Indeci alerta que miles de viviendas en Lima y Callao son vulnerables ante un terremoto de 8.8: ¿cómo saber si mi casa es segura?

El Indeci recordó que la autoconstrucción, el tipo de suelo y la falta de supervisión técnica son factores que incrementan el riesgo estructural en varios distritos de la capital

Un sismo de 8.8 podría afectar a 7 millones de personas en Lima y Callao, según Indeci. (Crédito: YT/@RPP)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que un sismo de gran magnitud tendría un fuerte impacto en Lima y Callao debido a la alta vulnerabilidad estructural que presentan miles de viviendas. La alerta fue expuesta por Mario Valenzuela, especialista en gestión del riesgo de desastres del Indeci, durante una entrevista con RPP, en la que recordó que el Perú, al ubicarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico, está expuesto permanentemente a movimientos telúricos.

Valenzuela explicó que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ha elaborado un escenario de riesgo basado en un sismo de magnitud 8.8, cuyo impacto podría alcanzar entre 4 y 7 millones de personas afectadas solo en Lima Metropolitana y el Callao. Este análisis continúa siendo actualizado con la información más reciente de población y viviendas.

El especialista precisó además que los riesgos no son iguales en toda la ciudad. Existen distritos donde la vulnerabilidad es mayor debido a factores como el tipo de suelo, el nivel de densidad poblacional y el predominio de la autoconstrucción, un aspecto clave para entender por qué un sector podría colapsar con mayor facilidad.

Expertos señalan que el 70% de casas en Lima serían afectadas ante un posible terremoto.

Distritos más vulnerables y causas

Según Valenzuela, entre los distritos más expuestos se encuentran Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, Ancón, San Juan de Lurigancho y Carabayllo. En estas zonas predominan viviendas construidas sin supervisión técnica, ampliaciones sucesivas sin diseño estructural y edificaciones levantadas sobre suelos poco estables.

Uno de los elementos más determinantes es precisamente la calidad del suelo. Instituciones como el CISMID han elaborado mapas de microzonificación sísmica que muestran áreas donde la tierra es más blanda o presenta mayor amplificación de ondas sísmicas. Esto hace que viviendas aparentemente sólidas puedan sufrir daños severos.

Además, el especialista remarcó que las edificaciones más modernas —como los edificios recientes de 20, 30 o más pisos— suelen estar construidas con normativa antisísmica vigente, lo que les da mayor capacidad de resistencia. En contraste, las casas antiguas o levantadas sin asesoría profesional son las que corren mayor riesgo.

Silencio sísmico de 300 años: mapa revela qué distritos de Lima serían los más afectados por un gran terremoto.

¿Cómo saber si mi vivienda es segura?

Valenzuela detalló algunos criterios básicos que cualquier ciudadano debe revisar para evaluar su vivienda. Estos puntos forman parte del plan de preparación que Indeci recomienda a nivel nacional:

Aspectos para revisar en casa

  • Antigüedad y estado de la estructura: grietas recientes, columnas debilitadas o muros dañados por sismos previos.
  • Tipo de construcción: presencia o ausencia de asesoría técnica durante la edificación.
  • Tipo de suelo: si la zona presenta antecedentes de deslizamientos, rellenos o terreno blando.
  • Resistencia de elementos internos: ubicación de muebles pesados, ventanas que podrían romperse y objetos que pueden caer.

El especialista insistió en que, ante cualquier duda, es indispensable recurrir a un ingeniero o arquitecto, quienes pueden identificar puntos críticos y recomendar refuerzos. Este tipo de intervención puede marcar la diferencia entre el colapso o la supervivencia estructural en un sismo de alta magnitud.

Jornada sísmica en Lima: cuáles son los distritos más vulnerables y cuáles ofrecen mayor seguridad.

Preparación familiar y acciones en un sismo

Identificar zonas seguras dentro del hogar es otro paso clave. Valenzuela recordó que las áreas más seguras suelen ser las intersecciones entre vigas y columnas, así como las cercanas a la caja del ascensor. Las mesas resistentes también pueden ser una primera opción para protegerse, siempre que soporten objetos o partes de la estructura que puedan caer.

El Indeci recomienda que cada familia tenga un plan familiar de emergencia, que incluya rutas de evacuación internas y externas, asignación de roles y una mochila de emergencia con agua, alimentos, medicinas, radio a pilas, linterna y documentos importantes. Asimismo, pidió reforzar la participación ciudadana en los simulacros nacionales.

Conoce que sucedería con los edificios en la Costa Verde en caso de un terremoto de magintud 8.

Comunicaciones tras un terremoto

Valenzuela recordó que, en un terremoto de gran magnitud, las comunicaciones se verán afectadas. Por ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuenta con la línea 119, un sistema de mensajería de voz para emergencias que permite dejar y escuchar mensajes breves cuando las líneas están colapsadas.

Finalmente, el especialista subrayó que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva. “Apenas sintamos un movimiento fuerte debemos dirigirnos a la zona segura. No hay que esperar a ver si el sismo es leve o intenso”, señaló. La cultura de prevención en el Perú, añadió, aún debe fortalecerse para reducir la vulnerabilidad ante un evento que, según estudios del IGP, es inevitable.

