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Colapso parcial en casona histórica de Piura activa supervisión inmediata del Ministerio de Cultura por riesgo estructural

La vivienda afectada permanecía habitada y mantenía actividad comercial al momento del incidente

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El Ministerio de Cultura ejecutó inspecciones técnicas en inmuebles patrimoniales de Piura e Ica tras daños estructurales y movimientos sísmicos. Difusión
El Ministerio de Cultura ejecutó inspecciones técnicas en inmuebles patrimoniales de Piura e Ica tras daños estructurales y movimientos sísmicos. Difusión

Las inspecciones técnicas en inmuebles patrimoniales de Piura e Ica activaron nuevas alertas sobre el estado de conservación de edificaciones históricas expuestas a daños estructurales. El Ministerio de Cultura informó sobre intervenciones inmediatas en distintos puntos del país luego de registrarse afectaciones en casonas, museos e iglesias consideradas parte del patrimonio cultural.

En Piura, la preocupación se concentró en una casona ubicada en pleno Centro Histórico, donde se produjo un colapso parcial que obligó a una evaluación de emergencia. La revisión incluyó recomendaciones orientadas a evitar nuevos desprendimientos y reducir riesgos para quienes ocupan el inmueble y transitan por la zona.

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En paralelo, en Ica, equipos técnicos verificaron fisuras y rajaduras en espacios culturales y religiosos tras recientes movimientos sísmicos. Los reportes preliminares descartaron daños severos en las estructuras principales, aunque el monitoreo permanece activo en varios recintos históricos.

Ministerio de Cultura intervino casona afectada en el Centro Histórico de Piura

En Piura, una casona del Centro Histórico sufrió un colapso parcial y fue declarada en estado crítico en su segundo nivel. Difusión
En Piura, una casona del Centro Histórico sufrió un colapso parcial y fue declarada en estado crítico en su segundo nivel. Difusión

El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, realizó una supervisión inmediata tras el colapso parcial de una casona situada en la calle Cusco N.° 602, en la intersección con la calle Callao. El inmueble integra el patrimonio monumental del Centro Histórico de Piura.

Durante la inspección, personal técnico y legal efectuó la constatación del predio y verificó las condiciones de seguridad de la estructura. La entidad precisó que no se reportaron personas heridas luego del incidente.

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Las evaluaciones incluyeron recomendaciones de emergencia para estabilizar la infraestructura y reducir el riesgo de un desplome mayor. Los especialistas también comprobaron la colocación de puntales provisionales en sectores comprometidos del inmueble.

La arquitecta Cinthya Cotlear León, integrante de la Unidad de Patrimonio Histórico Inmueble de la DDC Piura, indicó que “el segundo nivel de la casona se encuentra en estado crítico y requiere una intervención urgente”. La especialista añadió que las medidas de emergencia necesitan ejecución inmediata debido al nivel de riesgo identificado durante la inspección.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura informó que la casona no permanecía abandonada al momento del colapso parcial. Según la entidad, el inmueble continuaba habitado y registraba actividad comercial regular.

El Ministerio de Cultura señaló además que la vivienda contaba con licencias de funcionamiento vigentes y figuraba dentro del registro oficial de inmuebles considerados patrimonio histórico de la ciudad.

La condición de ocupación del predio incrementó la necesidad de aplicar medidas preventivas y controles permanentes en la estructura. Las autoridades mantuvieron la supervisión sobre el estado del segundo nivel, identificado como la zona con mayor deterioro.

Cultura notificará a empresa vinculada a obras viales

La vivienda afectada permanecía habitada y mantenía actividad comercial al momento del incidente. Difusión
La vivienda afectada permanecía habitada y mantenía actividad comercial al momento del incidente. Difusión

La DDC Piura recordó que previamente había advertido a la empresa encargada de las obras de reconstrucción vial en el sector sobre la necesidad de ejecutar trabajos de apuntalamiento preventivo en la casona afectada.

Tras el colapso parcial, el Ministerio de Cultura anunció que notificará nuevamente a la empresa para que adopte las acciones correspondientes frente a la situación detectada en el inmueble histórico.

La entidad también confirmó seguimiento permanente a las labores de estabilización y recuperación de la casona, debido al riesgo de nuevos daños estructurales en el predio patrimonial.

Museo Regional de Ica presentó rajaduras en varios ambientes

La Iglesia Catedral de Ica y la Iglesia del Colegio San José registraron fisuras superficiales y desprendimientos leves, sin afectaciones estructurales relevantes. Difusión
La Iglesia Catedral de Ica y la Iglesia del Colegio San José registraron fisuras superficiales y desprendimientos leves, sin afectaciones estructurales relevantes. Difusión

En Ica, el Ministerio de Cultura reportó afectaciones en el Museo Regional “Adolfo Bermúdez Jenkins”. La información difundida por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica señaló la presencia de rajaduras en paredes de algunos ambientes del recinto.

El reporte se emitió mediante el Espacio de Monitoreo y Seguimiento Sectorial de la DDC Ica, área encargada de centralizar los datos obtenidos durante inspecciones posteriores a movimientos sísmicos.

Las evaluaciones técnicas formaron parte del protocolo aplicado en bienes culturales luego de eventos de fuerte intensidad. Las autoridades precisaron que no existen reportes sobre daños en las colecciones arqueológicas ni afectaciones mayores en las salas de exhibición.

El Museo Regional de Ica conserva piezas vinculadas a antiguas culturas del sur peruano y constituye uno de los principales espacios culturales de la región.

Iglesias históricas registraron fisuras superficiales

Las inspecciones también alcanzaron a la Iglesia Catedral de Ica y a la Iglesia del Colegio San José. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, ambos inmuebles presentaron fisuras superficiales y desprendimientos leves.

Los informes preliminares descartaron daños estructurales significativos en las edificaciones religiosas evaluadas. Sin embargo, las autoridades mantuvieron el monitoreo para detectar posibles nuevas afectaciones que requieran intervenciones adicionales.

El sector Cultura indicó que las iglesias históricas de la región forman parte de las revisiones prioritarias luego de sismos de mediana y fuerte magnitud. Las verificaciones continúan en coordinación con las entidades competentes encargadas de la conservación patrimonial.

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