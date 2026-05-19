Los distristitos más vulnerables ante un posible terremoto en Lima: ¿cuáles son y por qué?

Desde una elevación, una persona con mochila de emergencia observa la ciudad de Lima, Perú, con edificios colapsados y gente transitando con tristeza tras un devastador terremoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca de las 13:00 horas de este martes 19 de mayo, el suelo de Lima sintió un fuerte remesón de corta duración. El movimiento fue consecuencia del sismo de magnitud 6.1 registrado en la región Ica, evento que provocó pánico entre los ciudadanos y dejó daños estructurales en universidades de la región, centros comerciales y otras edificaciones. Además, se reportaron deslizamientos y restricciones en algunos servicios en las zonas más afectadas.

El reciente temblor volvió a poner sobre la mesa una preocupación recurrente entre especialistas y autoridades: la capacidad de Lima para resistir un eventual terremoto de gran magnitud. La capital peruana se encuentra ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico y atraviesa un prolongado periodo de “silencio sísmico” de casi 300 años, condición que incrementa el riesgo de un fuerte movimiento telúrico.

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En ese contexto, estudios realizados por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y entidades técnicas identificaron cuáles son los distritos más vulnerables y cuáles presentan mejores condiciones frente a un eventual terremoto.

El sismo de magnitud 6.1 que sacudió Ica dejó a su paso múltiples daños en infraestructuras, incluyendo aulas, locales comerciales y edificios residenciales, afectando gravemente la región costera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distritos más vulnerables en un terremoto

Especialistas señalan que los distritos con mayor peligro sísmico son aquellos asentados sobre suelos blandos, rellenos o zonas inestables, ya que estas características amplifican las ondas sísmicas y elevan el riesgo de colapso estructural. A ello se suma el crecimiento de construcciones informales y viviendas edificadas sin supervisión técnica.

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De acuerdo con los estudios del CISMID y del Ministerio de Vivienda, los distritos considerados más vulnerables son:

San Juan de Lurigancho

Villa María del Triunfo

Villa El Salvador

Comas

Independencia

Ventanilla

Ancón

Santa Rosa

Ate

Laderas de Carabayllo

Chorrillos, especialmente las zonas cercanas al Pantano de Villa

El ingeniero Fernando Lazares, especialista del CISMID-UNI, explicó que en algunos de estos distritos el movimiento sísmico puede sentirse con mayor intensidad debido a las condiciones del terreno. Según indicó, habitantes de zonas como San Juan de Lurigancho e Independencia podrían experimentar hasta el doble de movimiento respecto a sectores asentados sobre suelos más firmes, como Miraflores o el Cercado de Lima.

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Un residente de Lima con una mochila de emergencia observa la devastación de edificios tras un terremoto, mientras otras personas caminan tristemente entre los escombros de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Construcciones informales y falta de control urbano

Otro de los factores que incrementa la vulnerabilidad en Lima es el crecimiento de viviendas informales construidas con materiales inadecuados para resistir un terremoto. Especialistas advirtieron sobre el uso extendido de ladrillos pandereta y edificaciones levantadas sin criterios técnicos ni supervisión profesional.

Asimismo, señalaron que muchas de estas viviendas fueron construidas sobre terrenos no aptos o laderas inestables, lo que aumenta considerablemente el riesgo de daños severos o colapsos ante un sismo de gran magnitud. En varios casos, el problema no solo está relacionado con la calidad de la estructura, sino también con la falta de planificación urbana y control municipal.

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Los expertos recomiendan que las familias soliciten evaluaciones técnicas de ingenieros especializados para determinar si sus viviendas requieren reforzamiento estructural. También insistieron en la necesidad de impulsar políticas de prevención, fiscalización y educación sísmica en las zonas más expuestas.

Hernando Tavera, presidente del IGP, explica en RPP Noticias los avances y retos de la ciencia para anticipar terremotos en el Perú. Foto: Composición Infobae Perú

Distritos más seguros en un terremoto

Pese al panorama de riesgo, el CISMID identificó algunos distritos que presentan mejores condiciones frente a un terremoto debido a la calidad de sus suelos, compuestos principalmente por roca o terrenos más compactos y estables.

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Entre los distritos considerados más seguros destacan:

Breña

Cercado de Lima

Jesús María

Lince

Magdalena del Mar

Miraflores

Pueblo Libre

San Isidro

San Miguel

Los especialistas precisaron que estas zonas cuentan con características geológicas más favorables y, en varios casos, con edificaciones modernas construidas bajo normas antisísmicas más estrictas. Sin embargo, advirtieron que ningún distrito está completamente libre de riesgo frente a un terremoto de gran magnitud.

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Un individuo con mochila observa la devastación de la ciudad de Lima, Perú, donde edificios caídos y escombros marcan el paisaje post-terremoto, mientras personas caminan tristemente por las calles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgo sísmico permanente

Lima continúa siendo una de las ciudades con mayor exposición sísmica en Sudamérica debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. La alta densidad poblacional, el crecimiento urbano desordenado y la presencia de viviendas informales convierten a la capital en una ciudad altamente vulnerable ante un eventual gran terremoto.

Tras el reciente sismo registrado en Ica, especialistas reiteraron la importancia de fortalecer la cultura de prevención, identificar zonas seguras dentro de las viviendas, preparar mochilas de emergencia y participar en simulacros organizados por las autoridades. También exhortaron a las municipalidades a reforzar las inspecciones técnicas y promover construcciones seguras en toda la capital.

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