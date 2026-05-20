Perú

Temblor de 6.1 dejó graves daños estructurales en centro educativo básico especial en Ica, con grietas, desprendimientos y aulas afectadas

El director regional de Educación de Ica, José Luis Huamán Orozco, informó que un pabellón será declarado inhabitable por daños estructurales. Además, indicó que cinco instituciones educativas están en estado grave

Guardar
Google icon
Paredes y columnas con grietas profundas y pintura descascarada en un centro educativo, mostrando daños estructurales evidentes cerca de las ventanas
Grietas, desprendimientos y columnas afectadas son visibles en las instalaciones del Centro de Educación Básica Especial “Divino Niño Jesús” en Ica, tras el sismo de magnitud 6,1 del 19 de mayo. (Composición: Infobae Perú)

Los daños estructurales en el Centro de Educación Básica Especial “Divino Niño Jesús” encendieron la alerta en Ica tras el sismo de magnitud 6,1 registrado el martes 19 de mayo, un movimiento que dejó grietas, desprendimientos y columnas afectadas en ambientes donde reciben atención estudiantes con necesidades educativas especiales.

Durante un recorrido difundido por RPP Noticias, se observaron paredes cuarteadas, bloques de cemento caídos y fierros expuestos en una de las aulas. Personal técnico de la Dirección Regional de Educación llegó al local para verificar el nivel de afectación y definir medidas inmediatas de seguridad.

PUBLICIDAD

El riesgo principal es que parte del plantel quede fuera de uso y los alumnos se queden sin clases presenciales. El director regional de Educación de Ica, José Luis Huamán Orozco, informó que el CEBE tiene un pabellón que “está siendo declarado inhabitable” debido a un desplazamiento en la estructura, además de la caída del tarrajeo.

Cinco colegios en estado crítico tras sismo en Ica

José Luis Huamán Orozco detalló al medio radial que en la región se identificaron cinco instituciones educativas en estado grave y otras continuaban en evaluación. En el caso del CEBE Divino Niño Jesús, la inspección determinó que un pabellón no podía seguir operativo por el nivel de daño observado.

PUBLICIDAD

Un aula escolar con piso rojo, paredes verdes, sillas y mesas de madera. Hay escombros de concreto y yeso blanco esparcidos por todo el suelo, indicando daños estructurales
Escombros y mobiliario dañado en un pabellón del CEBE Divino Niño Jesús en Ica, declarado inoperativo tras la inspección por José Luis Huamán Orozco debido a los graves daños estructurales. (Foto: Facebook / Dirección Regional de Educación Ica)

El funcionario recordó que esa infraestructura ya había sufrido afectaciones en el terremoto de 2007 y que el nuevo sismo volvió a golpearla “por segunda vez”, lo que derivó en la decisión de inhabitabilidad inmediata para evitar cualquier exposición de estudiantes, docentes y personal administrativo a un posible colapso.

La Dirección Regional de Educación también evaluó si los colegios dañados podrían retomar actividades en el corto plazo. Ante la consulta sobre el eventual retorno a clases el lunes siguiente, Huamán Orozco señaló que la decisión dependería de la revisión técnica y de “las medidas más urgentes” que se adopten para garantizar el servicio educativo sin poner en riesgo a la comunidad escolar.

El sismo también dejó un antecedente que reforzó la urgencia de cerrar y revisar ambientes afectados. El director regional informó que una docente del colegio 22533 Antonia Moreno de Cáceres, de nivel primaria, sufrió una fisura de cráneo cuando, durante la evacuación, se desprendió parte de la estructura de los ambientes y la golpeó. “Eso son justamente cosas que hubieran agravado la situación si es que hubieran habido niños”, advirtió.

Tres personas inspeccionan un aula escolar visiblemente dañada con escombros de pared en el suelo. El mobiliario de madera está desordenado y hay grandes ventanales
José Luis Huamán Orozco inspecciona el CEBE Divino Niño Jesús en Ica, donde un pabellón fue declarado inoperativo por el nivel de daño observado. (Foto: Facebook / Dirección Regional de Educación Ica)

En paralelo, la Dirección Regional de Educación de Ica difundió que autoridades del Ejecutivo y del Gobierno Regional realizaron una inspección in situ en instituciones afectadas, entre ellas la primaria Antonia Moreno de Cáceres y el CEBE Divino Niño, con el objetivo de verificar condiciones de seguridad y coordinar acciones de respuesta y prevención.

Sismo dejó 24 heridos y generó daños en viviendas y escuelas en Ica

El movimiento telúrico de 6,1 registrado el martes 19 de mayo tuvo como epicentro un punto ubicado a 41 kilómetros al sur de Ica, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), y ocasionó daños en infraestructura educativa y otros inmuebles, además de la suspensión de actividades académicas en diversos centros de la ciudad.

Un reporte difundido por Latina indicó que el sismo dejó 24 heridos atendidos en los hospitales Regional y Socorro, la mayoría con contusiones leves. El mismo informe señaló que el total de afectados en la región llegó a 27 al sumar casos reportados en otros puntos de Ica.

