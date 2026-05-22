La polémica reacción de María del Carmen Alva tras disolución de la bancada Podemos Perú: “No quieren trabajar”

Continuidad institucional en Perú: así se elegirá el gabinete de la presidenta interina Alva. (Foto: Agencia Andina)

El partido Podemos Perú oficializó este jueves 21 de mayo la disolución inmediata de su bancada parlamentaria, una decisión que convierte a sus 12 integrantes en congresistas independientes y marca el inicio de una reestructuración interna.

El anuncio se formalizó tras el bajo desempeño electoral de la agrupación en los comicios generales del 2026, donde el líder José Luna Gálvez alcanzó solo el 1,59% de los votos válidos.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) comunicó que la medida responde a un pedido de las bases partidarias y contempla tres acciones principales: la disolución del grupo parlamentario, la apertura de procesos disciplinarios contra militantes investigados por presunta corrupción y la elección de un nuevo secretario general nacional.

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Hasta el miércoles, la bancada estaba conformada por legisladores como José Arriola Tueros, Guido Bellido Ugarte, Digna Calle Lobatón, Judith Laura Rojas, José Luna Gálvez y otros.

La salida de Digna Calle fue la primera en hacerse pública. A través de su cuenta de X, confirmó que presentó su renuncia irrevocable al grupo parlamentario, en línea con la resolución tomada por la dirigencia del partido.

“Siendo consecuente con la decisión asumida por el partido, he presentado mi renuncia irrevocable al Grupo Parlamentario Podemos Perú”, escribió. Con el retiro de Podemos Perú, el bloque de congresistas sin agrupación suma ahora 19 miembros.

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Esta agrupación llegó al Congreso en 2021 con apenas cinco escaños y amplió su representación en los años siguientes al reclutar parlamentarios provenientes de Somos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Perú Libre, Juntos por el Perú y el Bloque Magisterial.

Comunicado de Podemos Perú

“No quieren trabajar”

La congresista María del Carmen Alva fue una de las primeras voces en pronunciarse sobre la disolución de la bancada de Podemos Perú.

Alva resaltó que este grupo, al estar integrado por parlamentarios provenientes de diferentes partidos políticos, evidencia una composición heterogénea y motivada por la búsqueda de representación parlamentaria más que por afinidades ideológicas.

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Según Alva, varios de los ahora exintegrantes de Podemos Perú llegaron a la bancada tras perder pertenencia en sus partidos originales. “Ahí hay perro, pericote y gato. No hay gente de Podemos de toda la vida”, declaró al referirse a la variedad de orígenes de los legisladores.

La congresista insistió en que el único objetivo era conservar beneficios políticos y administrativos, como el acceso a comisiones y otros espacios dentro del Congreso.

Alva también cuestionó el momento de la decisión, a pocos meses de la culminación del actual periodo legislativo. En su opinión, la disolución evidencia una falta de interés por continuar con las labores parlamentarias.

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“Si tú te disuelves, todos son parias. Es complicado presentar proyectos de ley, aprobarlos; no tienen portavoces, no tienen nada (...) Lo único que demuestra es que ya no quieren trabajar, están de salida”, afirmó.

La parlamentaria agregó que la situación de Podemos Perú no se compara con la crisis interna de Acción Popular, bancada que también vivió tensiones y renuncias.

Explicó que su propia salida de ese grupo fue por desacuerdos con la elección del portavoz parlamentario, lo que consideró una diferencia sustancial frente a los hechos recientes.