ONP pide a empleadores regularizar aportes al SNP para garantizar la pensión de sus trabajadores

La institución señaló que cumplir a tiempo con estos aportes es fundamental para no afectar la protección previsional de los trabajadores. Foto: Google Maps

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) exhortó a los empleadores a ponerse al día con los aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), con el objetivo de resguardar el derecho a una futura pensión de sus trabajadores. La entidad advirtió que el cumplimiento oportuno de estas obligaciones resulta clave para evitar perjuicios en la cobertura previsional.

Según datos proporcionados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), se ha detectado que más de 157 mil empleadores registran deudas vinculadas a aportes no cancelados, lo que compromete directamente los fondos previsionales de los trabajadores bajo su cargo.

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Deudas previsionales y posibles sanciones

Ante este escenario, la ONP recordó que los periodos pendientes deben ser regularizados, ya que el incumplimiento puede derivar en la aplicación de medidas administrativas o incluso en el inicio de procesos judiciales. Estas acciones buscan garantizar que los empleadores cumplan con sus responsabilidades dentro del sistema previsional.

La entidad enfatizó que no atender estas obligaciones afecta no solo la situación legal de las empresas, sino también el acceso de los trabajadores a una pensión en el futuro. Por ello, insistió en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para subsanar las deudas existentes.

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La institución indicó que incumplir estas obligaciones genera problemas legales y pone en riesgo la pensión futura de los trabajadores. Foto: Google Maps

Obligaciones del empleador en el SNP

La ONP también precisó que corresponde al empleador efectuar la retención y el pago de los aportes previsionales de sus trabajadores afiliados al SNP. Este proceso forma parte de sus deberes legales y no puede ser trasladado al trabajador.

En cuanto al monto, el aporte equivale al 13% de la remuneración total del trabajador. En los casos en que el ingreso sea inferior a la Remuneración Mínima Vital (RMV), el cálculo se realiza tomando como base la RMV vigente, conforme a la normativa establecida.

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Se asoma noveno retiro AFP

Las bancadas del Congreso de la República han ingresado seis iniciativas legislativas orientadas a autorizar el retiro de fondos de las AFP en 2026. De concretarse, sería el noveno proceso de liberación de estos ahorros previsionales y mantendría el esquema aplicado en años anteriores: permitir a los afiliados con cuentas activas retirar hasta 4 UIT (S/ 22 mil, según el valor vigente en 2026), siempre que aún dispongan de saldo.

No obstante, pese a que las propuestas comenzaron a presentarse desde febrero, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Parlamento no ha programado el debate de ninguno de estos proyectos ni ha elaborado un predictamen que incorpore la medida.

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La ONP indicó además que es responsabilidad del empleador retener y abonar los aportes previsionales de los trabajadores afiliados al SNP. Foto: Google Maps

En ese contexto, la posibilidad de un nuevo retiro en 2026 pierde fuerza. Así lo advierte la casa de cambio digital Kambista, que en un análisis señala: “El contexto no es favorable para una aprobación rápida por varias razones. La legislatura actual sesiona solo hasta junio de 2026, lo que deja poco tiempo para que los cuatro proyectos pasen por comisiones, sean dictaminados y lleguen al pleno. Además, la reforma del sistema de pensiones aprobada en 2024 contemplaba explícitamente no permitir nuevos retiros, lo que genera una contradicción legal que el Congreso tendría que resolver”.

Asimismo, Kambista subraya que una proporción significativa de afiliados ya utilizó sus ahorros en los ocho retiros previos. En esa línea, precisa que “ya agotaron sus fondos en los ocho retiros anteriores. Según estimaciones, solo alrededor del 10% de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene fondos suficientes para beneficiarse de un nuevo retiro, lo que reduce el impulso político de la medida”.

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