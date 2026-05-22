Día Mundial del Pac-Man: origen, evolución y razones detrás de la celebración del icónico videojuego que revolucionó el entretenimiento digital

La trascendencia de Pac-Man va más allá de su valor lúdico, constituyéndose en un catalizador de transformaciones tanto en el desarrollo de videojuegos como en la construcción de iconos culturales contemporáneos (Bandai Namco)

El Día Mundial del Pac-Man, celebrado el 22 de mayo, destaca el impacto de este emblemático videojuego desde su lanzamiento en 1980. Desarrollado por el japonés Toru Iwatani para la empresa Namco, Pac-Man desafió los cánones de la época al ofrecer una jugabilidad sencilla, pero atrapante, y un personaje fácilmente reconocible: un círculo amarillo devorador de píldoras.

Con el paso de los años, este título trascendió el ámbito de los salones recreativos para convertirse en un fenómeno cultural, inspirando adaptaciones, mercancías y estudios sobre su relevancia en la historia de los videojuegos. La fecha elegida para la celebración recuerda su debut y la influencia que ejerció en generaciones de jugadores y creadores.

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Cuándo y por qué se celebra el Día Mundial del Pac-Man

La celebración del Día Mundial del Pac-Man conmemora el debut del clásico creado por Toru Iwatani, un título que rompió esquemas al apostar por diversión sin violencia. (Bandai Namco)

El Día Mundial del Pac-Man se conmemora cada 22 de mayo en honor al lanzamiento oficial del juego en 1980, según recoge el portal de efemérides Día Internacional de. En esa fecha, la empresa japonesa Namco presentó el juego en Tokio, marcando el inicio de un fenómeno que alcanzaría repercusión global en cuestión de meses. La elección del día responde a la primera exhibición pública de Pac-Man, un hecho que la industria considera un hito fundacional para el entretenimiento digital.

La razón de la celebración no solo radica en la popularidad del título, sino en el cambio de paradigma que representó. En palabras de Toru Iwatani, creador de Pac-Man, el objetivo era crear un videojuego accesible a todos los públicos y alejado de la violencia predominante en otros títulos de la época. “Quería diseñar un juego fácil de entender, que pudiera atraer tanto a mujeres como a hombres”, detalló Iwatani en entrevistas recogidas por medios especializados.

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Desde entonces, el 22 de mayo se ha consolidado como una fecha de referencia en la cultura gamer, con eventos, torneos y lanzamientos conmemorativos organizados por empresas y comunidades de jugadores.

El impacto de Pac-Man en los videojuegos y la cultura popular

Pac-Man trascendió las pantallas de arcade y se convirtió en un símbolo cultural capaz de influir en la música, el cine, la televisión y hasta en la moda contemporánea. (EFE)

Pac-Man no solo fue un éxito comercial inmediato, sino que estableció nuevas reglas en el diseño de videojuegos. El juego introdujo mecánicas originales y un diseño visual inconfundible, convirtiendo a su protagonista en un ícono reconocible a nivel mundial. El personaje, caracterizado por su forma de círculo amarillo con una boca abierta, se transformó en un símbolo de la cultura pop y ha sido objeto de múltiples referencias en cine, música y moda.

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La revista El Periódico señala que Pac-Man fue pionero en atraer a un público diverso, incluyendo a muchas mujeres, lo que marcó una diferencia significativa respecto a otros juegos de la época. Además, la jugabilidad basada en la evasión de fantasmas y la recolección de píldoras ofreció una experiencia diferente, alejada de la violencia directa y centrada en la habilidad y la estrategia.

El fenómeno Pac-Man se amplificó con la llegada de productos derivados, series animadas y adaptaciones para distintas plataformas, consolidando su posición como uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos. Más de cuarenta años después, su legado permanece vigente en la industria y en la memoria colectiva.

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Curiosidades y datos relevantes sobre el legado de Pac-Man

Más de cuatro décadas después de su lanzamiento, Pac-Man continúa vigente gracias a récords históricos, homenajes digitales y una comunidad que mantiene vivo su legado. (AFP)

La vigencia de Pac-Man se refleja en cifras y detalles que subrayan su importancia. De acuerdo con datos recogidos por varios medios internacionales, el juego fue instalado en más de 293.000 máquinas recreativas en todo el mundo durante la década de 1980, y su popularidad generó ingresos que superaron los USD 2.500 millones en monedas solo en sus primeros años.

Entre los datos más destacados, el libro Guinness de los récords reconoce a Pac-Man como el videojuego arcade más exitoso de la historia. Además, el diseño de los fantasmas —Blinky, Pinky, Inky y Clyde— introdujo patrones de comportamiento diferenciados, lo que añadió complejidad y desafío a cada partida.

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El 21 de mayo de 2010, el buscador Google homenajeó el 30 aniversario del juego con un doodle interactivo, permitiendo a millones de usuarios experimentar el clásico desde la página principal del buscador. Este evento reafirmó la vigencia del personaje y su capacidad de adaptación a nuevas generaciones y plataformas.

La influencia de Pac-Man no se limita al ámbito del entretenimiento. El videojuego ha sido objeto de análisis en estudios académicos sobre inteligencia artificial, diseño de interfaces y comportamiento de usuarios, según expertos citados por Infobae. Su estructura simple, pero efectiva, le ha permitido mantener el interés de públicos diversos y adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder su esencia.

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En la actualidad, el Día Mundial del Pac-Man reúne a comunidades de fanáticos que celebran el legado del personaje a través de competencias, exposiciones y actividades temáticas, manteniendo viva una tradición que comenzó hace más de cuatro décadas.