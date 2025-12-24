MEF aprueba el cronograma de pagos del 2026 del Banco de la Nación: Estas son las fechas

Consulta el cronograma de pagos de sueldos y pensionistas para los doce meses del 2026. - Crédito Andina

Finalmente, el gobierno de José Jerí, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha aprobado el cronograma de pagos para jubilados y trabajadores públicos del 2026. Se trata de tres cronogramas, para remuneraciones de trabajadores públicos, de pago de las pensiones 20530, y el de las pensiones pagadas por la ONP.

Cronograma de Pagos Anual Mensualizado de Remuneraciones para el Año Fiscal 2026, a cargo de las Unidades Ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales

Cronograma de Pagos Anual Mensualizado de Pensiones ( Decreto Ley N° 20530 ) para el Año Fiscal 2026, a cargo de las Unidades Ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales

Cronograma de Pagos Anual Mensualizado de Pensiones (Decreto Ley N° 19990) para el Año Fiscal 2026, a cargo de la Oficina de Normalización Previsional.

Los trabajadores y pensionistas pueden revisarlo enteramente en el siguiente enlace: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2471176-1.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

En desarrollo...