Simulacro Nacional Multipeligro 2026 será este viernes 29 de mayo: ¿cómo prepararse según el Indeci?

El Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará el viernes 29 de mayo en todo Perú para fortalecer la preparación ante desastres naturales. (Andina)

Este viernes 29 de mayo se llevará a cabo el primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026, un ejercicio que busca preparar a la población peruana frente a diversos riesgos naturales, como un sismo de gran magnitud y un posterior evento de tsunami.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) convocó a toda la ciudadanía y a las autoridades para participar en el simulacro, que se desarrollará a las diez de la mañana a nivel nacional.

Mario Valenzuela, especialista en gestión de riesgo de desastres de la entidad, explicó en el programa “Primera Hora” de TV Perú que el objetivo principal es que la población sepa cómo actuar ante diferentes fenómenos, dado que el país se ubica en una zona de alta sismicidad.

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Indeci convoca a toda la población y autoridades a participar activamente del simulacro nacional, con foco en gestión del riesgo de desastres. (Indeci)

Según precisó Valenzuela, el simulacro se define como “multipeligro” porque cada gobierno regional identificará el tipo de amenaza más relevante para su territorio. Perú forma parte del “Cinturón de Fuego del Pacífico”, una región donde ocurre aproximadamente el 85 % de los eventos sísmicos globales. En la capital, Lima, el ejercicio simulará un sismo de magnitud 8,8, siguiendo las proyecciones del Instituto Geofísico del Perú.

“En cualquier momento puede ocurrir un sismo muy fuerte, de 8,8 o incluso más”, advirtió Valenzuela, cuya declaración fue recogida por el mismo medio.

La simulación incluirá también la activación de alerta de tsunami para las zonas costeras. En otras regiones, como la selva, los escenarios variarán según los riesgos predominantes, pero todos seguirán una estructura de tres momentos clave.

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Fotografía que muestra una vía cerrada en Costa Verde este 30 de julio de 2025, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Tres momentos

De acuerdo con la explicación de Indeci, el ejercicio se dividirá en tres fases. En la primera, a las diez de la mañana, sonarán sirenas, silbatos y otros dispositivos que simularán el inicio del movimiento sísmico.

En la segunda, la población deberá evacuar hacia una zona segura definida previamente en el plan familiar de emergencia. Finalmente, en la tercera fase, el objetivo será llegar a un espacio seguro externo, también ya identificado por cada familia.

Se detalló que, en regiones como la selva, las fases mantienen el mismo esquema, aunque la evacuación puede requerir desplazamientos directos a zonas externas, dadas las características propias del entorno.

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Preparación familiar

La participación ciudadana en este tipo de ejercicios ha aumentado en los últimos años, según el especialista de Indeci. La entidad realiza tres simulacros anuales, en diferentes turnos, para incentivar la implementación del plan familiar de emergencia. Este plan implica que cada familia identifique zonas seguras dentro y fuera de la vivienda, establezca rutas de evacuación y prepare una mochila de emergencia y una caja de reserva.

Las regiones del país adaptarán el Simulacro Multipeligro, priorizando los riesgos predominantes, como terremotos, tsunamis o amenazas propias de la selva peruana.

“La única manera de estar preparados es organizándonos como familia”, remarcó Valenzuela, quien recomendó que todos los miembros sepan dónde se ubicaría el punto de reunión en caso de sismo.

El experto recalcó la importancia de mantener la mochila de emergencia al alcance, ya que los primeros momentos tras un evento sísmico pueden estar marcados por la interrupción de los servicios básicos y la dificultad para recibir auxilio inmediato por parte de las autoridades.

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El 119

Uno de los aspectos más destacados del simulacro es la difusión del número de emergencia 119, un servicio clave en caso de colapso de las redes de telecomunicaciones. Valenzuela explicó en TV Perú que, tras un sismo de gran magnitud, la mensajería de voz a través del 119 permitirá que las personas dejen mensajes breves e informen a sus familiares sobre su situación y ubicación.

“Cuando ocurre un sismo fuerte, las telecomunicaciones se van a caer. El 119 es la primera opción para que podamos mandar un mensaje a nuestra familia indicando que estamos bien y dónde nos encontramos”, señaló el especialista de Indeci.

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Indeci advierte que muchas viviendas en Lima y Callao no resistirían un terremoto. (Foto: Agencia Andina)

El procedimiento es sencillo: se marca el 119, se selecciona la opción uno y se graba un mensaje de cinco segundos con los datos esenciales. Para escuchar los mensajes, el familiar debe marcar el mismo número, seleccionar la opción dos e ingresar el número celular de la persona buscada. El sistema, según explicó Valenzuela, resulta fundamental porque las líneas convencionales suelen colapsar durante las emergencias.

Viviendas vulnerables

El especialista de Indeci también hizo referencia a la situación de quienes viven en zonas de riesgo, como viviendas informales construidas en laderas o sobre suelos inestables. En estos casos, recomendó que los residentes consideren la evacuación inmediata hacia zonas externas seguras y que incluyan este aspecto dentro de su plan familiar de emergencia.

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“Muchas de las viviendas no son muy fuertes, entonces sí deberían evacuar a una zona segura externa”, indicó Valenzuela en la entrevista con TV Perú.

Convocatoria abierta

El llamado de Indeci es claro: la participación masiva durante el Simulacro Nacional Multipeligro 2026 contribuirá a fortalecer la capacidad de respuesta frente a desastres. El ejercicio, programado para el viernes 29 de mayo a las diez de la mañana, busca que la prevención y la organización familiar se conviertan en hábitos permanentes en el país.

“Invitamos a toda la población y a las autoridades para que participen, porque estamos en una zona sísmica donde puede ocurrir un evento en cualquier momento”, concluyó Valenzuela.

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