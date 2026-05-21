Magaly Medina lanza las ‘Urracanovelas’ inspirada en la polémica relación de Melcochita con joven de 22 años: “Noventa y veinte”

Magaly Medina presenta una nueva edición de sus 'Urracanovelas', esta vez dedicada al polémico romance del cómico Melcochita. Revive la historia de amor, celos y escándalo entre el veterano artista y su joven asistente en esta divertida parodia animada. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 20 de mayo, Magaly Medina sorprendió a sus televidentes al presentar una nueva y peculiar secuencia dentro de ‘Magaly TV La Firme’. La conductora decidió apostar por el humor y la sátira televisiva estrenando las llamadas ‘Urracanovelas’, una especie de parodia inspirada en los personajes más polémicos y comentados de la farándula peruana.

Con evidente entusiasmo y entre risas, Magaly anunció el lanzamiento de esta nueva propuesta que busca competir directamente con las populares ‘frutinovelas’ que circulan en redes sociales. Sin embargo, la conductora dejó claro que su formato tendría una diferencia importante: las historias estarían basadas en personajes reales de Chollywood.

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“Ahora, porque nosotros ya saben que existen las frutinovelas, pero acá nosotros hemos hecho las urracanovelas”, expresó emocionada al inicio del programa.

Magaly Medina se burla del romance de Melcochita con joven de 22 años en estreno de las ‘Urracanovelas’. Captura: Magaly Tv La Firme.

El primer capítulo

La periodista explicó que la primera producción de esta nueva secuencia llevaría por título “Noventa y veinte”, nombre que hace referencia a la enorme diferencia de edad entre Melcochita y la joven mujer con la que recientemente fue vinculado sentimentalmente de nombre Heydi Amado.

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Magaly Medina se burla del romance de Melcochita con joven de 22 años en estreno de las ‘Urracanovelas’. Captura: Magaly Tv La Firme.

“Hemos hecho una urracanovela titulada ‘Noventa veinte’, para estar de acuerdo a la coyuntura, a este romance polémico, controversial, que ha surgido en Chollywood entre Melcochita y su dizque asistente, dizque enfermera”, comentó Magaly Medina.

Tras la presentación, el programa emitió la peculiar dramatización humorística inspirada en la vida sentimental de Melcochita. El sketch estuvo cargado de situaciones exageradas, dobles sentidos y referencias directas a la polémica relación que actualmente rodea al artista basados en la inteligencia artificial.

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Magaly Medina se burla del romance de Melcochita con joven de 22 años en estreno de las ‘Urracanovelas’. Captura: Magaly Tv La Firme.

Fueron ampayados en la ‘Casa de la Salsa’

“Y en Chollywood, a la vejez viruela, Melchorita se vuelve a enamorar y de una chiquilla”, dijo entre carcajadas en el inicio de la serie. En una de las primeras escenas, el personaje inspirado en Melcochita aparecía intentando aclarar un supuesto malentendido relacionado con una conversación telefónica.

“No, pues, hermanito, no seas imbécil. Sino que yo la otra vez dije: ‘Quiero una aspirina’, y me entendieron: ‘Quiero a mi vecina’. Así que no me involucren”, decía el personaje.

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Magaly Medina se burla del romance de Melcochita con joven de 22 años en estreno de las ‘Urracanovelas’. Captura: Magaly Tv La Firme.

La escena provocó risas inmediatas en el set y entre los conductores, especialmente por el característico humor absurdo que suele acompañar a las ocurrencias vinculadas al reconocido cómico peruano.

La historia continuó mostrando al personaje acompañado de la joven mujer, quien aparentemente debía regresar temprano a casa debido a las restricciones de su familia.

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Magaly Medina se burla del romance de Melcochita con joven de 22 años en estreno de las ‘Urracanovelas’. Captura: Magaly Tv La Firme.

Aparece Montserdad

“Apúrate, oye, que a mi chibola le han dado permiso hasta las doce”, se escuchaba decir al personaje inspirado en Melcochita. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando apareció un personaje que representaba a la supuesta heredera o pareja histórica del cómico, quien reclamaba indignada por la presencia de la joven mujer en la vida del artista.

“Así te duela. Eres la amante, eres la intrusa. Yo esperando veinticinco años por la herencia y ya me quieres ganar por puesta de mano”, señalaba furiosa la actriz del sketch.

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Magaly Medina se burla del romance de Melcochita con joven de 22 años en estreno de las ‘Urracanovelas’. Captura: Magaly Tv La Firme.

Las referencias a herencias y disputas sentimentales arrancaron carcajadas tanto en el estudio como en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a viralizarse fragmentos de la “Urracanovela”.

Otro de los momentos más comentados ocurrió cuando el personaje inspirado en Melcochita anunciaba públicamente su compromiso con Lady, pese a las críticas y cuestionamientos de otras personas cercanas.

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Magaly Medina se burla del romance de Melcochita con joven de 22 años en estreno de las ‘Urracanovelas’. Captura: Magaly Tv La Firme.

La joven ‘urraca’ estaría embarazada

“Y quiero anunciar que desde ahora voy a vivir mi vida como si fuera mi último día. Por eso quiero anunciar que estoy comprometido con Lady, así le saque roncha a Montserrat”, decía el personaje.

La situación se volvió todavía más dramática cuando la joven protagonista lanzó una inesperada revelación que dejó a todos los personajes ficticios en shock. “Y yo también quiero anunciar que estoy embarazada”, expresó en medio de exclamaciones de sorpresa.

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Magaly Medina se burla del romance de Melcochita con joven de 22 años en estreno de las ‘Urracanovelas’. Captura: Magaly Tv La Firme.