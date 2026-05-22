Perú

María Pia Copello y +QTV en reestructuración: los programas que no funcionaron, la salida de Peter Fajardo y la crisis en su canal de streaming

La conductora confirmó que ‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’ terminan este 22 de mayo. A eso se suma la salida de Peter Fajardo y el reordenamiento de horarios en los programas principales del canal.

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María Pía Copello informó que ‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’ se emitirán solo hasta este viernes 22 de mayo. La conductora anunció una reestructuración en su canal QTV y prometió revelar pronto qué ocurrirá con ambos formatos. YouTube: Sin Q Decir.

+QTV, el canal de streaming liderado por María Pía Copello, atraviesa una etapa de reestructuración que ya se siente en pantalla. La conductora confirmó que dos de sus formatos deportivos, ‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’, se emitirán solo hasta este viernes 22 de mayo, mientras el equipo define “qué es lo que va a pasar” con ambos espacios y con la parrilla general.

El anuncio no llega solo. En paralelo, el productor Peter Fajardo comunicó su salida de +QTV Network, cerrando un ciclo que empezó con el lanzamiento del canal en febrero de 2026. La combinación de cierres, ajustes de horarios y cambios de panel alimentó en redes la lectura de una crisis de programación y de identidad, justo cuando el streaming peruano se vuelve más competitivo.

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“Es importante ser franca”: el anuncio de Copello y el fin de dos streamings deportivos

Durante la última transmisión de ‘Sin +Q Decir’, María Pía tomó unos minutos para hablarle directamente a su audiencia. “Tengo algo importante que anunciar… hay programas que van a entrar en reestructuración y es importante decirlo y ser franca con ustedes”, señaló.

Acto seguido, agradeció a quienes integraron ‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’ y confirmó el cierre de ambas emisiones esta semana: “Estos dos programas terminan el día viernes y más adelante ya estaremos comunicando qué es lo que va a pasar, cuál es la siguiente etapa para +QTV”.

El mensaje fue interpretado en redes como un cierre temporal, más que una cancelación definitiva, aunque el hecho concreto es que los dos formatos deportivos salen del aire mientras se reorganiza la propuesta.

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María Pía Copello anuncia la reestructuración de sus streamings deportivos. YouTube: Sin +QDecir.
María Pía Copello anuncia la reestructuración de sus streamings deportivos. YouTube: Sin +QDecir.

Los programas que no terminaron de cuajar: ‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’

‘Primer Toque’ apostó por análisis deportivo y debate en tono de streaming. Su panel incluía a Talía Azcárate, Erick Delgado, Jampool Cuadros y Jean Rodríguez, con una dinámica de conversación directa y participación del público.

‘Más que Fútbol’, por su parte, se enfocó en fútbol local con nombres conocidos: Flavio Maestri, Richard de la Piedra, el ‘Flaco’ Granda, Carlos Galván y Julinho, además de Pol Deportes como corresponsal.

La apuesta tenía lógica: sumar credibilidad con exfutbolistas y periodistas y competir en un rubro con audiencia fiel. El problema, según la lectura que circula en redes, es que el contenido deportivo exige constancia, titulares, primicias y una identidad clara para sostener comunidad, algo que —al menos en esta primera etapa— no terminó de consolidarse.

‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’ se despedirán este viernes 22 de mayo, según confirmó la conductora. YouTube: +QTV Network.
‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’ se despedirán este viernes 22 de mayo, según confirmó la conductora. YouTube: +QTV Network.

La salida de Peter Fajardo: “Se ha cerrado un ciclo”

Mientras Copello hablaba de reestructuración, Peter Fajardo publicó un comunicado en Instagram que aceleró la conversación sobre cambios internos. “Debido a lo que se viene comentando en redes, me veo en la obligación de contarles que se ha cerrado un ciclo para mí y hoy me toca despedirme de +QTV Network”, escribió.

Fajardo agregó: “Me voy agradecido con cada persona del equipo que confió en mí y puso el alma en este proyecto. Les deseo todo lo mejor”.

Su salida no pasó desapercibida. Samuel Suárez, creador de Instarándula y conductor de ‘Q’Bochinche!, reaccionó con sorpresa y dejó un mensaje que se compartió rápidamente: “Nooo, jefecito supremo nooo. Nos agarró en frío este post”.

Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello
Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello

La llegada de Abneer Robles y el intento de calmar rumores

En medio de la ola de especulaciones, Abneer Robles, conocido por su experiencia como productor de ‘La Manada’, apareció en la mesa del espacio de Copello. La presencia alimentó versiones sobre reemplazos y cambios en la producción, pero tanto él como María Pía buscaron cortar la narrativa.

“Quiero también aclarar que no está contratado. Abneer no ha venido en el puesto de nadie (…) tampoco ha despedido personas. Este es un canal gestionado por una gerencia que toma las decisiones”, dijo Copello.

Robles, por su parte, explicó que su rol era puntual: asesorar en contenido. “Yo no soy ni siquiera productor. Lo que Pía me pide es que nos asesores un poco con el contenido”, señaló.

El acercamiento, además, incluyó una conversación previa para limar asperezas del pasado, facilitada por Israel Dreyfus, integrante de ‘Sin +Q Decir’.

María Pía Copello – Abner Robles – La Manada – Perú – entretenimiento – 2 febrero
El productor reveló la carga emocional y profesional detrás de su defensa del grupo, asegurando que la estabilidad de su equipo es fruto de esfuerzo y apoyo mutuo entre todos (Instagram / YouTube)

Cambios de horarios y rotación de conductores: señales de ajustes urgentes

La reestructuración no se limita a dos programas deportivos. Los horarios también se movieron, un patrón típico cuando una plataforma intenta encontrar su mejor franja de audiencia.

‘Q’Bochinche!’ cambiará a un nuevo horario, de 11:30 a 13:30, desde el lunes 25 de mayo. ‘Sin +Q Decir’ también atravesó variaciones: estuvo a las 11:00 y luego se movió a las 10:00.

A eso se suma la rotación de conductores. ‘Sin +Q Decir’ inició con un grupo amplio: Daniela Darcourt, Israel Dreyfus, Flavia López, Dafonseka y Diego Rivero. Con el tiempo, el panel cambió; hoy el programa se sostiene con María Pía Copello, Diana Sánchez, Israel Dreyfus y Flor de Hortóla. Darcourt se retiró por su agenda musical.

Sin +Q decir son María Pía Copello, Daniela Darcourt, Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.
Sin +Q decir son María Pía Copello, Daniela Darcourt, Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.

¿Crisis o ajuste natural? Lo que está claro en +QTV

En streaming, los proyectos nacen, prueban, cambian y se redefinen rápido. Pero cuando coinciden cierres, salida de un productor visible y reacomodo de paneles y horarios, el público lo lee como crisis o, al menos, como una etapa de corrección urgente.

Por ahora, Copello solo adelantó una idea: habrá anuncios. Y, mientras tanto, +QTV se mueve en tiempo real para encontrar un formato sostenible, una parrilla coherente y una identidad que convierta la curiosidad inicial en audiencia constante.

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