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Arequipa: Inabif y PNP activan respuesta rápida para proteger a niñas y niños en situación vulnerable

Autoridades acordaron implementar canales de comunicación inmediata entre comisarías y centros de acogida para actuar ante emergencias

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Arequipa: autoridades implementarán comunicación directa entre comisarías y centros de acogida infantil. (Foto: Inabif)
Arequipa: autoridades implementarán comunicación directa entre comisarías y centros de acogida infantil. (Foto: Inabif)

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) y la Policía Nacional del Perú (PNP) acordaron reforzar los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en la región Arequipa. La medida fue adoptada durante una mesa de trabajo interinstitucional encabezada por la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, junto con autoridades policiales y representantes de los Centros de Acogida Residencial (CAR).

La reunión tuvo como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo que involucren a menores en estado de desprotección familiar. Durante el encuentro, las instituciones coincidieron en la necesidad de establecer una coordinación más rápida y efectiva para actuar ante emergencias o incidentes reportados en los centros de acogida.

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Según informó el Inabif, uno de los principales acuerdos alcanzados fue la implementación de canales de comunicación inmediata entre las comisarías y los directores de los CAR de sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, se dispuso la creación de un grupo de respuesta rápida que permita atender con mayor celeridad cualquier caso que comprometa la integridad de los menores residentes.

Arequipa: Inabif y PNP crean grupo de respuesta rápida para atender emergencias en centros de acogida. (Foto: INABIF)
Arequipa: Inabif y PNP crean grupo de respuesta rápida para atender emergencias en centros de acogida. (Foto: INABIF)

Coordinación entre Inabif y Policía

Durante la jornada participó el jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Antonio La Madrid Aliaga, quien expresó la disposición de la Policía Nacional para trabajar de manera articulada con el Inabif y garantizar una atención oportuna a niñas, niños y adolescentes en riesgo.

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“La articulación inmediata entre instituciones es fundamental para brindar respuestas rápidas y eficaces frente a situaciones de vulnerabilidad”, señaló Melina Locatelli durante la mesa de trabajo desarrollada en Arequipa como parte de una agenda de supervisión regional.

En la reunión también participaron representantes de la Unidad de Servicios de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como directivos de los CAR de Urgencias Casa Isabel I y II. En ese espacio se evaluaron acciones concretas orientadas a optimizar los protocolos de coordinación y mejorar la protección de los menores acogidos por el Estado.

Inabif coordina con la PNP acciones rápidas para proteger a menores en situación de desprotección familiar. (Foto: inabif)
Inabif coordina con la PNP acciones rápidas para proteger a menores en situación de desprotección familiar. (Foto: inabif)

Campañas preventivas y supervisión de centros

Como parte de los acuerdos, la Policía Comunitaria de Arequipa realizará campañas de prevención y sensibilización dirigidas a niños y adolescentes sobre problemáticas como drogas, alcohol, pandillaje y acoso escolar. Además, se desarrollarán talleres formativos y actividades de integración para fortalecer la autoconfianza y promover espacios seguros para los menores.

El Inabif destacó que estas acciones buscan reforzar la educación preventiva y generar oportunidades de desarrollo para la población infantil y adolescente atendida en la región. Las autoridades remarcaron que la coordinación entre instituciones será clave para prevenir situaciones de violencia, abandono o explotación.

En paralelo, la directora ejecutiva del Inabif efectuó inspecciones inopinadas a los cuatro Centros de Acogida Residencial ubicados en Arequipa y Socabaya. Durante las visitas se supervisaron las condiciones de atención, infraestructura y funcionamiento de los servicios destinados a niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar.

Inabif y Policía reforzarán protección de menores vulnerables en Arequipa con atención inmediata. (Foto: Inabif)
Inabif y Policía reforzarán protección de menores vulnerables en Arequipa con atención inmediata. (Foto: Inabif)

Más de 1.700 beneficiarios en Arequipa

El Inabif informó que actualmente atiende en Arequipa a 1.740 beneficiarios mediante el servicio de Asistencia Económica por Orfandad. Asimismo, brinda protección residencial a 67 menores de edad a través de sus cuatro Centros de Acogida Residencial.

Además, mediante el Servicio de Educadores de Calle, la institución desarrolla intervenciones dirigidas a menores en situación de calle, mendicidad o trabajo infantil en distritos como Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado y Miraflores.

Arequipa activa plan conjunto entre Inabif y PNP para responder ante riesgos contra niños y adolescentes. (Foto: Inabif)
Arequipa activa plan conjunto entre Inabif y PNP para responder ante riesgos contra niños y adolescentes. (Foto: Inabif)

Con estas acciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Inabif, señaló que busca fortalecer el trabajo articulado con autoridades locales y descentralizar la gestión para ofrecer servicios más eficientes y cercanos a la población vulnerable.

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