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Hackean el Sismate y envían falsa alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami: mencionan a Curwen y “fraude electoral”

Miles de usuarios recibieron mensajes de emergencia en sus celulares, un día después del fuerte movimiento sísmico registrado en Ica. Un segundo aviso con contenido político confirmó la vulneración del sistema estatal

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Sismate - Hackeo - Curwen - Perú - 20 mayo
Composición: Infobae Perú

Miles de peruanos quedaron desconcertados la noche de este miércoles luego de que sus celulares emitieran una inesperada alarma del Sismate, el sistema oficial de alertas tempranas del Estado peruano. El mensaje advertía sobre un supuesto sismo de magnitud 8,7 frente a la costa central del Perú y un “peligro inminente de tsunami” en todo el litoral, generando temor y confusión en distintas regiones del país.

Sin embargo, la situación tomó un giro aún más extraño minutos después, cuando comenzaron a llegar nuevos mensajes a través del mismo sistema. Además de referencias a “fraude electoral”, los responsables del hackeo mencionaron directamente a Curwen, popular streamer y creador de contenido peruano. La difusión masiva de estas alertas reforzó las sospechas sobre la vulneración del sistema estatal y provocó una ola de reacciones en redes sociales.

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El extraño mensaje del Sismate y las alertas que confirmaron el hackeo

Sismate - Hackeo - Curwen - Perú - 20 mayo
Composición: Infobae Perú

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, el primer mensaje atribuido al Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) indicaba lo siguiente: “Sismo de gran magnitud 8.7 frente a la costa central del Perú” y exhortaba a la ciudadanía a evacuar inmediatamente hacia zonas altas y alejarse del mar y los ríos.

Lo que más llamó la atención fue que, al final del texto, aparecía un enlace externo presuntamente relacionado con un canal de Telegram, algo inusual en este tipo de comunicaciones oficiales. Minutos después, numerosos usuarios reportaron una segunda alerta aún más extraña.

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El nuevo mensaje decía:

“Alerta de Emergencia 20-05-2026, 07:53 p.m.

HOLA PERUANOS LES HABLA DEFACEPERU

FRAUDE ELECTORAL

NO SE QUEDEN CIEGOS

DIVIDE Y VENCERAS”.

La difusión masiva de este segundo aviso terminó por confirmar el hackeo al Sismate. Diversos usuarios aseguraron que el contenido no correspondía al formato habitual utilizado por las entidades oficiales y cuestionaron cómo un mensaje político pudo llegar a través de una herramienta diseñada exclusivamente para emergencias.

Según trascendió preliminarmente, tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) preparan un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido tras la vulneración del sistema estatal de alertas.

El incidente provocó preocupación debido a que el Sismate tiene como finalidad alertar a la población ante desastres reales como tsunamis, huaicos, inundaciones o eventos sísmicos de gran magnitud. Al tratarse de un sistema que interrumpe automáticamente la pantalla de los celulares con sonido y vibración, el impacto del mensaje fue inmediato entre miles de ciudadanos.

¿Qué es Deface Perú y cómo opera el grupo señalado tras el hackeo al Sismate?

hacker en hackeando en computadora
Los "hackers" apuntaron a proveedores del Banco Central de Brasil. En Perú buscan que esto no pase. - Crédito Difusión

El nombre “Deface Perú” no es nuevo en el ámbito digital peruano. Se trata de un colectivo de hackers vinculado a acciones de hacktivismo y ataques informáticos contra entidades públicas y plataformas estatales. El grupo opera principalmente a través de Telegram y en los últimos meses ha sido relacionado con filtraciones de documentos y vulneraciones a portales gubernamentales.

Entre los casos más conocidos atribuidos al colectivo figura el ataque a la página web de la Municipalidad de Arequipa en mayo de 2025, donde difundieron mensajes contra la gestión municipal y filtraron archivos internos. Posteriormente, también fueron señalados por intervenir sitios vinculados al Gobierno de Colombia durante el conflicto diplomático por la isla Santa Rosa.

Otro de los episodios que generó mayor repercusión ocurrió en septiembre de 2025, cuando el grupo difundió documentos relacionados con la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú y publicó información de agentes destinados a protestas sociales. Además, el colectivo también fue vinculado a ataques contra plataformas estatales como el diario oficial El Peruano.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado cómo se produjo el hackeo al Sismate ni cuántos usuarios recibieron las falsas alertas. Sin embargo, el hecho de que el segundo mensaje mencionara directamente a “Deface Perú” incrementó la atención sobre las capacidades de este grupo y la seguridad de las plataformas digitales del Estado.

El caso también ha abierto interrogantes sobre la protección del Sismate, una herramienta implementada por el MTC y operada por Indeci para advertir a la población sobre riesgos inminentes. Este sistema utiliza tecnología Cell Broadcast, lo que permite enviar mensajes masivos a celulares dentro de zonas específicas sin necesidad de internet o saldo telefónico.

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