la República. Una cámara de seguridad captó el preciso instante en que una camioneta embiste a un motociclista, dejándolo tendido en la pista y gravemente herido. - Canal N

El incidente ocurrió cerca de las 11:30 de la mañana del sábado 25 de abril, cuando una camioneta impactó violentamente contra un motociclista en el cruce de las avenidas Surco y Paseo de la República, dejando al conductor de la moto gravemente herido sobre la pista.

De acuerdo con la información obtenida por Canal N, el choque fue captado por cámaras de seguridad y se produjo en un punto donde, según testimonios de residentes y reportes de tránsito, los accidentes ocurren con preocupante frecuencia, pese a la presencia de semáforos e inspectores municipales. Vecinos de la zona han expresado su preocupación por la falta de control efectivo y la reiteración de emergencias similares en ese sector.

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El inspector presente en la escena fue quien auxilió de inmediato a la víctima, mientras decenas de vehículos se detenían por la emergencia. Las cámaras de seguridad municipales captaron el momento exacto del impacto, lo que facilitará la investigación para determinar responsabilidades y posibles infracciones.

Vía Expresa Sur cobró su primera víctima en enero de 2026

En enero de 2026, la Vía Expresa Sur registró su primer fallecimiento por accidente de tránsito a menos de cuatro meses de haber sido habilitada por la Municipalidad de Lima. Una mujer de aproximadamente 60 años perdió la vida al intentar cruzar la autopista, en un tramo donde la infraestructura peatonal estaba inconclusa. El accidente ocurrió cuando un vehículo desobedeció las indicaciones de los inspectores presentes y avanzó, ocasionando el atropello mortal.

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Una mujer perdió la vida trágicamente al ser atropellada por un vehículo en la Vía Expresa Sur. El video muestra la desgarradora escena con los servicios de emergencia y familiares en el lugar del accidente, que ocurrió en un cruce peatonal informal. Twitter Epicentro

Tras ese hecho, la Municipalidad Metropolitana de Lima declaró en emergencia la Vía Expresa Sur e inició la construcción de cinco puentes peatonales en puntos críticos, con la promesa de entregarlos antes de la quincena de marzo, coincidiendo con el inicio del año escolar. Según la regidora Giuliana Calambrogio, el objetivo es garantizar protección a estudiantes, trabajadores y residentes, quienes hoy enfrentan un riesgo elevado debido al retraso de las obras y la ausencia de señalización adecuada.