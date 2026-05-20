Fiscalía pide 30 años de cárcel para Andrés Hurtado y 24 años para fiscal Elizabeth Peralta por sobornos y tráfico de influencias

El Ministerio Público solicitó 30 años de prisión para Andrés Hurtado por una trama de sobornos y tráfico de influencias, además de multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos

El Ministerio Público pidió 30 años de prisión para el expresentador de televisión Andrés Hurtado, quien cumple prisión preventiva en el penal de Lurigancho, al presentar su requerimiento acusatorio por una trama de sobornos que también involucra a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta.

Según un documento difundido este miércoles por Latina, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó esa condena para la exfigura televisiva, así como el pago de multas por S/. 760,415.45 por tráfico de influencias y cohecho pasivo específico, y S/. 1,520,830.90 por cohecho activo específico.

PUBLICIDAD

La Fiscalía también pidió una inhabilitación de 20 años para Hurtado. Peralta, por su parte, enfrenta una solicitud de 24 años de prisión y multas que suman S/. 188,274.392 por tráfico de influencias y cohecho activo específico, y S/. 93,858.592 por cohecho pasivo específico. De igual modo, se requirió su inhabilitación durante 15 años para ejercer funciones públicas.

El exconductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ ha sido vinculado con un caso de presunto tráfico ilegal de oro, por supuestamente haber intervenido a favor de una empresa familiar para recuperar 100 kilos de oro incautados, a cambio de una comisión de un millón de dólares.

PUBLICIDAD

Elizabeth Peralta, fiscal suspendida y detenida, enfrenta una petición fiscal de 24 años de cárcel, multas elevadas e inhabilitación de 15 años

Peralta, fiscal especializada en lavado de activos recluida actualmente en el penal de Chorrillos, fue apartada preventivamente de su cargo por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, tras ser acusada de cobrar comisiones ilegales para intervenir en este caso.

A inicios de mayo, el Ministerio Público pidió otra pena de 4 años y 8 meses de cárcel contra el expresentador por una causa relacionada con presuntas irregularidades detectadas en el trámite realizado en 2019 por el futbolista Roberto Siucho ante Migraciones, cuando solicitó la renuncia a su nacionalidad peruana para poder jugar en China.

PUBLICIDAD

En estos hechos también está implicada la exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, para quien se solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, así como su inhabilitación durante diez años y el pago de 487 días-multa.

En desarrollo.

PUBLICIDAD