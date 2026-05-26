Crisis en Bolivia afecta a comerciantes puneños: turismo cae en Desaguadero y ventas se reducen hasta 80 % por bloqueos

Comerciantes reportan reducción de ventas de hasta 80 % y un movimiento mínimo de compradores. (Composición: Infobae)

La frontera entre Perú y Bolivia atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. La reducción del tránsito de personas y mercancías en Desaguadero dejó calles vacías, puestos cerrados y comerciantes sin ingresos estables en ambos lados de la línea fronteriza. La situación impacta con fuerza en la economía local de cientos de familias que dependen de las ferias y del turismo de paso.

En la región de Puno, vendedores y transportistas reportan una caída abrupta de la actividad comercial desde el inicio de las protestas y bloqueos en Bolivia. El Puente Internacional de Desaguadero, espacio clave para el intercambio económico entre ambos países, mantiene circulación limitada y registra un movimiento mínimo de compradores y viajeros.

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La crisis política y social boliviana también afecta a ciudadanos peruanos que permanecen en ciudades como La Paz. Desde Bolivia, el ciudadano peruano Alex Rodrigo Cossio, natural de Juliaca, informó a La Decana Radio Juliaca sobre problemas de abastecimiento y un fuerte incremento de precios tras más de tres semanas de conflicto interno en el país altiplánico.

Comerciantes de Desaguadero enfrentan pérdidas diarias

Los efectos económicos ya resultan visibles en los mercados y ferias de Desaguadero. Comerciantes peruanos reportan una reducción de ventas cercana al 80 %, mientras gran parte de los negocios permanece cerrada ante la ausencia de compradores bolivianos y turistas extranjeros.

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De acuerdo con reportes difundidos desde la zona fronteriza, cerca del 90 % de establecimientos comerciales peruanos suspendió sus actividades. Los martes y viernes, días que antes concentraban gran cantidad de visitantes por las ferias binacionales, ahora presentan escasa circulación de personas.

Durante una transmisión desde el Puente Internacional, informó que vendedores que antes obtenían ingresos diarios de hasta 500 soles apenas logran reunir montos mínimos tras extensas jornadas de trabajo. En el reporte de RPP participó la comerciante Luz Mamani, quien describió la difícil situación económica que enfrenta su familia.

“No, muy apenada, ¿no? Que el negocio ha bajado mucho, no... Ya no hay como antes. Más que todo la huelga nos afecta mucho”, declaró la comerciante al medio radial.

La vendedora explicó que antes de la crisis conseguía ingresos constantes en las ferias semanales. “En las ferias de martes y viernes antes vendía como a diario a quinientos soles, a los martes a trescientos, así”, señaló.

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Jornadas extensas y ventas mínimas en la frontera

Los camiones están parados y esperando a ser desbloqueados mientras el personal de seguridad intenta abrir "corredores humanitarios" en medio de las protestas a nivel nacional con el objetivo de presionar al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz para que revoque las medidas de austeridad y aborde el aumento del coste de la vida, en Apacheta, Bolivia, 23 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

La disminución del comercio obliga a muchos vendedores a permanecer más de doce horas en las calles con la expectativa de concretar alguna venta. Luz Mamani indicó que sale desde las seis de la mañana y permanece hasta las seis de la tarde en el puente fronterizo.

Pese a ese esfuerzo, las ganancias resultan insuficientes para cubrir gastos básicos. “Hoy día, desde que empezó la huelga, nos estamos llevando mínimo cincuenta soles”, afirmó. También relató que algunos días ni siquiera logra vender productos durante toda la jornada.

La comerciante sostuvo que la paralización afecta directamente la alimentación y manutención de las familias dedicadas al comercio informal y ambulatorio. “Tenemos hijos y afecta bastante”, expresó durante el reporte emitido por RPP.

En la zona también permanecen comerciantes bolivianos que continúan ofreciendo productos pese a las bajas ventas. Según el informe periodístico, algunos llevan entre quince y veinte días intentando mantener sus actividades comerciales en medio de la crisis.

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Turistas permanecen varados por los conflictos internos

El descenso del flujo turístico constituye otro de los efectos visibles en Desaguadero. Viajeros extranjeros quedaron retenidos durante más de dos semanas debido a los bloqueos y restricciones vinculadas a las protestas en Bolivia.

La ausencia de turistas golpea a pequeños comerciantes que dependían del tránsito constante de visitantes entre Perú y Bolivia. Productos artesanales, prendas de lana y artículos tradicionales dejaron de tener salida comercial ante la caída del movimiento fronterizo.

El Puente Internacional de Desaguadero suele funcionar como uno de los principales puntos de conexión terrestre entre ambos países. Sin embargo, las protestas, demandas salariales y problemas vinculados al abastecimiento de combustibles en Bolivia alteraron el tránsito habitual de pasajeros y mercadería.

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Crisis política boliviana genera preocupación en ciudadanos peruanos

Smoke rises from burned toll booths while security personnel try to open "humanitarian corridors" amid nationwide protests aiming to press Bolivian President Rodrigo Paz's government to roll back austerity measures and address rising costs of living, in Achica Arriba, Bolivia, May 23, 2026. REUTERS/Claudia Morales

La situación interna en Bolivia mantiene preocupación entre ciudadanos peruanos residentes o visitantes en ese país. Alex Rodrigo Cossio, peruano radicado temporalmente en La Paz, describió un escenario marcado por escasez y aumento de precios.

A través de La Decana Radio Juliaca, el ciudadano reportó dificultades para conseguir productos básicos luego de 24 días de protestas y paralizaciones. El reporte mencionó desabastecimiento total y precios elevados en distintos mercados de la capital boliviana.

Mientras la crisis continúa, comerciantes y pobladores de Desaguadero esperan una solución que permita recuperar el tránsito comercial y el intercambio cotidiano entre Perú y Bolivia.

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