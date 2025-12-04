Perú

Cronograma de bonos para el sector público en 2026: Fechas de pago desde este diciembre

La Ley de Presupuesto 2026 ha sido promulgada el diario oficial del Gobierno, y con esta, se confirma una serie de bonificaciones para los trabajadores estatales. Infobae Perú ordenó el cronograma

Guardar
Infobae Perú ordenó los meses
Infobae Perú ordenó los meses en que se pagarán los bonos, según el Presupuesto Público 2026. - Crédito Presidencia

La nueva Ley del Presupuesto Público para 2026 ha sido publicada en el diario oficial El Peruano, y con esta se ha puesto en marcha oficialmente los plazos para la entrega de bonos a trabajadores de diferentes regímenes de diversos sectores del Estado.

Si bien el bono que irá para el mayor grupo será uno de S/100, una bonificación extraordinaria, también hay una serie de bonos dedicados a entidades que se entregarán durante el próximo año, 2026.

Sin embargo, la entrega de estos empezará este año, para algunos trabajadores, como los del Ministerio de Justicia que recibirán S/1.000 y los del Instituto Nacional Penitenciario que recibirán S/450.

El bono de S/100 del
El bono de S/100 del sector público se entregará en enero de 2026, según señala la Ley del Presupuesto Público. - Crédito Andina

Bonos de diciembre 2025

Si bien no hay un cronograma oficial ordenado de pagos de los bonos, Infobae Perú ha ordenado los meses en que estos se pagarán (máximo) a los trabajadores públicos, según sean incluidos en lo estipulado.

Así, estos se pagarán el mes de diciembre de 2025:

  • Se autoriza el otorgamiento de un bono, excepcional y por única vez, de S/450 para los servidores del INPE, del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 1057, Ley 29709, así como para el personal de la salud (solo para los profesionales de la salud y personal técnico y auxiliar asistencial de la salud). “El bono excepcional se paga por única vez en el mes de diciembre de 2025″, resalta la Ley del Presupuesto
  • Se autoriza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) el otorgamiento de un bono excepcional y por única vez, de S/1.000 para los servidores del régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 y del Decreto Legislativo 276. Pero solo irá para quienes perciban una remuneración menor o igual a menor o igual a S/5.265. El bono excepcional se paga por única vez en el mes de diciembre de 2025.
Revisa los bonos que se
Revisa los bonos que se pagarán en 2026. - Crédito Andina

Los bonos de enero de 2026

Por otro lado, en enero de 2026 se empezará con otro bono, uno de S/100 para un gran grupo de servidores públicos. También este mes se entregará el conocido bono por escolaridad de todos los años:

  • El bono excepcional de S/100 se entregará máximo en enero de 2026. Irá para varios servidores y se logró por negociación colectiva. Serán beneficiadios servidores de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 y Leyes 30057, 29709 y 28091, del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales
  • Durante este mes también se dará el bono por escolaridad de S/400 en la planilla de pagos para los servidores públicos.
El bono de S/100 se
El bono de S/100 se cobrará en el Banco de la Nación, como todos los bonos extra. - Crédito Andina

Los otros bonos

Estos son los otros bonos que se pagarán en los siguientes meses:

  • Junio: Se entrega el bono por escolaridad de S/400, para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial. Se dará en la planilla de pagos de este mes
  • Julio: Se dará el aguinaldo por Fiestas Patrias de S/300 a los servidores públicos en la planilla de pagos del mes
  • Diciembre: Se dará el aguinaldo por Navidad de S/300 a los servidores públicos en la planilla de pagos del mes

Temas Relacionados

Bonos 2026Cronograma de bonosSector públicoLey de Presupuesto 2026peru-economia

Más Noticias

Llovizna y frío en Lima: cuántos días durará la DANA ‘Qori’ y qué zonas serán las más afectadas, según Senamhi

Las persistentes lloviznas que cubren desde hace días a Lima, acompañadas por una humedad que roza el cien por ciento y temperaturas inusualmente bajas, tienen su causa en la presencia de la DANA ‘Qori’

Llovizna y frío en Lima:

Las contundentes razones por las que Alianza Lima fichará a Jairo Vélez: ¿por qué dejará Universitario?

Los ‘blanquiazules’ pagarán cláusula de salida por el jugador a César Vallejo, dueño de su pase. Está cerca de convertirse en nuevo fichaje de los victorianos

Las contundentes razones por las

Ataque en Puente Piedra: Balean a pareja de la asesora de la congresista Milagros Jáuregui

Jhonny Slim Pérez Ramos se desempeña como gerente de una conocida ladrillera y fue interceptado por los atacantes. El hombre fue trasladado a una clínica

Ataque en Puente Piedra: Balean

La gasolina más barata y más cara de Lima este 5 de diciembre

El costo de los carburantes se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

La gasolina más barata y

Trabajadores CAS de la Sunat tendrán gratificación y CTS: Pasarán al régimen 728

El Pleno del Congreso votó el dictamen de la Comisión de Economía que busca “asegurar el adecuado funcionamiento de la Sunat”

Trabajadores CAS de la Sunat
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Apagón en pleno discurso de Rafael López Aliaga durante cumbre Edircom 2025: exalcalde fue retirado del escenario

El 84% no sabía quién era José Jerí antes de ser presidente, pero el 62% aprueba su gestión, según encuesta

Defensoría del Perú en riesgo de perder acreditación internacional: GANHRI acuerda someter a revisión gestión de Josué Gutiérrez

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel responde a críticas

Gisela Valcárcel responde a críticas tras su regreso a Panamericana TV: “Volver a la TV y recibir tanto amor me emociona”

Laura Spoya lanza potente dardo musical tras entrevista a Brian Rullán: “Espero que no vuelvas, pues habrá otro ocupando tu lugar”

Brian Rullán fulmina a compañeros de podcast de Laura Spoya: “Desde que ella entró ahí todo se fue a la mie...”

Magaly Medina destapa chats de Brian Rullán: celos, reclamos y el quiebre definitivo con Laura Spoya: “Me la envenenaron”

Samahara Lobatón minimiza al ex de Dayanita tras coincidir en discoteca: “No sabía ni quién era, sale con mi amigo”

DEPORTES

Sorteo del Mundial 2026: día,

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA

Las contundentes razones por las que Alianza Lima fichará a Jairo Vélez: ¿por qué dejará Universitario?

Perú vs Colombia 3-2: resumen del triunfazo ‘blanquirrojo’ y clasificación a final de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 tras el triunfo ante Colombia

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así van los partidos de la ‘bicolor’ en el certamen