Adultos mayores recibirán S/350 del Programa Pensión 65 desde junio: consulta si accedes al subsidio

Miles de adultos mayores en condición de vulnerabilidad volverán a recibir el apoyo económico del Estado desde este lunes 1 de junio. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) confirmó el inicio del nuevo pago del programa Pensión 65, correspondiente al padrón de mayo-junio de 2026, que entrega una subvención bimestral de S/350 a personas de la tercera edad que no cuentan con una pensión pública ni privada.

El beneficio forma parte del cronograma oficial aprobado para este año y alcanzará a más de 824 mil usuarios en todo el país. La mayoría de beneficiarios podrá retirar el dinero en agencias del Banco de la Nación, agentes corresponsales y cajeros Multired, mientras que en las zonas rurales más alejadas continuarán operando los llamados “carritos pagadores” y “avioncitos pagadores”, mediante las Empresas de Transporte de Valores (ETV).

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¿Cuándo inicia el pago de Pensión 65 y quiénes podrán cobrar?

De acuerdo con el calendario oficial difundido por el Midis, el tercer desembolso del año —correspondiente al padrón mayo-junio— comenzará el lunes 1 de junio de 2026. Ese día iniciará el retiro para quienes cobran a través de la red bancaria habitual.

En tanto, los usuarios que viven en localidades alejadas y reciben el subsidio mediante las ETV podrán acceder al pago desde el jueves 9 de julio de 2026. Este sistema busca garantizar la entrega del dinero en comunidades donde no existen agencias bancarias cercanas.

El programa social precisó que aún quedan otros tres pagos programados para el resto del año. Estas son las fechas confirmadas:

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Padrón III (mayo-junio): 1 de junio / 9 de julio

Padrón IV (julio-agosto): 3 de agosto / 10 de septiembre

Padrón V (setiembre-octubre): 5 de octubre / 11 de noviembre

Padrón VI (noviembre-diciembre): 30 de noviembre / 8 de enero de 2027

Actualmente, más de 740 mil usuarios realizan el cobro mediante tarjeta de débito, modalidad que permite retirar el subsidio de manera rápida y segura en cajeros y agentes autorizados.

Además del apoyo económico, Pensión 65 complementa la atención con otros servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Entre ellos destacan el acompañamiento en salud “Te acompaño”, campañas de entrega de lentes y el impulso de pequeños emprendimientos a través de Saberes Productivos.

¿Cómo consultar con DNI si eres beneficiario de Pensión 65?

La ministra Lesly Shica acompaña los nuevos usuarios de Pensión 65 al recibir su primera subvención económica y tarjeta de débito del Banco de la Nación, impulsando su autonomía (MIDIS)

Las personas interesadas en verificar si forman parte del padrón de beneficiarios pueden realizar la consulta de manera virtual utilizando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Para revisar si accederán al pago de S/350 desde junio, deben seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma oficial de consulta ciudadana de Pensión 65. Colocar el número de DNI del adulto mayor. Digitar el código de verificación que aparece en pantalla. Hacer clic en la opción “Buscar”.

Tras completar el proceso, el sistema indicará si la persona figura en el padrón activo del programa social.

Asimismo, el servicio digital también permite conocer si existe alguna suspensión temporal del beneficio o verificar información relacionada con la afiliación al programa.

Las autoridades recordaron que Pensión 65 está dirigido exclusivamente a adultos mayores de 65 años que se encuentren en condición de pobreza extrema y que no reciban ingresos por jubilación o pensión. La clasificación socioeconómica es evaluada mediante el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

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Quienes aún no forman parte del programa pueden iniciar el trámite de afiliación en la municipalidad de su distrito. Para ello, deberán presentar su DNI y completar el Formulario 1000 de declaración jurada en la oficina de Programas Sociales correspondiente.

El Midis también informó que los usuarios tienen la posibilidad de solicitar el cambio de lugar de pago. Para ello, deben enviar un correo electrónico a la central de atención del programa indicando su número de DNI, teléfono de contacto y dirección actual.

Según cifras oficiales, las regiones con mayor cantidad de beneficiarios continúan siendo Lima y Cajamarca, donde miles de adultos mayores dependen de este subsidio económico para cubrir gastos básicos como alimentación, medicinas y transporte.

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