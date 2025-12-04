Cronograma de bonos para el sector público en 2026: Fechas de pago desde este diciembre

Infobae Perú ordenó los meses en que se pagarán los bonos, según el Presupuesto Público 2026. - Crédito Presidencia

La nueva Ley del Presupuesto Público para 2026 ha sido publicada en el diario oficial El Peruano, y con esta se ha puesto en marcha oficialmente los plazos para la entrega de bonos a trabajadores de diferentes regímenes de diversos sectores del Estado.

Si bien el bono que irá para el mayor grupo será uno de S/100, una bonificación extraordinaria, también hay una serie de bonos dedicados a entidades que se entregarán durante el próximo año, 2026.

Sin embargo, la entrega de estos empezará este año, para algunos trabajadores, como los del Ministerio de Justicia que recibirán S/1.000 y los del Instituto Nacional Penitenciario que recibirán S/450.

El bono de S/100 del sector público se entregará en enero de 2026, según señala la Ley del Presupuesto Público. - Crédito Andina

Bonos de diciembre 2025

Si bien no hay un cronograma oficial ordenado de pagos de los bonos, Infobae Perú ha ordenado los meses en que estos se pagarán (máximo) a los trabajadores públicos, según sean incluidos en lo estipulado.

Así, estos se pagarán el mes de diciembre de 2025:

Se autoriza el otorgamiento de un bono, excepcional y por única vez, de S/450 para los servidores del INPE , del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 1057, Ley 29709, así como para el personal de la salud (solo para los profesionales de la salud y personal técnico y auxiliar asistencial de la salud). “El bono excepcional se paga por única vez en el mes de diciembre de 2025″, resalta la Ley del Presupuesto

Se autoriza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) el otorgamiento de un bono excepcional y por única vez, de S/1.000 para los servidores del régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 y del Decreto Legislativo 276. Pero solo irá para quienes perciban una remuneración menor o igual a menor o igual a S/5.265. El bono excepcional se paga por única vez en el mes de diciembre de 2025.

Revisa los bonos que se pagarán en 2026. - Crédito Andina

Los bonos de enero de 2026

Por otro lado, en enero de 2026 se empezará con otro bono, uno de S/100 para un gran grupo de servidores públicos. También este mes se entregará el conocido bono por escolaridad de todos los años:

El bono excepcional de S/100 se entregará máximo en enero de 2026. Irá para varios servidores y se logró por negociación colectiva. Serán beneficiadios servidores de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 y Leyes 30057, 29709 y 28091, del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales

Durante este mes también se dará el bono por escolaridad de S/400 en la planilla de pagos para los servidores públicos.

El bono de S/100 se cobrará en el Banco de la Nación, como todos los bonos extra. - Crédito Andina

Los otros bonos

Estos son los otros bonos que se pagarán en los siguientes meses:

Junio : Se entrega el bono por escolaridad de S/400 , para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial. Se dará en la planilla de pagos de este mes

Julio : Se dará el aguinaldo por Fiestas Patrias de S/300 a los servidores públicos en la planilla de pagos del mes

Diciembre: Se dará el aguinaldo por Navidad de S/300 a los servidores públicos en la planilla de pagos del mes