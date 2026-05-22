Los Chankas piden cambiar de árbitro para el partido ante Alianza Lima: reclaman un juez sin cuestionamientos y VAR con insignia FIFA

El club de Andahuaylas solicitó a la Comisión Nacional de Árbitros modificar la designación de Michael Espinoza y exigir un VAR con insignia FIFA para el crucial partido frente a Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026 (Los Chankas)

A dos días del trascendental choque por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 frente a Alianza Lima, la dirigencia de Los Chankas elevó el tono en la previa con un pronunciamiento público en el que objetó la nómina arbitral definida para el encuentro de este fin de semana.

En un comunicado difundido en redes sociales, la institución sostuvo que la elección del juez principal no ofrece garantías suficientes para un compromiso de alta incidencia deportiva y exigió cambios.

El partido está programado para el sábado 23 de mayo a las 20:30 en el estadio Alejandro Villanueva, en Matute, y el conjunto de Andahuaylas considera que el resultado puede incidir en la disputa del primer certamen de la temporada.

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El comunicado y el foco de la objeción arbitral

Los Chankas elevaron su protesta contra la designación de Michael Espinoza para el duelo en Matute y señalaron que el árbitro arrastra cuestionamientos públicos incompatibles con un partido decisivo. (Los Chankas)

En su mensaje, Los Chankas plantearon que la asignación de la terna llega en un tramo que el club considera determinante en el campeonato. “El club Deportivo Los Chankas expresa su firme desacuerdo y profunda preocupación por la designación de la terna arbitral para el próximo encuentro, considerando la alta trascendencia deportiva del compromiso y el momento decisivo que atraviesa el Torneo Apertura”, indicó el texto.

El punto central del reclamo se concentró en la figura del árbitro principal. La institución rechazó que Michael Espinoza conduzca el partido, al argumentar que existen cuestionamientos públicos vinculados a actuaciones anteriores. “Rechazamos la designación del señor Michael Espinoza como árbitro principal, debido a los cuestionamientos públicos existentes respecto a sus actuaciones en distintos partidos, situación que no brinda la confianza necesaria para un encuentro de esta magnitud”, señaló el club.

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El pronunciamiento no incluyó casos específicos ni partidos puntuales en los que, según su postura, se originaron esas observaciones. Aun así, Los Chankas sostuvieron que la discusión pública alrededor del árbitro resulta incompatible con un encuentro que calificaron como de máxima exigencia competitiva por el momento del torneo y por lo que se juega cada equipo en la tabla.

El pedido a la Conar y el requisito para el VAR

El club andahuaylino pidió cambios en la conducción arbitral del duelo ante Alianza Lima y reclamó un sistema VAR encabezado por jueces con acreditación FIFA vigente. (CONAR)

Además de expresar disconformidad, el club formalizó una solicitud de reemplazo. En el comunicado, Los Chankas pidieron a la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) que reconsidere la designación y nombre a un juez principal que no arrastre observaciones públicas recientes.

“Por la importancia del compromiso y en defensa de la transparencia del campeonato, solicitamos la designación de un árbitro principal que no registre cuestionamientos públicos recientes, así como un árbitro VAR con insignia FIFA, a fin de garantizar imparcialidad, neutralidad y justicia deportiva para ambos clubes”, agregaron.

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El reclamo incluyó, por lo tanto, dos ejes: el cambio de la conducción en cancha y una condición para el videoarbitraje. Los Chankas plantearon que el responsable del VAR cuente con insignia FIFA, un pedido que presentaron como un mecanismo de resguardo para un partido de alta tensión deportiva.

En el texto, el club sostuvo que su postura no se limitó a una preocupación propia, sino a una pretensión de garantías para ambos participantes. Esa formulación, según el comunicado, apuntó a sostener el principio de igualdad de trato para Alianza Lima y Los Chankas, en un contexto en el que cada decisión arbitral puede adquirir un peso decisivo.

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El partido en Matute y lo que está en juego en el Apertura

El encuentro entre Alianza Lima y Los Chankas fue presentado por el club visitante como un cruce decisivo para el Apertura, en medio de cuestionamientos arbitrales previos. (Alianza Lima)

El duelo entre Alianza Lima y Los Chankas se jugará el sábado 23 de mayo a las 20:30 en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro corresponde a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 y el club de Andahuaylas lo presentó como un compromiso con impacto directo en la pelea por el título del primer certamen del año.

En su pronunciamiento, Los Chankas colocaron el foco en el “momento decisivo” del torneo y en la “trascendencia deportiva” del cruce en Matute. En esa línea, el club remarcó que el contexto eleva el estándar de exigencia sobre la terna arbitral y, por extensión, sobre la confianza que la designación debe generar.

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La institución también incluyó un tramo destinado a fijar su actitud competitiva para el partido, más allá del pedido de cambios. “Los Chankas afrontarán este partido con carácter, unidad y respeto por la competencia, manteniéndose firmes y enfocados en sus objetivos deportivos”, afirmaron.

El comunicado se difundió este jueves 21 de mayo, a pocos días del partido, y puso en primer plano la discusión sobre la designación del árbitro principal. Los Chankas insistieron en que el encuentro requiere condiciones de neutralidad e imparcialidad, con un juez principal sin cuestionamientos públicos recientes y un VAR con insignia FIFA, según su solicitud dirigida a la Conar.

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