El Niño: más de S/ 164 mil millones de brecha educativa exponen a miles de escolares a lluvias, calor extremo e inundaciones

Colegio colapsa y 300 alumnos en peligro de no iniciar clases en marzo. Captura: Día a Día Trujillo

El avance del Fenómeno de El Niño Costero vuelve a poner bajo la lupa el estado de miles de colegios públicos en Perú, especialmente en regiones donde las lluvias intensas, el calor extremo y los deslizamientos ya afectan la continuidad de las clases. Mientras el país mantiene una brecha de infraestructura educativa que supera los S/ 164 mil millones, especialistas advierten que gran parte de las escuelas siguen construyéndose sin considerar las condiciones climáticas ni los riesgos naturales de cada zona.

La preocupación crece luego de que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantuviera la alerta por El Niño Costero y advirtiera que el evento climático podría continuar hasta inicios de 2027. El organismo prevé lluvias superiores a lo normal en la costa norte y temperaturas por encima de los valores habituales entre mayo y agosto de 2026, un escenario que podría afectar nuevamente a cientos de planteles vulnerables en regiones como Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad.

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Miles de colegios en Perú siguen expuestos a lluvias, inundaciones y calor extremo

Fotografías del colapso de las paredes de la I.E Ricardo Palma en Pataz. Foto: Composición Infobae Perú

Durante los últimos años, las emergencias climáticas han dejado en evidencia las limitaciones de la infraestructura educativa peruana. Techos colapsados, aulas inundadas, filtraciones y salones con temperaturas extremas forman parte de la realidad de miles de estudiantes que asisten a escuelas levantadas sin planificación adaptada al territorio.

Según información del Ministerio de Educación, la brecha nacional en infraestructura educativa supera los S/ 164 mil millones, una cifra que refleja el deterioro y déficit acumulado en miles de instituciones educativas del país. El problema se agrava en zonas expuestas al Fenómeno de El Niño, donde las precipitaciones y las altas temperaturas se han vuelto más frecuentes e intensas.

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El más reciente comunicado del ENFEN señala que entre mayo y julio de 2026 podrían registrarse lluvias entre normales y superiores a lo habitual en la costa norte. Además, se prevé que las temperaturas del aire continúen por encima de los promedios climatológicos en gran parte del litoral peruano. Aunque el evento se mantiene en categoría débil, no se descarta que alcance una intensidad moderada en los próximos meses.

En ese contexto, especialistas alertan que muchas escuelas continúan respondiendo a una realidad climática del pasado. José Ignacio Pacheco, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de UCAL y doctor en urbanismo, sostiene que el problema no solo pasa por construir más colegios, sino por cambiar la manera en que se diseñan.

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“El país no puede seguir levantando escuelas con una lógica homogénea, como si las condiciones climáticas fueran las mismas en Piura, Cusco o Loreto. Hoy necesitamos una arquitectura educativa resiliente, que dialogue con el territorio y anticipe los riesgos ambientales”, explicó.

El especialista remarcó que existen instituciones educativas ubicadas en zonas inundables o expuestas a huaicos, donde no se han incorporado estudios geofísicos ni sistemas adecuados de drenaje pluvial. También advirtió que en varias regiones persisten aulas sin ventilación suficiente para enfrentar olas de calor o ambientes sin aislamiento térmico en zonas altoandinas.

Qué cambios se plantean para evitar que las escuelas colapsen ante El Niño

Niños deben soportar el frío, la lluvia y el intenso sol para completar su educación. (Canal N)

Frente a este escenario, especialistas en urbanismo y arquitectura educativa plantean una transformación del modelo actual de construcción de colegios en Perú. La propuesta apunta a que las nuevas infraestructuras respondan a las características climáticas y geográficas de cada región, especialmente en un contexto donde los fenómenos extremos son cada vez más recurrentes.

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Uno de los principales cambios sugeridos es incorporar el llamado diseño bioclimático, una estrategia que adapta las edificaciones al entorno natural. Esto implica, por ejemplo, instalar sistemas de ventilación y protección solar en la costa norte, utilizar aislamiento térmico en zonas altoandinas y construir estructuras resistentes a la humedad y lluvias intensas en la Amazonía.

Otro punto considerado prioritario es integrar la gestión del riesgo de desastres desde el diseño de las escuelas. La propuesta incluye evaluar la calidad de los suelos, identificar zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos y desarrollar obras de contención y drenaje antes de iniciar cualquier construcción.

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También se plantea priorizar materiales sostenibles y soluciones pasivas que permitan mantener condiciones térmicas adecuadas sin elevar excesivamente los costos operativos de los colegios. A ello se suma la necesidad de crear espacios flexibles que puedan adaptarse rápidamente ante sismos, emergencias climáticas o incluso ser utilizados como centros de apoyo comunitario.

La experiencia de Ecuador aparece como uno de los casos observados por especialistas peruanos. En 2024, el Ministerio de Educación ecuatoriano intervino 204 instituciones educativas ubicadas en zonas vulnerables frente a lluvias intensas, con una inversión superior a los USD 7.5 millones. Las obras incluyeron refuerzo de techos, mejoras en sistemas hidrosanitarios y medidas de mitigación frente a inundaciones.

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Además, junto a UNICEF, se impulsó el programa Escuelas Resilientes al Clima, orientado a mejorar acceso al agua, saneamiento y adecuación de espacios escolares frente a eventos climáticos extremos.

“Ecuador entendió algo importante: la infraestructura escolar no puede reaccionar después del desastre, debe prepararse antes. No se trata de copiar modelos, sino de aprender que cada escuela debe responder a las condiciones del lugar donde está emplazada”, sostuvo Pacheco.

Mientras el ENFEN mantiene la vigilancia sobre el comportamiento del Niño Costero, autoridades y especialistas coinciden en que uno de los mayores desafíos será garantizar que las escuelas del país puedan resistir eventos climáticos cada vez más severos sin interrumpir el acceso a la educación de millones de estudiantes.

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