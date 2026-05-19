Los distristitos más vulnerables ante un posible terremoto en Lima: ¿cuáles son y por qué?

Cerca de las 13:00 horas de este martes 19 de mayo, el suelo de Lima sintió un fuerte remesón de corta duración. El movimiento fue consecuencia del sismo de magnitud 6.1 registrado en la región Ica, evento que provocó pánico entre los ciudadanos y dejó daños estructurales en universidades de la región, centros comerciales y otras edificaciones. Además, se reportaron deslizamientos y restricciones en algunos servicios en las zonas más afectadas.
El reciente temblor volvió a poner sobre la mesa una preocupación recurrente entre especialistas y autoridades: la capacidad de Lima para resistir un eventual terremoto de gran magnitud. La capital peruana se encuentra ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico y atraviesa un prolongado periodo de “silencio sísmico” de casi 300 años, condición que incrementa el riesgo de un fuerte movimiento telúrico.
PUBLICIDAD
En ese contexto, estudios realizados por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y entidades técnicas identificaron cuáles son los distritos más vulnerables y cuáles presentan mejores condiciones frente a un eventual terremoto.
Distritos más vulnerables en un terremoto
Especialistas señalan que los distritos con mayor peligro sísmico son aquellos asentados sobre suelos blandos, rellenos o zonas inestables, ya que estas características amplifican las ondas sísmicas y elevan el riesgo de colapso estructural. A ello se suma el crecimiento de construcciones informales y viviendas edificadas sin supervisión técnica.
PUBLICIDAD
De acuerdo con los estudios del CISMID y del Ministerio de Vivienda, los distritos considerados más vulnerables son:
- San Juan de Lurigancho
- Villa María del Triunfo
- Villa El Salvador
- Comas
- Independencia
- Ventanilla
- Ancón
- Santa Rosa
- Ate
- Laderas de Carabayllo
- Chorrillos, especialmente las zonas cercanas al Pantano de Villa
El ingeniero Fernando Lazares, especialista del CISMID-UNI, explicó que en algunos de estos distritos el movimiento sísmico puede sentirse con mayor intensidad debido a las condiciones del terreno. Según indicó, habitantes de zonas como San Juan de Lurigancho e Independencia podrían experimentar hasta el doble de movimiento respecto a sectores asentados sobre suelos más firmes, como Miraflores o el Cercado de Lima.
PUBLICIDAD
Construcciones informales y falta de control urbano
Otro de los factores que incrementa la vulnerabilidad en Lima es el crecimiento de viviendas informales construidas con materiales inadecuados para resistir un terremoto. Especialistas advirtieron sobre el uso extendido de ladrillos pandereta y edificaciones levantadas sin criterios técnicos ni supervisión profesional.
Asimismo, señalaron que muchas de estas viviendas fueron construidas sobre terrenos no aptos o laderas inestables, lo que aumenta considerablemente el riesgo de daños severos o colapsos ante un sismo de gran magnitud. En varios casos, el problema no solo está relacionado con la calidad de la estructura, sino también con la falta de planificación urbana y control municipal.
PUBLICIDAD
Los expertos recomiendan que las familias soliciten evaluaciones técnicas de ingenieros especializados para determinar si sus viviendas requieren reforzamiento estructural. También insistieron en la necesidad de impulsar políticas de prevención, fiscalización y educación sísmica en las zonas más expuestas.
Distritos más seguros en un terremoto
Pese al panorama de riesgo, el CISMID identificó algunos distritos que presentan mejores condiciones frente a un terremoto debido a la calidad de sus suelos, compuestos principalmente por roca o terrenos más compactos y estables.
PUBLICIDAD
Entre los distritos considerados más seguros destacan:
- Breña
- Cercado de Lima
- Jesús María
- Lince
- Magdalena del Mar
- Miraflores
- Pueblo Libre
- San Isidro
- San Miguel
Los especialistas precisaron que estas zonas cuentan con características geológicas más favorables y, en varios casos, con edificaciones modernas construidas bajo normas antisísmicas más estrictas. Sin embargo, advirtieron que ningún distrito está completamente libre de riesgo frente a un terremoto de gran magnitud.
PUBLICIDAD
Riesgo sísmico permanente
Lima continúa siendo una de las ciudades con mayor exposición sísmica en Sudamérica debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. La alta densidad poblacional, el crecimiento urbano desordenado y la presencia de viviendas informales convierten a la capital en una ciudad altamente vulnerable ante un eventual gran terremoto.
Tras el reciente sismo registrado en Ica, especialistas reiteraron la importancia de fortalecer la cultura de prevención, identificar zonas seguras dentro de las viviendas, preparar mochilas de emergencia y participar en simulacros organizados por las autoridades. También exhortaron a las municipalidades a reforzar las inspecciones técnicas y promover construcciones seguras en toda la capital.
PUBLICIDAD