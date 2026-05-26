Perú

San Martín de Porres: indignación por agresión de ciudadano extranjero a niña de 5 años en la vía pública

Un ciudadano venezolano fue detenido tras atacar a una menor y a un transeúnte en Lima Norte. El hecho, ocurrido cerca de un parque, movilizó a vecinos, serenos y la Policía Nacional

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San Martín de Porres: ciudadano venezolano agrede a niña de 5 años en plena vía pública.
San Martín de Porres: ciudadano venezolano agrede a niña de 5 años en plena vía pública.

La tarde del lunes 25 ded mayo, el distrito de San Martín de Porres (SMP) fue escenario de un incidente que generó alarma entre los residentes, luego de que un ciudadano extranjero agrediera a una niña de cinco años en plena vía pública.

El hecho se registró en los alrededores de la calle Los Topacios, cerca de un parque, donde la menor se desplazaba en scooter junto a sus padres tras salir de su centro educativo.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), el sujeto, identificado como Víctor Manuel Bravo Pérez, de nacionalidad venezolana y 20 años de edad, interceptó a la niña y le propinó una patada en la cabeza.

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Testigos relataron que el agresor continuó con una conducta violenta, atacando a un transeúnte con un banco de madera y causando temor entre los conductores que circulaban por la zona. La situación escaló cuando el individuo se subió a la estructura de un automóvil en movimiento, poniendo en riesgo la seguridad vial.

La reacción de los vecinos no se hizo esperar. Algunos intentaron intervenir directamente, mientras otros alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia. Personal del Serenazgo de San Martín de Porres acudió rápidamente y cercó la zona para contener al implicado y evitar enfrentamientos mayores.

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Los agentes lograron reducir al ciudadano extranjero en medio de la indignación de los residentes, y resguardaron su integridad física ante la tensión generada en el lugar.

San Martín de Porres: ciudadano venezolano agrede a niña de 5 años en plena vía pública.
San Martín de Porres: ciudadano venezolano agrede a niña de 5 años en plena vía pública.

Diligencias policiales y claves para la investigación

Debido a las lesiones sufridas durante la intervención vecinal, el detenido fue trasladado bajo custodia al hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica. Posteriormente, efectivos de la comisaría Sol de Oro ejecutaron la detención formal dentro del establecimiento de salud y asumieron el control de las diligencias correspondientes.

La PNP informó que las imágenes captadas por cámaras de seguridad y teléfonos celulares serán incorporadas a la investigación para esclarecer los hechos. Estos registros audiovisuales muestran tanto el momento de la agresión contra la menor como los posteriores incidentes en los que el implicado amenazó a conductores y alteró el orden público en San Martín de Porres.

Las autoridades también recogerán las declaraciones de los padres de la niña y de las personas presentes durante el incidente. El estado de salud de la menor, luego del golpe recibido, permanece bajo seguimiento de sus familiares y de las instancias competentes.

En respuesta a la preocupación vecinal, representantes locales solicitaron reforzar el patrullaje integrado entre el Serenazgo y la Policía Nacional en los parques y zonas de alta concurrencia del distrito. Mientras avanzan las diligencias, el Ministerio Público coordina las acciones legales posteriores junto con los agentes de la comisaría Sol de Oro.

Números de emergencia

En Perú existen distintos números de emergencia a los que puedes llamar según lo que necesites:

  • Central policial: 105
  • Atención médica en Essalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 01 4118000 opción 6
  • Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100
  • Essalud a nivel nacional: 107
  • Policía de carreteras: 110
  • Infosalud: 113
  • Defensa Civil: 115
  • Bomberos: 116

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