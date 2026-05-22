Tras hackeo al Sismate, Indeci abre vacantes con sueldos de hasta S/ 9.000: buscan programadores y expertos en gestión de riesgo

Una ilustración digital conceptual muestra a un hacker manipulando un teléfono móvil gigante, con el logo distorsionado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú y la palabra Sismate, simbolizando la intervención en el sistema de alerta estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la polémica por el hackeo al Sismate, el sistema estatal utilizado para emitir alertas de emergencia ante desastres naturales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) abrió una nueva convocatoria laboral con plazas dirigidas a profesionales técnicos y universitarios de distintas especialidades. La oferta incluye puestos relacionados con tecnologías de la información, programación, gestión de riesgo, administración y contabilidad, en un contexto marcado por la preocupación sobre la seguridad digital de las plataformas del Estado.

La convocatoria, publicada este 21 de mayo, ofrece salarios que van desde los S/ 2.935 hasta los S/ 9.000 bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Las vacantes están disponibles en Lima y Puno, y podrán postular egresados técnicos, bachilleres, titulados universitarios y profesionales con experiencia en áreas vinculadas tanto a la administración pública como a sistemas informáticos.

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Indeci busca especialistas en TIC, programación y gestión de riesgos tras crisis por el Sismate

(Imagen ilustrativa Infobae)

La convocatoria del Indeci llamó la atención debido a que varias de las plazas ofertadas están orientadas a perfiles tecnológicos y de sistemas, justamente un día después de que el país enfrentara el hackeo al Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate), utilizado para enviar falsas alertas de terremoto y tsunami a miles de celulares.

Entre los puestos más destacados figura la vacante de Especialista en Gestión de TICS, cargo que ofrece una remuneración de S/ 7.235 y está dirigido a profesionales titulados en Administración, Estadística, Computación e Informática o Ingeniería de Sistemas. También aparece la plaza de Especialista en Programación Full Stack III, con sueldo de S/ 5.235, y la de Analista en Programación Full Stack I, con remuneración mensual de S/ 4.735.

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Además, la entidad busca incorporar un Especialista en Gestión de Riesgo de Desastre, puesto orientado a profesionales de Ingeniería y Arquitectura, con un salario de S/ 6.000. Otra de las vacantes con mayor remuneración es la de Coordinador, que ofrece hasta S/ 9.000 mensuales y está dirigida a titulados en Ciencias Militares o Administración.

La oferta también incluye plazas para asistentes administrativos, especialistas legales, analistas de almacén, integradores contables y personal de tesorería. Según las bases difundidas, los puestos estarán distribuidos principalmente en Lima, aunque también existe una vacante en la región Puno.

La convocatoria permanecerá vigente hasta el 28 de mayo de 2026, fecha límite para que los interesados presenten su documentación y cumplan con los requisitos exigidos en cada perfil.

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¿Qué puestos ofrece Indeci y cómo postular a la convocatoria CAS 2026?

El Indeci desmintió oficialmente la alerta sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.7 y tsunami. Composición: Infobae

El Indeci informó que existen oportunidades laborales para distintos niveles académicos, desde egresados técnicos hasta profesionales titulados. Entre las carreras solicitadas figuran Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Ingeniería en Telecomunicaciones, Computación e Informática, Derecho, Contabilidad, Administración, Arquitectura e Ingeniería Industrial, entre otras.

Estas son algunas de las vacantes disponibles:

Almacenero – sueldo de S/ 2.935 – sede Puno

Asistente Administrativo – sueldo de S/ 3.935 – Lima

Especialista Legal – sueldo de S/ 5.500 – Lima

Analista en Programación Full Stack I – sueldo de S/ 4.735 – Lima

Especialista en Programación Full Stack III – sueldo de S/ 5.235 – Lima

Analista de Almacén – sueldo de S/ 4.000 – Lima

Asistente en Tesorería – sueldo de S/ 3.435 – Lima

Integrador(a) Contable – sueldo de S/ 7.735 – Lima

Coordinador – sueldo de S/ 9.000 – Lima

Especialista en Gestión de TICS – sueldo de S/ 7.235 – Lima

Especialista en Gestión de Riesgo de Desastre – sueldo de S/ 6.000 – Lima

Para participar en la convocatoria, los postulantes deben revisar previamente las bases específicas de cada puesto y verificar si cumplen con el perfil solicitado. El proceso exige presentar documentación y anexos establecidos por la entidad, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente cada requisito antes de enviar la postulación.

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La nueva convocatoria del Indeci se produce en un momento especialmente sensible para la entidad, luego de que el hackeo al Sismate generara preocupación por la vulnerabilidad de los sistemas de alerta utilizados en situaciones de emergencia. El incidente provocó que miles de personas recibieran falsas notificaciones sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.7 y un inminente tsunami en las costas peruanas.

Las alertas fraudulentas incluyeron mensajes políticos, referencias al grupo “Deface Perú” y menciones al streamer peruano “Curwen”, lo que terminó por convertir el caso en uno de los episodios de ciberseguridad más comentados en el país durante las últimas horas.

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