Temblor de 6.1 dejó graves daños estructurales en centro educativo básico especial en Ica, con grietas, desprendimientos y aulas afectadas

Grietas, desprendimientos y columnas afectadas son visibles en las instalaciones del Centro de Educación Básica Especial “Divino Niño Jesús” en Ica, tras el sismo de magnitud 6,1 del 19 de mayo. (Composición: Infobae Perú)

Los daños estructurales en el Centro de Educación Básica Especial “Divino Niño Jesús” encendieron la alerta en Ica tras el sismo de magnitud 6,1 registrado el martes 19 de mayo, un movimiento que dejó grietas, desprendimientos y columnas afectadas en ambientes donde reciben atención estudiantes con necesidades educativas especiales.

Durante un recorrido difundido por RPP Noticias, se observaron paredes cuarteadas, bloques de cemento caídos y fierros expuestos en una de las aulas. Personal técnico de la Dirección Regional de Educación llegó al local para verificar el nivel de afectación y definir medidas inmediatas de seguridad.

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El riesgo principal es que parte del plantel quede fuera de uso y los alumnos se queden sin clases presenciales. El director regional de Educación de Ica, José Luis Huamán Orozco, informó que el CEBE tiene un pabellón que “está siendo declarado inhabitable” debido a un desplazamiento en la estructura, además de la caída del tarrajeo.

Cinco colegios en estado crítico tras sismo en Ica

José Luis Huamán Orozco detalló al medio radial que en la región se identificaron cinco instituciones educativas en estado grave y otras continuaban en evaluación. En el caso del CEBE Divino Niño Jesús, la inspección determinó que un pabellón no podía seguir operativo por el nivel de daño observado.

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Escombros y mobiliario dañado en un pabellón del CEBE Divino Niño Jesús en Ica, declarado inoperativo tras la inspección por José Luis Huamán Orozco debido a los graves daños estructurales. (Foto: Facebook / Dirección Regional de Educación Ica)

El funcionario recordó que esa infraestructura ya había sufrido afectaciones en el terremoto de 2007 y que el nuevo sismo volvió a golpearla “por segunda vez”, lo que derivó en la decisión de inhabitabilidad inmediata para evitar cualquier exposición de estudiantes, docentes y personal administrativo a un posible colapso.

La Dirección Regional de Educación también evaluó si los colegios dañados podrían retomar actividades en el corto plazo. Ante la consulta sobre el eventual retorno a clases el lunes siguiente, Huamán Orozco señaló que la decisión dependería de la revisión técnica y de “las medidas más urgentes” que se adopten para garantizar el servicio educativo sin poner en riesgo a la comunidad escolar.

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El sismo también dejó un antecedente que reforzó la urgencia de cerrar y revisar ambientes afectados. El director regional informó que una docente del colegio 22533 Antonia Moreno de Cáceres, de nivel primaria, sufrió una fisura de cráneo cuando, durante la evacuación, se desprendió parte de la estructura de los ambientes y la golpeó. “Eso son justamente cosas que hubieran agravado la situación si es que hubieran habido niños”, advirtió.

José Luis Huamán Orozco inspecciona el CEBE Divino Niño Jesús en Ica, donde un pabellón fue declarado inoperativo por el nivel de daño observado. (Foto: Facebook / Dirección Regional de Educación Ica)

En paralelo, la Dirección Regional de Educación de Ica difundió que autoridades del Ejecutivo y del Gobierno Regional realizaron una inspección in situ en instituciones afectadas, entre ellas la primaria Antonia Moreno de Cáceres y el CEBE Divino Niño, con el objetivo de verificar condiciones de seguridad y coordinar acciones de respuesta y prevención.

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Sismo dejó 24 heridos y generó daños en viviendas y escuelas en Ica

El movimiento telúrico de 6,1 registrado el martes 19 de mayo tuvo como epicentro un punto ubicado a 41 kilómetros al sur de Ica, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), y ocasionó daños en infraestructura educativa y otros inmuebles, además de la suspensión de actividades académicas en diversos centros de la ciudad.

Un reporte difundido por Latina indicó que el sismo dejó 24 heridos atendidos en los hospitales Regional y Socorro, la mayoría con contusiones leves. El mismo informe señaló que el total de afectados en la región llegó a 27 al sumar casos reportados en otros puntos de Ica.

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El especialista Patricio Valderrama advirtió que la región de Ica tiene potencial para un gran terremoto, al recordar el devastador sismo de 2007. (Epicentro TV)

La actividad sísmica continuó con réplicas. El IGP informó que el miércoles 20 de mayo, a las 07:14:12 horas, se registró una réplica de magnitud 3,6 con epicentro a 19 kilómetros al sur de Ica y una profundidad de 60 kilómetros, percibida de manera leve por parte de la población.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, el cierre parcial o total de locales escolares mantiene en incertidumbre a familias y docentes, en especial en el Centro de Educación Básica Especial “Divino Niño Jesús”, donde la declaratoria de inhabitabilidad de un pabellón plantea el desafío de asegurar continuidad educativa sin exponer a los alumnos a estructuras dañadas.

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