El especialista Patricio Valderrama advirtió que la región de Ica tiene potencial para un gran terremoto, al recordar el devastador sismo de 2007. (Epicentro TV)

La actividad sísmica continuó con réplicas. El IGP informó que el miércoles 20 de mayo, a las 07:14:12 horas, se registró una réplica de magnitud 3,6 con epicentro a 19 kilómetros al sur de Ica y una profundidad de 60 kilómetros, percibida de manera leve por parte de la población.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, el cierre parcial o total de locales escolares mantiene en incertidumbre a familias y docentes, en especial en el Centro de Educación Básica Especial “Divino Niño Jesús”, donde la declaratoria de inhabitabilidad de un pabellón plantea el desafío de asegurar continuidad educativa sin exponer a los alumnos a estructuras dañadas.

Temas Relacionados

Sismo IcaTemblor en IcaTemblor en PerúIcaperu-noticias

Más Noticias

Joven de 27 años desaparece en el río Vilcanota: despliegan intensa búsqueda en Cusco con apoyo policial, serenazgo y voluntarios

El hecho ocurrió durante una salida recreativa en Calcapampa. Según el testimonio de su esposa, el joven fue arrastrado por la corriente del río Vilcanota cuando permanecía cerca de la orilla

Joven de 27 años desaparece en el río Vilcanota: despliegan intensa búsqueda en Cusco con apoyo policial, serenazgo y voluntarios

Viajes en oferta: las señales de alerta que podrían revelar una estafa turística en internet

En medio del auge de ofertas turísticas online, expertos recomiendan precaución ante posibles estafas con paquetes falsos y agencias inexistentes

Viajes en oferta: las señales de alerta que podrían revelar una estafa turística en internet

¿Sekou Gassama deja Universitario para fichar por Domingo Dianderas? El trasfondo sobre la posibilidad del ‘9’ en el club de Jorge Luna

El hispano-senegalés está en la rampa de salida del cuadro ‘crema’ y aparece una chance en el equipo del comediante peruano, que disputa la Copa Perú

¿Sekou Gassama deja Universitario para fichar por Domingo Dianderas? El trasfondo sobre la posibilidad del ‘9’ en el club de Jorge Luna

Gian Piero Díaz se pronuncia sobre el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao: “Ella tiene planificada su vida y nadie se lo va impedir”

El participante de reality se sumó a la despedida de soltero de un amigo en Buenos Aires, donde compartió momentos a bordo de un yate rodeado de mujeres. El viaje desató controversia y generó especulaciones sobre una posible ruptura con la rubia; sin embargo, no fue así.

Gian Piero Díaz se pronuncia sobre el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao: “Ella tiene planificada su vida y nadie se lo va impedir”

Precio del dólar cayó en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 20 de mayo

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar cayó en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 20 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llega a la segunda vuelta por cuarta vez consecutiva ¿Cuántos votos recibió en los últimos 15 años?

Keiko Fujimori llega a la segunda vuelta por cuarta vez consecutiva ¿Cuántos votos recibió en los últimos 15 años?

¿Quiénes definirán la segunda vuelta en Perú? El rol clave de Lima y Arequipa en estas Elecciones 2026, según analista

Blindan a María Caruajulca y evitan que avance proyecto para cesarla como procuradora general del Estado

Segunda vuelta electoral: Asi va la intención de voto para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en regiones

Aprueban sancionar con hasta 6 años de prisión la compra y venta de tesis ‘bamba’

ENTRETENIMIENTO

Gian Piero Díaz se pronuncia sobre el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao: “Ella tiene planificada su vida y nadie se lo va impedir”

Gian Piero Díaz se pronuncia sobre el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao: “Ella tiene planificada su vida y nadie se lo va impedir”

¿Quién es Gia Meier y por qué está causando sensación en TikTok con ‘Zaca TV’?

Milena Zárate pierde la calma por fuerte temblor de 6,1 durante transmisión en vivo: “Me muero”

Ed Sheeran en Perú 2026: horarios, apertura de puertas, accesos y más detalles de su concierto en el Estadio Nacional

Sigue la guerra: Jazmín Pinedo tilda de ‘pasivo-agresivo’ a Jota Benz y le aclara que ya no es la ‘ex’ de Gino Assereto

DEPORTES

¿Sekou Gassama deja Universitario para fichar por Domingo Dianderas? El trasfondo sobre la posibilidad del ‘9’ en el club de Jorge Luna

¿Sekou Gassama deja Universitario para fichar por Domingo Dianderas? El trasfondo sobre la posibilidad del ‘9’ en el club de Jorge Luna

Gonzalo Bueno vs Toby Samuel: día, hora y canal TV del partido por clasificación al cuadro principal de Roland Garros 2026

Armadora de la selección peruana confirma su acercamiento con Universitario: “Sería una linda oportunidad”

Ignacio Buse vs Ugo Humbert: día y canal TV del duelo por cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo

Se conoció que Flavia Montes rechazó convocatoria a la selección peruana: el contundente motivo de su ausencia