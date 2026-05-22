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Vanessa Palacios apunta a dirigir la selección y se prepara en Europa: “Quiero ayudar a que el vóley peruano vuelva a crecer”

La exlíbero de la ‘blanquirroja’ reveló que atraviesa un exigente proceso de formación en Francia con el objetivo de convertirse en entrenadora y, en el futuro, dirigir al equipo patrio

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La exjugadora se viene preparando en Francia para cumplir ese objetivo - Crédito: La Cátedra Deportes.

Vanessa Palacios dejó huella como una de las mejores líberos de los últimos tiempos en la selección peruana de vóley. Sin embargo, la dos veces mundialista con la ‘bicolor’ no se conforma con lo conseguido como jugadora y ahora apunta a un nuevo desafío: convertirse en entrenadora y, en el futuro, dirigir al equipo nacional para contribuir al crecimiento del vóley peruano desde el banquillo.

En una entrevista con el programa ‘La Cátedra Deportes’, la popular ‘Choco’ explicó el exigente camino que viene recorriendo en Francia, donde se prepara para obtener licencias y certificaciones oficiales de directora técnica en un sistema de alto nivel. La exvoleibolista explicó que el sistema francés exige superar distintas evaluaciones antes de poder ejercer profesionalmente como estratega.

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A mí me encantaría dirigir a la selección, ese es mi objetivo final. Aquí cuando tienes que dar exámenes para presentarte a hacer las formaciones del Estado francés que te piden, tienes todos los exámenes: escrito, práctico y oral. Y en el oral te preguntan tu proyecto de futuro”, explicó Palacios.

En ese sentido, la exseleccionada señaló que siempre deja claro su propósito a largo plazo cuando es consultada en estas evaluaciones. “Yo siempre digo que intento prepararme lo máximo posible, quiero prepararme al máximo nivel, porque mi objetivo final como peruana, como exjugadora de la selección y como amo a mi país, es ser en algún momento entrenadora de la selección de Perú”, agregó.

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Vanessa Palacios apunta a dirigir la selección peruana de vóley y se prepara en Europa.
Vanessa Palacios apunta a dirigir la selección peruana de vóley y se prepara en Europa. Crédito: Facebook

El sueño de dirigir a la selección

Más allá de su presente académico y del exigente proceso de formación que atraviesa en Europa, Vanessa Palacios dejó en claro que su gran objetivo profesional es volver al vóley peruano desde un rol técnico. La exlíbero aseguró que tiene muy claro el camino que quiere seguir y que dirigir a la selección nacional representa una de sus mayores metas como entrenadora.

“Yo lo tengo claro. No sé cuándo será, no sé cuándo se dará la oportunidad, pero por supuesto que uno de los objetivos como entrenadora es llegar a dirigir a la selección. Yo no digo qué categoría, pero claro que me gustaría”, señaló.

La popular ‘Choco’ explicó que su deseo de asumir ese reto nace no solo de su experiencia como exseleccionada, sino también del cariño y compromiso que mantiene con el deporte peruano. Durante años defendió la camiseta nacional en distintas competencias internacionales y ahora busca aportar desde otro lugar.

Me gustaría ayudar a que el vóley peruano vuelva a crecer. Sé que es complicado, que nos quedan muchos años, que tienen que cambiar muchas cosas, pero si yo puedo aportar, yo con mucho gusto. Para eso me formo, para aportar”, afirmó.

Vanessa Palacios ya acumula sus primeras experiencias en Francia.
Vanessa Palacios ya acumula sus primeras experiencias en Francia. Crédito: Facebook

Convicción y camino a futuro

Vanessa Palacios también destacó la convicción con la que viene afrontando esta nueva etapa en su vida profesional. La exvoleibolista aseguró que su preparación no es improvisada y que busca capacitarse al máximo nivel para estar lista cuando aparezca una oportunidad importante en el futuro.

“Tengo la convicción de que lo que digo es así porque me he formado para eso y tengo experiencia en ello. Entonces, ya veremos si Dios quiere. De momento, estoy en ese camino y en ese proceso”, comentó.

La exlíbero considera que su experiencia de casi dos décadas en la selección peruana, sumada al aprendizaje que viene adquiriendo en Europa, puede convertirse en una combinación valiosa para aportar al vóley nacional desde la dirección técnica.

Por ahora, continúa enfocada en completar su formación y seguir acumulando experiencia en el ‘Viejo Continente’, mientras mantiene intacto el sueño de regresar algún día al Perú para asumir el desafío de dirigir a la selección nacional y ayudar a impulsar nuevamente el crecimiento del vóley peruano.

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