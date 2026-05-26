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Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: posibles titulares para duelo en el Monumental por la Copa Libertadores 2026

El equipo dirigido por Héctor Cúper recibe al cuadro colombiano por la última jornada de la fase de grupos del certamen internacional. Conoce cómo jugarían ambos equipos

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Universitario de Deportes – Deportes Tolima – Copa Libertadores – Perú – deportes – 25 mayo
Universitario recibirá a Deportes Tolima el martes 26 de mayo en el Estadio Monumental U Marathon por la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: necesita ganar para avanzar a octavos. El partido irá por ESPN 6 y Disney+. (Universitario de Deportes / Deportes Tolima)

Universitario de Deportes afrontará un partido decisivo en Lima. Hoy, martes 26 de mayo, el equipo dirigido por Héctor Cúper jugará como local ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental U Marathon, por la sexta y última jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Para el cuadro crema, la consigna es única: sumar tres puntos para meterse en los octavos de final. Cualquier otro marcador lo deja fuera de esa zona y lo empuja hacia los playoffs de la Copa Sudamericana.

El compromiso se disputará en un recinto con capacidad para 80.093 espectadores y marcará el estreno de Cúper en el Monumental. Universitario llega tras igualar 0-0 con CD Moquegua por la Liga1, mientras que el club de Ibagué viene de caer 3-1 frente a Atlético Nacional en el torneo colombiano.

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Probable formación de Universitario

Universitario de Deportes – Deportes Tolima – Copa Libertadores – Perú – deportes – 25 mayo
Universitario se jugará la vida copera en Ate con una alineación pensada para resistir la presión y golpear por las bandas, en una noche donde el Monumental promete rugir desde temprano. (Universitario de Deportes)

Con la obligación de ganar, el plan de Universitario apunta a sostener el equilibrio atrás y sumar peso por los costados. El cuerpo técnico trabajó la administración de cargas por la seguidilla de encuentros y, de acuerdo con lo reportado en la previa, no se esperaban bajas de consideración.

Una de las piezas señaladas en la zaga fue Williams Riveros, mencionado como alternativa para actuar como líbero. En ese sector también apareció la posibilidad de que Matías Di Benedetto pelee por un lugar, aunque en las proyecciones de equipo repetidas en la antesala se mantuvo la base defensiva.

En las bandas, la continuidad de Andy Polo y José Carabalí se presentó como una de las llaves del esquema. Ambos fueron descritos como elementos relevantes para la salida y la proyección ofensiva desde carriles, un recurso que Universitario utilizó para atacar sin desordenarse.

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La principal incógnita quedó en la mitad del campo. Héctor Fértoli fue destacado por su desempeño reciente y, al mismo tiempo, se mencionó que Jorge Murrugarra tenía opciones concretas de ingresar como alternativa ante la situación de Martín Pérez Guedes. En cualquier caso, la idea de Cúper estuvo asociada a priorizar el orden.

La posible alineación de Universitario será: Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Héctor Fértoli, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Posible alineación de Deportes Tolima

Universitario de Deportes – Deportes Tolima – Copa Libertadores – Perú – deportes – 25 mayo
El elenco de Ibagué afrontará una noche límite ante Universitario, golpeado por resultados recientes, pero decidido a sostener sus opciones de clasificación en territorio crema. (Deportes Tolima)

Deportes Tolima llegó a Lima con la presión propia de un cruce directo. En la previa se indicó que el equipo colombiano necesitaba evitar la derrota para sostener sus opciones de clasificación a los octavos de final.

El conjunto de Ibagué fue presentado como un equipo que suele alternar entre 4-2-3-1 y 4-3-3, con énfasis en el orden en la primera línea y la búsqueda de transiciones rápidas. La lectura táctica difundida antes del encuentro apuntó a una intención clara: aprovechar espacios en campo rival cuando el partido se abra.

El momento reciente del visitante también condicionó el contexto. Tolima venía de una derrota 3-0 ante Atlético Nacional y antes había caído 3-0 contra Coquimbo Unido, dentro de una racha con resultados adversos en sus últimos compromisos, aunque con el antecedente de un 2-0 ante Deportivo Pasto.

La posible alineación de Deportes Tolima: Neto Volpi; Edwar López, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Cristian Arrieta; Juan Pablo Nieto, Cristian Trujillo, Juan Pablo Torres; Jersson González, Adrián Parra y Kelvin Flórez. DT: Lucas González.

Hora, estadio y dónde ver Universitario vs Tolima

Universitario de Deportes – Deportes Tolima – Copa Libertadores – Perú – deportes – 25 mayo
El Monumental abrirá sus puertas para una noche decisiva de Libertadores. Más de 45 mil hinchas ya aseguraron su presencia para empujar a Universitario hacia octavos. (Universitario de Deportes)

El partido Universitario vs Deportes Tolima se disputará el martes 26 de mayo en el Estadio Monumental U Marathon, por la sexta y última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El escenario fue informado con una capacidad de 80.093 espectadores.

La transmisión televisiva en Sudamérica estará a cargo de ESPN, con mención específica de ESPN 6 para este encuentro. También se indicó la opción de streaming a través de Disney+ para usuarios con suscripción activa.

Además, Infobae Perú realizará el seguimiento minuto a minuto con todas las incidencias y goles que ocurran en el importante duelo.

En la antesala, Universitario también comunicó el respaldo de su gente con un mensaje en redes sociales: “ESTE PARTIDO LO JUGAMOS TODOS”, al señalar que eran más de 45 mil los hinchas confirmados entre tribunas y palcos para el choque ante Tolima por la Libertadores.

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